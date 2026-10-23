Настоящее будущее рынка капитала: итоги первого инвестфорума «Сберинвестиций»

На первом инвестфоруме «Сберинвестиций» банкиры, регуляторы и эмитенты обсудили, каким будет рынок капитала через пять лет

Розничный инвестор стал главным игроком российского фондового рынка – и теперь под него перестраиваются банки, компании, котирующиеся на Московской бирже, и регуляторы. На первом форуме «Сберинвестиций» «Настоящее – будущее» Герман Греф, руководство Банка России, Минфина и биржи обсуждали, что придет на смену депозитам, кто будет принимать инвестиционные решения – человек или ИИ-агент – и каким должен стать эмитент, чтобы ему доверяли деньги.

Форум прошел 8 октября в Москве. Программу разделили на четыре трека: визионерский, прикладной, «Трибуну эмитентов» и молодежный. Первый задавал рамку – куда движется рынок в горизонте нескольких лет, остальные отвечали на вопрос, что из этого уже происходит сегодня. Открыл форум большой разговор с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом: модератор, телеведущая Элина Тихонова, расспрашивала его о портрете инвестора, рисках и прогнозах на ближайшие пять лет.

Сам формат организаторы объясняли изменением аудитории. «Сегодня инвестиционные инструменты перестали быть нишевыми – они стали по-настоящему массовыми и доступны каждому человеку в нашей стране», – отметил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. По его словам, задача форума – дать участникам «не теорию, а конкретные практические инструменты».

«Царь» фондового рынка

Главный тезис визионерского трека сформулировал Греф: розничный инвестор – «царь» фондового рынка, и «никто никогда» не сможет его заменить. Институциональные инвесторы никуда не исчезнут, оговорился он, но корпорации и управляющие фондами в итоге представляют интересы стоящих за ними физлиц и несут перед ними повышенную ответственность. Поэтому финансовый сектор, по мнению Грефа, должен держать фокус именно на частном капитале.

Сам частный инвестор за шесть лет заметно изменился. Инвестор 2020 г. открывал брокерский счет, когда ставки по вкладам были ниже инфляции, и решения принимал спонтанно. Инвестор 2026 г., по словам Грефа, хорошо ориентируется в инструментах и терминах и пользуется искусственным интеллектом. После 2022 г. большое количество опытных инвесторов смогли отыграть потери, отметил глава Сбербанка.

Эмоции и паника при этом остаются главной слабостью розницы. «Если посмотреть на кривую ошибок, то как раз быстрые изменения на рынке или вдруг возникшие слухи об этих изменениях, а также утро понедельника – это то время, когда люди теряют больше всего», – отметил Герман Греф.

Еще одна ловушка – страх опоздать. Греф привел аналогию с деревом: если его не посадили десятки лет назад, лучшее время сделать это – сейчас. Никто не может предсказать будущее, поэтому делать нужно «то, что можно сегодня».

Молодежный трек показал, что на рынок уже приходит следующее поколение. Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский рассказал, что у «Сберинвестиций» около 300 000 клиентов в возрасте 14–17 лет, причем больше половины подростков с активами на брокерском счете пришли на рынок в этом году. Банк готовит для них индивидуальные инвестиционные счета третьего типа: «В ближайшее время подростки в «Сберинвестициях» смогут самостоятельно открывать ИИС и совершать сделки».

Удержать нового инвестора на рынке помогает прежде всего доверие к брокеру. На форуме консалтинговая компания Frank RG представила индекс поведенческого доверия инвесторов – альтернативу привычным метрикам удовлетворенности и лояльности вроде NPS. Доверие к инвестиционной компании оценивается по трем параметрам: компетентности, доброжелательности и прозрачности. Исследование провели в формате онлайн-опроса частных инвесторов с активами от 10 000 руб.

Рейтинг возглавили «Сберинвестиции»: 74,7 балла против 61,1 в среднем по рынку. Компания опередила рынок по всем трем параметрам, самый большой разрыв, около 15 пунктов, – по компетентности (78,4 против 63,6). По словам генерального директора Frank RG Юрия Грибанова, доверие – основа долгосрочных инвестиций: чем оно выше, тем больше активов клиенты держат в портфеле и тем охотнее продолжают инвестировать.

От «бульона» к «борщу»

Депозиты по-прежнему остаются базой сбережений россиян, но, по мнению Грефа, этого уже недостаточно. Вклад – это «гарантированная доходность, но не всегда желаемая», отметил он. Портфель из одних депозитов глава Сбербанка сравнил с «хорошим бульоном»: «Но если ты хочешь приготовить хороший борщ, то ты туда должен добавить определенное количество ингредиентов».

