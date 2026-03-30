UserGate строит архитектуру сетевого доверия

UserGate перезапускает стратегию развития и усиливает технологические альянсы. Это позволит компании закрепиться в роли одного из ключевых игроков и архитектора сетевого доверия на российском рынке кибербезопасности.

Архитектура доверия вместо импортозамещения

На ежегодной конференции Open Conf 2026 в инновационном кластере «Ломоносов» в Москве UserGate представила новую стратегию развития и фактически перезапустила свое позиционирование на рынке кибербезопасности. Компания заявила о переходе от роли одного из многих российских ИБ‑вендоров к роли архитектора сетевого доверия – партнера для бизнеса, который выстраивает вокруг ее решений критически важные элементы цифровой инфраструктуры.

Вице‑президент по продажам и маркетингу Михаил Пеньковский описал происходящее как качественную трансформацию: UserGate стремится быть не поставщиком отдельных продуктов, а поставщиком доверия. Под этим в компании понимают устойчивую работу решений, предсказуемое устранение проблем, последовательное развитие функциональности и готовность команды говорить с заказчиком в категориях реальных рисков и архитектурных ограничений, а не маркетинговых лозунгов.

По результатам аналитического исследования, проведенного UserGate, импортозамещение перестало быть главным драйвером рынка ИБ: базовый уровень замены зарубежных решений уже достигнут. Крупные заказчики переключают внимание на развитие и устойчивость цифровых инфраструктур, ожидая от поставщиков долгосрочной стабильности и понятной «дорожной карты» развития продуктов. Руководитель отдела стратегической аналитики Юлия Косова отметила, что именно доверие к вендору становится ключевым фактором удовлетворенности, включающим не только производительность и функциональность, но и прозрачность процессов.

Пятилетняя дорожная карта и масштаб бизнеса

Новая стратегия подкреплена пятилетней дорожной картой изменений продуктового портфеля. По словам директора по продуктовой стратегии Ивана Чернова, UserGate намерена добиться качественного обновления линейки решений, соответствующих последним технологическим требованиям, и уже позиционирует себя как единственного в России разработчика класса NGFW Enterprise. Следующим шагом станет сертификация процессов безопасной разработки по РБПО ФСТЭК, которая, по оценке компании, фиксирует глубинную трансформацию внутренних практик и следование философии secure by design*.

UserGate более 20 лет развивает собственные технологии в области сетевой и кибербезопасности. По внутренней аналитике, сервисы компании используются примерно в каждой третьей компании из списка РБК‑500, а совокупные продажи аппаратных платформ превысили 20 тысяч устройств, из которых около четырех тысяч были реализованы за последний год. По словам директора по развитию бизнеса Эльмана Бейбутова, за это время UserGate прошла путь от нишевого поставщика до игрока, предлагающего продукты, профессиональные сервисы, консалтинг и образовательные программы, что и позволяет компании претендовать на статус архитектора сетевого доверия.

Доверенная среда для крупного корпоративного сегмента

В фокус обновленной стратегии попадает крупный корпоративный сегмент, для которого набор функций ИБ‑решений перестает быть единственным критерием выбора. Для таких заказчиков критично, чтобы платформа, выбранная сегодня, оставалась устойчивой и управляемой в горизонте нескольких лет, а вендор был готов разделить ответственность за непрерывность бизнес‑процессов и эволюцию архитектуры.

UserGate делает ставку на комплексный подход к созданию доверенной среды: от разработки собственных микросхем до выстраивания процессов тестирования и взаимодействия с технологическими партнерами. В компании подчеркнули, что создание собственных микросхем позволяет выпускать решения с контролируемым уровнем производительности и надежности, а также снизить зависимость от внешних цепочек поставок. Такой подход должен укрепить позиции UserGate среди крупнейших российских корпораций, для которых важны глубина экспертизы и способность вендора сопровождать сложные проекты на всем жизненном цикле, отметили все участники конференции.

