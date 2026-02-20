Осознанный подход: как девелоперы создают сценарии жизни «здесь и сейчас»

В новых проектах есть все элементы для формирования собственной комфортной среды

В динамично развивающемся мире, где новая информация появляется практически каждую секунду, люди все чаще обращаются к концепции «осознанной жизни». Этот метод, зародившийся в США еще в конце 70-х гг. XX в., предлагает человеку сконцентрироваться на текущем моменте и попробовать жить «здесь и сейчас». Он подразумевает отказ от постоянного анализа прошедших или грядущих событий для того, чтобы полностью сфокусироваться на настоящем. Необходим этот подход, по данным исследования участников Американской психологической ассоциации, для замедления тревожного мыслительного процесса, снижения уровня стресса, а также стимулирования рабочей памяти и внимательности. Кроме того, он помогает уменьшить склонность человека эмоционально реагировать на внешние раздражители и повысить когнитивную гибкость (умение быстро переключаться с одной мысли на другую. – Прим. «Ведомостей»), говорится в наблюдении специалистов.

Концепция проста в использовании, ведь фокусироваться на настоящем можно в обычных повседневных делах – на прогулке или при занятиях спортом, походе в магазин или в расположенный по соседству ресторан, при организации семейного ужина или перестановке в квартире. «Жить здесь и сейчас» человеку помогает и собственный дом: именно здесь складывается благоприятное для него окружение и формируется сценарий, подходящий под конкретные предпочтения.

Динамичная высота и премиальная камерность

Соответствовать запросам горожан на комфортную жизнь стараются и девелоперы. Они включают в свои проекты различные форматы застройки и большое количество объектов инфраструктуры. Одним из примеров такого подхода является городской квартал Soul от девелопера Forma. Согласно замыслу застройщика, он поможет каждому резиденту полноценно реализовать собственный стиль жизни и сформировать среду для внутреннего баланса.

Проект занимает площадь 9,4 га на Часовой улице в районе Аэропорт. Его жилая часть составляет 220 000 кв. м и представлена различными форматами застройки. Она включает и камерные премиальные дома с более приватной атмосферой, и высотные дома в более динамичном городском стиле. Это позволит подобрать решение под пожелания каждого клиента, полагают опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Высотным домам отдают предпочтение покупатели, для которых важны видовые характеристики, объясняет партнер NF Group Андрей Соловьев. Для многих проживание на высоком этаже – показатель престижа и статуса, и такие клиенты изначально нацелены на покупку подобной недвижимости. В то же время, по словам Соловьева, для некоторых данный формат психологически некомфортен по ряду субъективных факторов и личных предпочтений. А малоэтажные дома, в свою очередь, обеспечивают большую камерность и приватность с меньшим количеством соседей, подчеркивает эксперт.

Разнообразие форматов и архитектурных решений создает более гармоничный и привлекательный облик жилого проекта и окружающей его местности, считает основатель «Бест-Новостроя» и bnMAP.pro Ирина Доброхотова. Кроме того, разная высотность корпусов в проекте влияет на общий комфорт жителей и качество городской среды, добавляет Соловьев. В частности, таким образом сохраняется принцип «человеческого масштаба», снижается эффект «каменных джунглей» и ветровых коридоров между домами, а также повышается освещенность квартир и дворов.

Планировки для каждого

Сформировать собственный сценарий жизни резидентам помогут и сами квартиры в Soul. В Forma уверены, что дом должен подстраиваться под ритм жизни человека, а не наоборот. В связи с этим в проекте появятся лоты с различным метражом (от 26,8 до 159,4 кв. м) и планировками. Небольшие студии подойдут для комфортной жизни одному, а просторные четырехкомнатные квартиры – для большой семьи. Кроме того, они будут оборудованы системой умного дома Simple Home Forma («Умный дом от Формы»), которая помогает автоматизировать и упростить действия внутри квартиры, повышая уровень комфорта. В одном из камерных домов некоторые лоты будут оборудованы дизайнерской отделкой премиального качества. Другие же планируется выполнить в формате white box (предчистовая отделка от застройщика). А в некоторых квартирах, расположенных на верхних этажах Soul, предусмотрена возможность установки настоящих каминов.

В лотах крупного метража жилого комплекса можно будет попробовать реализовать различные варианты планировки. К примеру, в одной из квартир площадью 146 кв. м Forma предлагает разместить непосредственно спальни, гостевую комнату, кухню-гостиную и просторную террасу. Последние будут обладать лучшими видовыми характеристиками и открываться на обе стороны. Вместе они помогут сформировать лаунж-зону для отдыха и приема гостей. Мастер-блок при этом будет отделен от основной общественной зоны: здесь предусмотрены максимальная приватность и возможность создания индивидуальной атмосферы.