Таких ингредиентов у частного инвестора в 2026 г., по словам Грефа, пять: флоатеры, ОФЗ, дивидендные акции, биржевые паевые фонды и цифровые финансовые активы. Отдельно он выделил длинные государственные облигации с регулярными выплатами – сейчас они, по его словам, дают хорошую доходность. Рекомендацию банкир дополнил базовыми правилами: заранее оценить риски, выделить наиболее значимые и диверсифицировать вложения под собственные цели, а не сравнивать свои результаты с чужими.

«Борщ» инвестора-2026 по Грефу • Флоатеры – облигации с плавающим купоном, привязанным к ставке • ОФЗ – в том числе длинные госбумаги с регулярными выплатами • Дивидендные акции – источник денежного потока и потенциального роста • БПИФ – готовая диверсификация через биржевые фонды • ЦФА – новый инструмент с быстрым выпуском и гибкой структурой

Цифровые активы и граница риска

Самый футуристичный ингредиент в этом списке – цифровые финансовые активы. Греф назвал их перспективным инструментом и предположил, что в будущем на ЦФА будет приходиться до 10% мирового ВВП. Сам он ЦФА пока не держит, но планирует инвестировать в них до конца года.

Прикладной трек подкрепил этот прогноз цифрами. По словам директора управления развития инвестиционного бизнеса «Сберинвестиций» Романа Кожуры, с начала года рынок ЦФА привлек более 1,5 трлн руб., свыше 95% объема пришлось на долговые инструменты. Их главное преимущество для бизнеса – скорость: выпуск ЦФА возможен день в день, тогда как на выпуск биржевых облигаций уходит минимум две недели.

Следующий этап, по оценке Кожуры, – индексные и структурные решения, токенизация прав на реальные активы и денежные потоки бизнеса. В качестве примера он привел выпуск ЦФА с защитой капитала, привязанный к индексу Московской биржи.

С криптовалютами спикеры были заметно осторожнее. Одну известную криптовалюту Греф назвал «очень рискованным» инструментом, который не стоит рассматривать как часть стратегического портфеля, хотя сам, по его словам, был одним из первых инвесторов в него и даже расплачивался им за футболки. Мемкоины он описал жестче: это «худший вариант казино без бесплатного бара и без бесплатного такси домой».

Регулятор занимает близкую позицию. Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин призвал не считать криптовалюту «золотым билетом»: это высокорискованный и ненадежный инструмент. Работать с ним можно, только понимая его природу и риски, – тогда криптовалюта может занять определенное место в диверсифицированном портфеле.

Последнее слово за человеком

Сквозной темой форума стал искусственный интеллект. Еще до мероприятия Кирилл Царев говорил, что влияние ИИ «выходит за рамки частных стратегий» и меняет то, как взаимодействуют все участники финансовых рынков. Отдельные сессии были посвящены тому, как нейросети меняют алгоритмы торговли, управление рисками и клиентский сервис.

На сессии «Личный капитал в агентной экономике» участники сошлись в том, что ИИ уже становится мощным помощником инвестора, но финальное решение должен принимать сам человек. В дискуссии участвовали заместитель председателя Банка России Михаил Мамута, первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, первый зампред правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский и декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Модерировал сессию директор Института медиа НИУ ВШЭ Эрнест Мацкявичюс.

Вместе с возможностями участники обсуждали и ограничения: насколько прозрачны алгоритмы, где проходит граница между подсказкой и рекомендацией, кто отвечает за ущерб от ошибки ИИ и как защитить потребителей финансовых услуг. Задача – выработать правила, которые позволят использовать технологии в интересах инвестора и при этом сохранить контроль со стороны человека.

Сам Греф в своем интервью предложил смотреть на ИИ-агентов, помимо прочего, как на страховку от главной ошибки – паники: алгоритм не принимает решений «утром понедельника» под влиянием слухов.

ИИ-агенты нужны не только инвесторам, но и менеджменту компаний. Как только у руководителя появится личный ИИ-агент, он поймет, как использовать искусственный интеллект для эффективности бизнеса, считает старший вице-президент Сбербанка Андрей Белевцев.

Технологическую повестку продолжила сессия, посвященная технологическим платформам финансовых организаций: о том, что уже стало мейнстримом, а что остается конкурентным преимуществом. В ней участвовал управляющий директор по перспективным стратегическим разработкам Московской биржи Максим Лаухин.

«Не надо жадничать»

Если розничный инвестор – «царь», то эмитентам придется бороться за его доверие. Греф адресовал прямой совет компаниям с госучастием, которые готовятся к первичному публичное размещению акций IPO*. «Не надо жадничать. Если ты выходишь на размещение, ты должен понимать, что это большая ответственность, и ты должен часть собственных интересов похоронить. Ты должен начинать заботиться о своих публичных инвесторах», – подчеркнул Герман Греф.

