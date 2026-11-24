Квартал бизнес-класса задуман как пространство, где можно сосредоточиться на себе

Тишина в современном мегаполисе – большая редкость. По данным опроса сервиса «МТС Шумоподавление», проведенного в 16 российских городах-миллионниках, около 71% жителей столицы считают свой город шумным. Главными источниками дискомфорта москвичи называют движение на автомобильных дорогах – 43%, громкие разговоры на улице – 38%, раздражающие звуки в метро – 32%. Именно поэтому в ритме большого города все большую ценность приобретают жилые комплексы, в которых тишина и приватность заложены на уровне архитектуры, инженерии и планировочных решений.

Покупатель бизнес-класса оценивает большее количество характеристик, подчеркивает управляющий партнер IPG Иван Починщиков. «Значение приобретают двор без машин, озеленение, отдельные зоны для спокойного отдыха и активных игр, продуманное расположение въездов в паркинг и мест разгрузки магазинов. В самой квартире – защита от уличного и соседского шума, а также вентиляция, обеспечивающая свежий воздух при закрытых окнах», – говорит эксперт.

Один из таких примеров – квартал бизнес-класса «Индиво» в историческом районе Кунцево на западе Москвы от девелоперской компании Forma. Облик этого жилого квартала, запланированного к сдаче к концу 2027 г., будет легко узнаваем по трем монолитным корпусам разной высоты, каждый из которых со своим характером и масштабом. Вместе эти здания образуют квартал, задуманный как источник внутреннего ресурса. В нем тишина, ясность и ощущение контроля над своим днем станут частью повседневности.

Внутренняя тишина

«Индиво» с первого взгляда привлекает как пространство для разных сценариев отдыха. Это ощущение складывается из множества деталей – от архитектуры и планировки до акустического комфорта и атмосферы двора. Архитектурную концепцию разработало бюро Saga. Самая высокая, 44-этажная башня выполнена в сложном амарантовом оттенке. Рядом – строгий белый корпус в 12 этажей. Замыкает композицию графитовая 30-этажная башня.

Жизнь в проекте начнется с выбора своего дома, своего этажа, вида из окна и планировки квартиры. Найти вариант, подходящий под конкретный запрос, можно из более чем 30 планировочных решений – от компактных лотов до просторных квартир с террасами. В «Индиво» также есть варианты квартир с разными опциями, среди которых ванные с окном, мастер-блоки, круговые планировки, мастер-спальни и светлые детские, просторные гостиные и отдельные кабинеты. Пространства для внутренней тишины, где можно отключиться от городского шума и сосредоточиться на себе.

Особый акцент проекта – акустический комфорт. В квартирах используются окна с повышенными шумоизоляционными характеристиками, а многослойные конструкции наружных стен и внутренних перегородок защитят от нежелательных звуков, доносящихся с улицы или соседних квартир. Инженерные системы тоже спроектированы таким образом, чтобы не нарушать тишину.

Задать настроение

Часть квартир в проекте будут сданы с предчистовой отделкой. Это позволит жителям самостоятельно выбрать финишные материалы и создать интерьер под себя – вплоть до текстур, оттенков и деталей, способных задавать настроение. Повседневный комфорт жильцов дополнят просторные лобби в домах и двухуровневый паркинг.

Идея пространства для отдыха продолжается во дворе. Здесь запроектирован приватный двухуровневый парк с зонами для отдыха, прогулок, занятий спортом и детских игр, амфитеатром и водным объектом. Сценарии на каждый день сложатся сами собой: можно провести время с детьми на одной из площадок, укрыться от солнца в беседке, помедитировать или почитать книгу на ступенях амфитеатра, устроить эстетичный пикник у воды, потренироваться на спортивной площадке под любимую музыку в наушниках или прогуляться по мосту над кронами деревьев.

Самое ценное здесь – время, проведенное с детьми. Чтобы прогуляться в цветущем дворе, подняться на второй уровень и скатиться с горки, не нужно никуда выезжать и планировать заранее, достаточно выйти из дома. Двор будет утопать в зелени, которая станет не только украшением пространства, но и дополнительным буфером, отделяющим частную жизнь от городского фона.

В спокойном режиме

Локация при этом сочетает сложившуюся инфраструктуру Кунцева, близость парков и спортивных объектов, а также доступ к транспортному узлу «Кунцевская». Отсюда одинаково легко добраться до работы и до центра, а в конце дня – вернуться домой. До ТТК, МКАД и делового центра «Москва-Сити» можно доехать за 10–15 минут. Дорога до аэропортов Внуково и Шереметьево занимает около 40 минут.

Инфраструктура Кунцева уже сложилась: здесь есть все, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно, не тратя время на поиск необходимого. Вокруг парки и зеленые зоны, а экологически чистый район без крупных промышленных предприятий и роза ветров с запада области обеспечивают свежий воздух. Для спорта рядом World Class, стадион «Крылья Советов» и спорт-хаб в Крылатском. Школу и сад можно найти примерно в трех минутах пешком: вблизи жилого комплекса располагаются несколько муниципальных образовательных комплексов с профильными классами и частные учреждения с высоким рейтингом.