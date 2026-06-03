На пьедестале комфорта: клубный ЖК «Дом Спорта» для жизни без компромиссов

Проект с беспрецедентной инфраструктурой в центре столицы

Москва по определению подразумевает масштаб. В этом ее природа: высотные доминанты, плотная застройка, жилые комплексы на тысячи квартир. Именно поэтому люди, которые стремятся обрести «место силы» в суетном мегаполисе, ищут островки комфорта – и часто останавливают выбор на элитном жилье в центре столицы.

Парадокс, однако, в том, что даже в элитном сегменте почти всегда приходится чем-то жертвовать. Престижная локация в центре нередко оборачивается высокой плотностью застройки. Впечатляющая архитектура не гарантирует приватности. Часто владельцам такого жилья приходится выбирать между временем для себя (которое обеспечивают камерные кварталы с продуманной инфраструктурой) и близостью к спортивным объектам, необходимым для развития детей. Бассейн – в одном конце города, ледовая арена – в другом, занятия с тренером – в третьем. А это означает неизбежные потери времени на планирование и дорогу.

Совместить такие составляющие, как жизнь в центре столицы, выразительная архитектура жилого комплекса, приватность и широкие спортивные возможности, – задача, которую столичный рынок решает редко. В центре Москвы почти нет проектов, предлагающих все и сразу. Однако исключения тем не менее существуют.

Одно из них – «Дом Спорта» от девелопера Capital Group. Проект расположен на «золотой миле» Пресни, в непосредственной близости от Дома Правительства РФ и набережной Москвы-реки. Тишина и приватность здесь соседствуют с энергией центра – до ключевых точек столицы буквально несколько минут.

«Проект включает не только «жилые метры», но и обширные общественные функции. Делая историческую отсылку к месту и к той функции, которая сложилась на Красной Пресне в определенный период, мы решили сосредоточиться именно на спорте, чтобы создать проект со своей, новой историей», – рассказала коммерческий директор Capital Group Оксана Дивеева.

В «Доме Спорта» удалось совместить сразу все преимущества. Камерность и малоэтажность – три жилых восьмиэтажных дома всего на 92 квартиры расположены на территории 4,2 га. Авторскую архитектуру. Ландшафтный дизайн международного уровня. Спортивную инфраструктуру, не имеющую аналогов в столице.

Источник – Capital Group Источник – Capital Group Источник – Capital Group

Как уточнила Оксана, если говорить о цифрах, то в среднем на одну квартиру приходится более 400 кв. м территории комплекса, что создает атмосферу свободы и позволяет гарантировать буквально в каждом лоте элитные видовые характеристики.

«Помирить человека с жизнью»

Проект клубного жилого комплекса разработало бюро Сергея Скуратова, чье имя давно обладает безупречной репутацией в сегменте элитной архитектуры.

«Миссия архитектора – примирить человека с жизнью и человечество со средой обитания», – подчеркивает Скуратов.

Эти слова определяют подход мастера. Вдохновляясь достижениями, открытиями и технологиями современной эпохи, бюро создало архитектурную форму, контекстуальную окружению. Облик «Дома Спорта» отражает характер и концепцию рационального, но при этом живого минимализма.

Фасады зданий будут выполнены из нескольких материалов: витражного остекления, белого искусственного камня и стальных элементов бронзового цвета. Матовые стекла вместо стен придадут зданию легкость, градиентом уводя плотность фасада в прозрачность и создавая неповторимую игру света и тени.

Не только в облике зданий, но и во внутренней планировке уважение к жителям будет читаться в каждой детали: продуманные планировки, высокие потолки, наполняющие пространство воздухом, панорамное остекление. Пространство дышит, город за окном становится продолжением интерьера.