Компания, не готовая к такому компромиссу, должна отказаться от размещения, считает Греф: иначе «будет разочарование и для тебя, и для инвесторов, и подрыв репутации». Чтобы бумаги пользовались спросом, часть доходности нужно отдать рынку. Если этого не сделать, после размещения акции рискуют попасть в разряд «нелюбимых», и вытащить их из этой «ямы» потом будет сложно.

Тема доверия звучала и на других сессиях. Председатель правления Московской биржи Виктор Жидков, первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, замминистра финансов Иван Чебесков, первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев и генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов на сессии «Честные правила игры: доверие и жизненные циклы» обсуждали, как цифровизация и платформизация меняют рынок капитала, качество клиентского опыта и переводы ценных бумаг между брокерами.

Там же, на визионерском треке, дискуссия «Что делает эмитента идеальным для инвестора: стратегия, прозрачность, ИИ?» была посвящена инвестиционной привлекательности, качеству раскрытия информации и условиям для новых IPO. Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев предложил новый критерий оценки компаний. «У нас в «Сбере» уже не осталось процессов без искусственного интеллекта. В будущем самое пристальное внимание – компаниям, в которых ИИ становится основой бизнес-процессов (AI-native**). Это означает, что они не могут вести свою деятельность без искусственного интеллекта», – отметил он.

Сами эмитенты использовали «Трибуну эмитентов» для прямого разговора с розничной аудиторией: например, перед инвесторами выступил директор по экономике и финансам «Промомеда» Тимофей Соловьев. По его словам, компания растет более чем в пять раз быстрее рынка: в первом полугодии выручка и EBITDA увеличились на 76%, чистая прибыль – на 83%. «Промомед» подтвердил прогноз на 2026 г. – рост выручки на 60% при рентабельности по EBITDA 45%. Новые облигационные выпуски компании пока не требуются: банковских кредитных линий достаточно, на долговой рынок она может вернуться при необходимости не раньше середины 2027 г.

На «Трибуне эмитентов» также выступили директор по корпоративным коммуникациям и рынкам капитала «Озон Фармацевтики» Дмитрий Коваленко, исполнительный директор – начальник Центра по работе с инвесторами Сбербанка Яна Ларионова, директор по связям с инвесторами «Мать и дитя» Олеся Лапина, управляющий директор, член правления ПАО «ДОМ.РФ» Алексей Пудовкин, директор департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля» Татьяна Дыкова, начальник управления по связям с инвесторами МКПАО «Корпоративный центр ИКС 5» Мария Язева, директор по инвестициям «Аэрофлота» Андрей Напольнов, руководитель направления по работе с инвесторами ПАО «Глоракс» Екатерина Богатырева, директор по связям с инвесторами «Яндекса» Алексей Субботин, руководитель по связям с инвесторами МТС Анастасия Воронова и директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Юрий Усанов.

Общий вывод организаторы сформулировали так: идеальный эмитент должен быть честным, прозрачным, компетентным и последовательно завоевывать доверие.

Ставка, рубль и ИИС

Все эти сценарии разворачиваются на фоне меняющейся макроэкономики. Греф считает, что Банк России уже начал цикл снижения ключевой ставки. На сентябрьском заседании регулятор сохранил ее на уровне 14% после серии снижений, следующее заседание назначено на 23 октября.

Резких движений валютного курса в Сбербанке не ждут. «В этом году мы примерно останемся около текущего курса», – сказал заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов. В 2027 г., по его прогнозу, рубль ослабнет на несколько процентов, без резких скачков.

Минфин тем временем готов обсуждать с рынком донастройку ИИС-3, заявил в кулуарах форума замминистра финансов Иван Чебесков. При этом пока ведомство не видит острой необходимости в изменениях: «На данном этапе наша позиция была, что пока что-то менять рано, мы не видели определенных доказательств, что это реально необходимо, что это является каким-то стоп-фактором».

Настоящее как будущее

Название форума оказалось точнее, чем могло показаться: большинство «прогнозов» на нем звучали как описание уже идущих процессов. Розничные инвесторы – и уже подростки – стали массовой силой на рынке. ЦФА за девять месяцев привлекли больше 1,5 трлн руб. ИИ из модной темы превращается в рабочий инструмент и для инвестора, и для эмитента. Регуляторы обсуждают не запреты, а донастройку правил.

Свою часть «будущего» пообещал и Сбербанк: по словам Грефа, в следующем году банк «точно заплатит очень хорошие дивиденды». Но главный совет главы банка был адресован не акционерам, а всем, кто сомневается, стоит ли начинать: ведь «лучшее время посадить дерево – сейчас».

* Первичное публичное размещение акций