UserGate и Xinertel делают ставку на проверяемую производительность

Отдельный блок новой повестки связан с тем, как компания намерена доказывать производительность и отказоустойчивость своих решений за пределами маркетинговых презентаций. На Open Conf 2026 UserGate объявила о заключении соглашения о технологическом сотрудничестве с китайской Beijing Xinertel Technology и о решении использовать оборудование этого вендора для нагрузочного и сценарного тестирования собственных продуктов как в лабораторной среде, так и в инфраструктурах заказчиков.

Xinertel – один из ведущих мировых поставщиков систем нагрузочного тестирования сетевого оборудования и инфраструктуры, специализирующийся на высокопроизводительных аппаратных и программных платформах для проверки сетей на уровнях L2–L7 с поддержкой широкого набора стандартов и протоколов. Компания, основанная в 2007 году, строит свой бизнес вокруг технологических инноваций и фокуса на задачах сетевой индустрии, поставляя решения для тестирования, которые позволяют моделировать реальные профили трафика и сложные сценарии эксплуатации.

В UserGate рассчитывают использовать эти возможности для перестройки собственных R&D‑процессов*. Высоконагрузочные проверки на оборудовании Xinertel будут проводиться как в тестовой инфраструктуре вендора, так и непосредственно на площадках заказчиков – это в случаях, когда речь идет о внедрении решений в сложные, критичные к задержкам и отказам архитектуры. Архитектор клиентского опыта будущего Михаил Кадер подчеркнул, что крупные заказчики ориентируются в первую очередь на результаты тестирования на своих профилях трафика, а не на маркетинговые заявления.

Сейчас многие организации используют программные системы тестирования на базе обычных CPU, вроде Cisco TRex, которые, по оценке UserGate, не обеспечивают той точности и стабильности измерений, которую дают аппаратные решения с ASIC и наносекундной задержкой. В таком контексте переход к использованию специализированных стендов Xinertel рассматривается как способ снизить погрешность замеров и зафиксировать реальные характеристики производительности, задержек и отказоустойчивости в условиях, максимально приближенных к боевым.

Инфраструктура для испытаний

Корпоративная программа повышения качества, в которую встроен этот шаг, предполагает одновременное развитие двух направлений тестирования. Во‑первых, UserGate планирует активно развивать собственный пайплайн нагрузочных и сценарных проверок для разных типов трафика и вариантов использования, чтобы на уровне R&D заранее понимать пределы масштабируемости продуктов. Во‑вторых, компания делает ставку на выездное тестирование в инфраструктурах клиентов, где оборудование Xinertel позволит фиксировать поведение систем в тех конфигурациях, которые не всегда воспроизводимы в лаборатории.

Партнером по поставке и сопровождению комплекса Xinertel в России выступает Factor Group – крупный value‑added* дистрибьютор, специализирующийся на проектах в области информационной и сетевой инфраструктуры и работающий через сеть системных интеграторов и поставщиков телеком‑ и ПО‑решений. Исполнительный директор Factor Group Виктор Ларин отмечает, что наличие у UserGate собственного комплекта профессионального тестового оборудования позволит заказчикам сократить расходы на аренду стендов и одновременно получить подтверждение заявленных характеристик продуктов в ходе натурных испытаний.

Технологическое соглашение между UserGate и Xinertel предполагает не только тестирование решений одного вендора. Партнеры декларируют планы по проведению испытаний на совместимость различных ИБ‑систем в «боевых» условиях, разработке методик, позволяющих обходить технологические ограничения при совместном использовании продуктов разных поставщиков.

Для рынка, где многие крупные инфраструктуры уже представляют собой конструктор из решений разных производителей, это может означать появление более формализованных подходов к оценке совместимости и предсказуемости работы комплексных ИБ‑ландшафтов.