Различные варианты лотов уже реализованы в первой очереди проекта, недавно получившей разрешение на ввод в эксплуатацию. Она включает в себя два корпуса (45 400 кв. м), чья высота достигает 20–21 этажа. Всего в домах, выполненных из натурального светло-бежевого доломита с серыми и медными оттенкам в облицовке, уже реализовано 428 квартир. Кроме того, здесь скоро появятся и необходимые для жизни объекты инфраструктуры. В помещениях на первых этажах планируется открыть кафе, магазины и предприятия бытовых услуг, а также детский сад на 100 мест.

Инфраструктура для жизни

Жить в моменте и не откладывать все на потом резидентам комплекса помогут и объекты инфраструктуры, расположенные на его территории в шаговой доступности. Здесь появится двор с центральной площадью и фонтаном, а также приватные внутренние дворы с насыщенным зонированием (детские площадки, релакс-зоны, сенсорный сад и прогулочные террасы). Для резидентов будут доступны детские игровые комнаты, фитнес-рум, коворкинг, гостиная с кухней и лекторием.

Уже в рамках первой очереди проекта территория благоустройства составила 7500 кв. м, подчеркивают в Forma. Сейчас закончены монтаж малых архитектурных форм, устройство плитки и рулонного газона, добавляют в компании. Во дворе для резидентов уже появились разнообразные места отдыха, а также спортивные зоны и игровые пространства. Что касается детских площадок, то они будут выполнены в стиле, основанном на мотивах картин и иллюстраций русских художников – Валентина Серова, Николая Пимоненко и Алексея Венецианова.

Полноценное обеспечение жителей инфраструктурой в рамках проекта является важной составляющей для оптимизации и создания комфортных условий для резидентов, считает директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис. Для включения всех необходимых элементов девелоперы стараются анализировать образ жизни своего покупателя, рассуждает Доброхотова. В итоге получается проект, где повседневные потребности можно удовлетворить, не покидая пределы жилого комплекса. Это обеспечивает приватность, экономию времени и новое качество жизни, подчеркивает эксперт.

Культурный контекст

Главным элементом инфраструктуры Soul станет Изофабрика Георгия Гольца, построенная еще в 1930-е гг. Она входит в список объектов культурного наследия и является одним из сохранившихся корпусов комплекса художественно-промышленного объединения «Всекохудожник». В Forma подчеркивали, что о существовании этой историко-архитектурной реликвии многие москвичи даже не подозревали, ведь долгие годы здание было частью закрытой промышленной территории. Теперь здесь, по замыслу девелопера, откроются творческие мастерские, выставочные залы, студии искусств, коворкинги, лектории, спортивные студии и оздоровительные пространства.

«Район метро «Аэропорт» – это уникальная локация, здесь концентрируются научные, образовательные и культурные институции. Поэтому мы акцентировали творческую составляющую проекта, которая всегда была присуща этому месту и теперь будет возрождаться с новыми силами и энергией в «старых» стенах Изофабрики», – рассказал руководитель Forma Илья Чепрасов. По его словам, новый квартал призван стать пространством для самовыражения, развития и взаимодействия.

Объекты культурного наследия в новых комплексах рассматриваются не как обременение, а как конкурентное преимущество, повышающее статус и историческую легитимность проектов, отмечает Мурмуридис. Обычно это мощный, хотя и достаточно редкий конкурентный актив, подчеркивает Доброхотова. Такие объекты становятся магнитом для покупателей, формируя при этом особую ценность локации. Людей часто привлекает сама идея жить не просто в новом доме, а в точке притяжения, которая вписана в культурный контекст города, указывает эксперт. Чаще всего клиенты ценят, когда девелопер вплетает историю и культуру в современную живую ткань района.

Район Аэропорт за последнее время пережил гармоничную трансформацию, при этом сохранив ключевое преимущество – глубокую устоявшуюся среду, рассуждает Доброхотова. Здесь активно реализуется программа «Мой район» и вкладываются значительные средства в совершенствование транспортной инфраструктуры, говорит Мурмуридис. Строительство МЦК, БКЛ, МЦД-2 и Северо-Западной хорды обеспечило доступность центра в пределах 10–15 минут, напоминает она. Кроме того, здесь по-прежнему сосредоточены престижные вузы, подчеркивает Доброхотова. Это исторически определило характер района как места проживания технической интеллигенции. А сегодня к этой культурной основе органично присоединились современные жилые комплексы и комфортные общественные пространства, резюмирует эксперт.

