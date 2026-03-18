ИИ ищет применение: как бизнесу перейти от экспериментов к реальной выгоде

Российские компании все активнее внедряют искусственный интеллект в свою работу, но массовая интеграция технологий тормозится о системные барьеры: от нехватки мощностей и кадров до неясности экономического эффекта. В статье разбираем, какие инструменты и практики уже сегодня помогают бизнесу переводить ИИ из категории экспериментов в категорию работающих бизнес-решений и получать измеримую отдачу от инвестиций.

Как следует из опроса UserGate, главным препятствием для внедрения компаниями искусственного интеллекта остается неочевидная ценность таких технологий: об этом заявляют 54% компаний.

И это не единственный барьер. По данным Альянса искусственного интеллекта (объединяет 23 крупнейшие технологические компании страны, включая «Сбер», «Яндекс», МТС, VK и др.), прежде всего внедрению мешает дефицит высокопроизводительных вычислительных ресурсов и инфраструктуры – особенно при работе с большими языковыми моделями.

Острой остается проблема фрагментированности данных, когда информация разрозненна по системам и требует централизации и разметки для эффективного обучения ИИ-моделей.

К этому добавляется кадровый голод. По данным МТС Web Services, 44% российских компаний напрямую заявляют, что им не хватает ИИ-специалистов. В отдельных отраслях цифры достигают критических значений: в промышленности – 60%, тяжелой промышленности – 69%, строительстве и ЖКХ – 61%, науке и образовании – 59%.

Результатом становится запрос бизнеса на готовые решения на базе искусственного интеллекта, которые можно внедрить без необходимости формировать собственный штат разработчиков. Компаниям важна быстрая окупаемость и минимальный порог входа: готовая интеграция, прозрачная стоимость и проверенные кейсы, – отмечают в ассоциации Альянс ИИ.

Как посчитать выгоду

Согласно Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, к 2030 г. совокупный вклад ИИ в ВВП страны должен достичь 11,2 трлн руб. Для того чтобы потенциал был реализован, нужны единые стандарты оценки экономического эффекта, и работа в этом направлении уже синхронизирована с государственной повесткой.

Один из главных барьеров для инвестиций в ИИ – отсутствие универсальных инструментов расчета окупаемости. Финансовые директора и инвесторы хотят видеть понятные формулы и конкретные цифры, а не общие рассуждения о пользе технологий.

В Альянсе ИИ эту проблему начали решать еще в 2025 г. В рамках масштабного проекта «AI-зрелость», направленного на комплексный анализ внедрения ИИ, была создана методология оценки экономического эффекта для финансовой отрасли. Ее разработали совместно со «Сбером», Т-Банком и Альфа-Банком, и она уже получила признание 10+ крупных финансовых организаций. Разработанная методология устанавливает универсальный язык для диалога бизнеса, ИТ и финансовых подразделений, повышая обоснованность инвестиционных решений. Проект «AI-зрелость» замкнет цикл и обеспечит четкие критерии оценки.

Логичным продолжением этой работы в 2026 г. станет проект «Атлас финэффектов ИИ: новые активы» (АФИИНА) – универсальная практическая методология для всех основных отраслей экономики.

Разрыв между знанием и практикой

Даже когда компании понимают, зачем им ИИ, и готовы вкладывать деньги, возникает разрыв между теоретическим знанием о технологиях и умением их применять. Успешные кейсы внедрения часто остаются внутри одной компании и не становятся отраслевыми стандартами, решения остаются нишевыми, а AI-практики* – разрозненными.

В Альянсе эту проблему решают через создание целостной экосистемы, соединяющей знания с практикой. «Витрина AI-кейсов» станет единой платформой с верифицированными примерами внедрения, которая будет включать примеры с конкретными показателями эффективности и подтверждением реализации. Задача проекта – найти подход, корректный и полезный для всех участников: как для крупных компаний, ищущих проверенные решения, так и для поставщиков технологий, стремящихся масштабировать свои продукты.

Потребность в такой платформе подтверждается объективными данными: согласно исследованию UserGate, в 97% компаний уже используют решения на основе ИИ, проводят пилотные проекты либо собираются приступить к внедрению в ближайшее время. Рынку остро не хватает навигатора по проверенным решениям.

Другой инструмент для преодоления разрыва между теорией и практикой – это сеть экспертов «Топ-AI на час». Более 50 ведущих экспертов из компаний Альянса ИИ скоро станут доступны для консультаций по конкретным задачам внедрения ИИ. Это сократит время поиска решений с месяцев до часов экспертного диалога и позволит получить независимую оценку проектов на ранних стадиях.

Вместе три инициативы сформируют непрерывный процесс: от изучения кейса через экспертную консультацию к измеримому внедрению с подтвержденным эффектом.

От идеи до инвестиций: ускорение в разы

В Альянсе ИИ полагают, что процесс принятия решений о внедрении ИИ в типичной российской компании к концу 2026 г. изменится кардинально. Сейчас путь от идеи до инвестиционного решения может занимать месяцы: компании тратят время на поиск информации, консультации, попытки самостоятельно оценить риски и перспективы. В новой реальности этот процесс станет структурированным и быстрым – до нескольких недель.

Альянс крупнейших технологических игроков рынка создает инструменты для быстрого поиска эффективных решений, осуществления консультаций с представителями экспертного сообщества и формирования универсальной методологии оценки проекта. Благодаря наличию верифицированных данных, экспертной поддержке и единым стандартам оценки уровень неопределенности и риски должны существенно снизиться.

Для рынка это означает качественный переход от экспериментов и работы «на ощупь» к системному и измеримому внедрению искусственного интеллекта в экономику страны.

* AI (Artificial Intelligence) – искусственный интеллект