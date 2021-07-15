Акционеры инвестируют в развитие банка УБРиР 3,2 млрд рублей
Екатеринбург, 15 июля 2021 г. — Увеличение капитала на 3,2 млрд рублей акционерами усилит позиции УБРиР на финансовом рынке, еще больше повысит устойчивость банка и ускорит развитие организации. Собственный капитал ПАО КБ «УБРиР» достиг 20,6 млрд рублей — это позволяет банку с большим запасом выполнять требования и нормативы Центрального банка РФ. Дополнительные инвестиции акционеров значительно усилят конкурентоспособность УБРиР: банк сможет нарастить работающие активы и расширить клиентскую базу.
«Накануне на годовом собрании акционеров был утвержден отчет банка за 2020 год. По итогам минувшего года банк получил прибыль 749,7 млн рублей по РСБУ. Акционеры видят широкие перспективы развития банка, ставят перед УБРиР амбициозные цели и инвестируют дополнительные средства для их достижения», — отметил президент банка Антон Соловьев.
По состоянию на 30 апреля 2021 года, активы финансовой группы «УБРиР» (входят ПАО КБ «УБРиР» и АО «Вуз-банк») составили 353,6 млрд рублей, пассивы — 338 млрд рублей по МСФО.
О банке
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по версии Центробанка РФ (на 1 июля 2020 г.) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА за 2020 г.). В 2021 году регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. По итогам 2020 года банк вошел в сотню самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала Forbes. В прошлом году международное агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу УБРиР. Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «B-/B».
УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 46 регионов страны.