Источник – Capital Group Источник – Capital Group Источник – Capital Group

В «Доме Спорта» представлены квартиры разных форматов, в том числе компактные, площадью до 46 кв. м. В элитном сегменте такая вариативность отдельное преимущество, поскольку возможность получить продуманное пространство без переплаты за лишние площади – редкая опция для центра Москвы. Проект также включает в себя 23 двухкомнатных, 28 трехкомнатных, 17 четырехкомнатных квартир и пять пентхаусов, площадь которых составляет от 172 до 1022 кв. м. Плотность застройки значительно ниже среднерыночных показателей. При этом предусмотрена возможность объединения нескольких квартир в одну для увеличения пространства. Будут представлены также жилые помещения с приватными патио и видовыми террасами.

Часть семейного уклада

Спортивная инфраструктура в «Доме Спорта» встроена в логику жизни.

Для элитной недвижимости Москвы масштаб беспрецедентный. Сам кластер включает в себя инфраструктуру, расположенную в стилобате клубного комплекса, а также площадки на открытом воздухе.

Источник – Capital Group

Подземная часть кластера состоит из двух ледовых арен международного стандарта. Одна из них – ВИП-арена с отдельным входом, персональным рестораном, закрытой лаунж-зоной с видом на хоккейную площадку и собственным паркингом. Предусмотрены шесть крытых падел-кортов по стандартам Международной федерации падела, фитнес-зал, студии йоги и пилатеса с панорамным остеклением и профессиональным оборудованием, а также бассейн с 25- и 50-метровыми дорожками, тренировочной зоной и детским пространством. После тренировки резиденты смогут расслабиться в спа-центре с сауной и хаммамом. Будут предусмотрены и разнообразные массажные программы.

На открытом воздухе – футбольное поле профессионального уровня, площадки для кардиотренировок и функционального тренинга, детские спортивные зоны.

Источник – Capital Group

Сервисное обслуживание спортивной инфраструктуры будет учитывать все потребности резидентов «Дома Спорта» и отвечать высоким стандартам – от комфортных раздевалок и пунктов проката до химчистки и продуманных мест хранения экипировки.

В центре Москвы еще не было проекта, в котором при помощи инфраструктуры удалось сделать спорт частью семейного уклада. «Дом Спорта» можно назвать первопроходцем. Концептуальный подход к созданию спортобъектов на территории комплекса поможет объединять поколения и избавит от необходимости возить детей на занятия через весь город. Здесь резиденты комплекса будут видеть, как растет уверенность и здоровье ребенка, как командная игра учит побеждать и проигрывать, как спорт перестает быть обязательством и становится естественным ритмом жизни.

Пространство для развития

Инженерия «Дома Спорта» такая же основательная, как и вся концепция проекта, – она обеспечит тишину, тепло и безопасность. Интеллектуальный климат-контроль нового поколения будет поддерживать идеальный микроклимат в любое время года, а круглосуточный мониторинг точек доступа, автоматизированное управление дверьми и контроль транспорта с распознаванием номеров создадут многоуровневую систему безопасности.

Внутрипольные конвекторы обеспечат равномерный обогрев комнат, не нарушая эстетики интерьера, а в пентхаусах будет предусмотрена возможность установки настоящего дровяного камина, который позволит усилить ощущение домашнего очага.

Внутренняя атмосфера и технологии – лишь часть того, что определяет качество жизни в «Доме Спорта». Не менее важно то, что находится за пределами комплекса.

Источник – Capital Group

Пресненский район – один из старейших и самых притягательных в столице. Тихие переулки, камерная атмосфера, статусное соседство – в двух шагах от делового центра. Виды на небоскребы Москвы-Сити и архитектурные памятники центра будут открываться прямо из окон «Дома Спорта». По соседству располагается также новый символ Москвы – жилой комплекс «Бадаевский» от легендарного бюро Herzog & de Meuron.

Среди преимуществ локации также быстрый выезд на набережную Москвы-реки, Садовое кольцо и платные магистрали. Для прогулок и пробежек – девять километров благоустроенных набережных Москвы-реки и парк «Красная Пресня», расположенный неподалеку.

Источник – Capital Group

«Дом Спорта» создан для тех, кто ценит скорость и удобство большого города, но дома хочет тишины, приватности и пространства для развития себя и своих детей. Здесь статус соседствует с заботой о будущем, а ритм мегаполиса не нарушает покой.