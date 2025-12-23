Как новогодничают в России

Большинство жителей России устали от майонезных салатов, хотели бы сыграть роль Снегурочки и Снежинки, а традицию просмотра новогоднего кино поддерживают далеко не многие опрошенные – такие результаты показало совместное исследование ВТБ и «Ведомостей».

Опрос приурочен к запуску проекта ВТБ «Новогодничайте с домашним театром»: вместе с известными режиссерами и драматургами банк переосмыслил и адаптировал сюжеты любимых детских сказок, создав пьесы для постановок с семьей или друзьями.

Миллениалы – путешественники

Большинство участников исследования (69,3%) выбрали встречать этот Новый год дома. Лишь каждый пятый респондент планирует отправиться в путешествие.

Миллениалы больше других возрастных групп настроены на приключения: среди них идея отправиться в новогоднюю поездку практически на равных конкурирует с домашними посиделками (42,3% против 47,4%). В остальных возрастных группах превалируют домоседы.

Наступает новый год, город засыпает

Почти половина опрошенных (41%) собирается отправиться спать после боя курантов. Те же, кто рано засыпать не планирует, выбирают классику домашнего торжества – каждый четвертый организует домашний клуб настолок. Среди других развлечений танцы (11,6%) или песни под гитару (7,5%), так что за стеной может быть громко.

Особого упоминания заслуживают россияне, для которых Новый год – обычный рабочий день (5,7%). Ведь есть люди самых разных профессий – от авиадиспетчеров и пожарных до официантов и ведущих, которые работают, чтобы вся страна отдыхала.

Майонезная привязанность

Пожалуй, одни из самых неожиданных результатов исследования связаны с классикой новогоднего стола. Более 60% опрошенных считают майонезные салаты злом. Но есть и хорошая (для Оливье и компании) новость – на столе более 90% россиян они все равно будут. Почти 63% опрошенных хоть и критикуют такие салаты, но готовить их все равно будут.

Преданных сторонников майонезных салатов набралось 29,1%, а вот тех, кто решил сделать новогодний стол свободным от майонеза, нашлось в 3,5 раза меньше.

Еще одна скрепа, от которой жители России пока не собираются отказываться, – посвятить часть 31 декабря подготовке новогоднего стола. Почти 38% опрошенных уделит этому процессу от трёх до пяти часов. Треть респондентов (33%) намерены уложиться в 1–2 часа и ограничиться легкими закусками.

Несмотря на разговоры о росте популярности готовой еды и доставки, только 8% респондентов захотели доверить праздничный стол чужим рукам. Для сравнения: решившихся на полный день на кухне оказалось почти в три раза больше – целых 21,5%.

При этом самые ленивые повара – миллениалы. 16,2% из них привязаны к сервисам доставки настолько, что воспользуются ими и в канун Нового года. Среди зумеров таких 9,1%, а среди людей старше 45 – всего 3,8%.

Россияне вспоминают свои детские утренники и мечтают о роли…

Барабанная дробь… Снежинки! Именно она обошла ещё одну классику новогодних утренников и ёлок – Снегурочку – и стала самым популярным костюмом из детства. Чувства юмора респондентам тоже не занимать, кто-то хотел бы примерить образ «человека с нормальным уровнем железа и магния», наряд «горящих дедлайнов» или «селедки под шубой».

Желания и возможности (в том числе моральные) у опрошенных не всегда соизмеримы. Устроить веселое домашнее представление хотел бы почти каждый пятый (17,2%), но времени и сил на это зачастую не хватает. 70% опрошенных россиян не будут придумывать и особенный наряд, формулируя допустимый праздничный дресс-код как просто «красиво выглядеть».

Но заряженные идеей праздника люди тоже есть: почти театр, но попроще, со стихами, песнями и сценками от детей организуют 19% респондентов. Избранные энтузиасты (5%) собирают настоящий домашний театр: назначают актеров, репетируют, готовят костюмы и музыку, привлекая и самых маленьких членов семьи.

Первым простым шагом на пути к семейному празднику может стать проект ВТБ «Новогодничайте с домашним театром»: там уже готовы короткие пьесы по мотивам детских сказок для разных возрастов и все сопутствующие развлечения – от идей грима на скорую руку до рецептов на праздничный стол.

Битва за 1 января: Женя Лукашин против Кевина Маккалистера

И еще к вопросу о ностальгии: почти 77% опрошенных включат телевизор вечером 31-го: будут выбирать между советскими фильмами (34,4%), «Голубым огоньком» (29%) или концертом ретрозвезд (13,5%). Но стоит отметить, что появляются и новые традиции, особенно когда речь идет про то, какой фильм включить первого января.

И здесь победа «Иронии судьбы», в последний момент обогнавшей «Один дома», не должна вводить в заблуждение, ведь распределение по возрастным группам оказалось принципиально разным. У зумеров список возглавили «Гарри Поттер» и «Один дома» (хотя и советская новогодняя киноклассика им оказалась совершенно не чуждой: «Иван Васильевич меняет профессию» вошел в топ-4). У миллениалов к лидерам присоединяется франшиза «Властелин колец».

Следующее поколение выбирает исключительно отечественное кино: «Чародеи», «Морозко», «Карнавальная ночь». Среди кинопредпочтений есть и не самые очевидные картины, например фильм с Ириной Купченко и Олегом Янковским «Приходи на меня посмотреть» начала 2000-х, причем этот вариант более популярен, чем «Служебный роман» или «Джентльмены удачи».

Каждого пятого Деда Мороза дети знают в лицо…

А в вашем детстве папа и Дед мороз могли появиться вместе в одной комнате? Как обычно бывает, папа ускользает за дверь, чтобы выбросить мусор, а пока его нет, в гости заходит подозрительно похожий на него Дед Мороз с мешком подарков. 20% участников опроса узнали в этой миниатюре сюжет из семейных новогодних посиделок.

Лучший сюрприз – хорошо подготовленный, возражают 16,4% респондентов. Они предпочитают пригласить специально обученного человека с бородой из ваты заранее. Большинство же семей (63,6%) успешно обходятся и без Деда Мороза. Вопрос «А как же волшебство?» остается без ответа.

… а каждый шестой россиянин вообще не дарит подарки

Ровно половина участников исследования единодушны: подарок должен быть сюрпризом, иначе это вовсе не подарок. Мечтателям противостоят прагматики (22,8%), которые верят, что лучший подарок полезный и желанный.

Современный формат – списки желаний с подборкой вариантов на разный вкус и бюджет – балансирует между сюрпризом и планом и пользуется популярностью у 10,7% дарителей. Особняком стоят 16,5% опрошенных, для которых главный подарок – это люди рядом, а материальные блага отходят на второй план. Ну или они просто экономные – решать вам.