UserGate и Яндекс

Еще одно соглашение было заключено с Яндексом, в рамках него компании будут совместно разрабатывать продукты, повышающие уровень киберзащищенности российских предприятий. Речь идет не только о технологической интеграции, но и о совместной работе по предотвращению киберугроз и снижению рисков в информационной безопасности, прежде всего в сегменте массового корпоративного доступа к веб‑ресурсам.

Руководитель «Яндекс Браузера» Илья Шибанов обращает внимание на то, что более 70% российских сотрудников используют личные устройства для работы, что создает дополнительные риски для компаний. Логины и пароли от корпоративных ресурсов могут быть перехвачены злоумышленниками, а работа в недостаточно защищенных сетях увеличивает вероятность компрометации данных. На этом фоне совместные решения Яндекса и UserGate нацелены на снижение вероятности таких инцидентов за счет принципов «нулевого доверия» при доступе к корпоративным ресурсам.

«Нулевое доверие» в браузере

Первым результатом сотрудничества UserGate и Яндекса стала интеграция шлюза веб‑безопасности UserGate SWG с «Яндекс Браузером» для организаций. Это решение создает программно‑определяемый периметр между интернетом и внутренней инфраструктурой компании‑заказчика и фактически формирует дополнительный барьер между пользователем и корпоративными системами. Такой периметр позволяет верифицировать пользователя, браузер и устройство, управлять доступом к ресурсам строго в соответствии с корпоративными политиками и предотвращать возможные утечки данных.

Доверие как новая валюта кибербезопасности

И стратегия архитектуры сетевого доверия, и технологический альянс с Xinertel, и партнерство с Яндексом складываются для UserGate в единую линию. Компания пытается конкурировать не только функциональностью, но и качеством процессов – от безопасной разработки до воспроизводимого тестирования и глубокой интеграции с инфраструктурой заказчика. В условиях, когда импортозамещение перестает быть главным аргументом в пользу того или иного решения, ставка на измеряемую надежность, прозрачность методик испытаний и готовность вендора идти в инфраструктуру заказчика может стать тем фактором, который превращает архитектуру доверия из маркетинговой формулы в практику ежедневной эксплуатации.

Шибанов объясняет, что подход «нулевого доверия» в данном случае означает проверку того, что к корпоративному веб‑ресурсу обращается действительно сотрудник компании и делает это с корпоративного «Яндекс Браузера», а не из произвольной среды. Это снижает риск получения злоумышленником доступа к корпоративным системам даже в случае компрометации отдельных учетных данных. Для компаний, которые массово используют удаленную работу и допускают доступ с личных устройств, такая модель становится одним из ключевых инструментов управления рисками.

Директор‑сооснователь UserGate Александр Левченко подчеркивает, что Яндекс – один из крупнейших технологических разработчиков страны, что партнерство с ним выходит за рамки точечной интеграции. По его словам, совместная работа компаний направлена на формирование для корпоративных пользователей доверенной среды, которая гарантирует бизнесу бесперебойность и возможность поступательного развития, даже при усложнении цифровых ландшафтов и росте интенсивности атак.

Доверие как новая валюта кибербезопасности

И стратегия архитектуры сетевого доверия, и технологический альянс с Xinertel, и партнерство с Яндексом складываются для UserGate в единую линию. Компания пытается конкурировать не только функциональностью, но и качеством процессов – от безопасной разработки до воспроизводимого тестирования и глубокой интеграции с инфраструктурой заказчика. В условиях, когда импортозамещение перестает быть главным аргументом в пользу того или иного решения, ставка на измеряемую надежность, прозрачность методик испытаний и готовность вендора идти в инфраструктуру заказчика может стать тем фактором, который превращает архитектуру доверия из маркетинговой формулы в практику ежедневной эксплуатации.

* Secure by design – разработка конструктивно безопасных систем.

R&D‑процессы (Research and Development) – процесс исследования, разработки и внедрения новых продуктов, процессов и технологий в компании.