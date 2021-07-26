Девятый перевал: кольцо премиального охвата аудитории достроено

Девятый перевал: кольцо премиального охвата аудитории достроеноMAER запускает в работу сети медиафасадов девятый крупноформатный цифровой экран в Москве и двадцатый в России
Высокотехнологичный комплекс экранов расположен на ТРЦ «Каширская Плаза» на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы. Суммарная площадь конструкции составляет 1238 кв. м. «Каширский» добавлен в сеть диджитал конструкций в рамках стратегии медиахолдинга по расширению присутствия на рынке.
Главная вылетная магистраль связывает столицу с аэропортом «Домодедово» и является одной из основных торговых артерий города. Перекресток расположения медиафасада ежемесячно пересекает порядка 5 млн автомобилей. Плотный трафик магистрали будет полностью охвачен за счет просматриваемости рекламной конструкции. HD-экран на Каширском шоссе виден с расстояния до километра с трех сторон движущегося потока: в центр столицы и в область, а также со стороны Шипиловской улицы при выезде на Каширское шоссе.
Конфигурация медиафасада состоит в многоплановости конструкции, которая способствует воплощению в жизнь самых уникальных креативных решений. Угловая часть медиафасада установлена в двух плоскостях, что позволяет создавать трехмерные изображения и использовать возможности «перетекания» контента между плоскостями.
«Рекламно-информационные кампании в DOOH продолжают набирать обороты, а наращивание рекламных площадей соответствует состоянию и перспективам рынка наружной рекламы, — отмечает генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор. Сегодня мы завершили создание базы для премиальной сети медиафасадов в Москве. С этого момента все достраиваемые медиафасады будут только усиливать совокупный суточный OTS MAER».
Жемчужина московских медиафасадов дает дополнительных 170 млн рекламных контактов с аудиторией в месяц, тем самым увеличивая совокупный показатель OTS рекламоносителей MAER до 56 млн контактов в сутки.
Это уже второй по счету запущенный в сети MAER медиафасад в 2021 году. В компании признались, что ограничиваться на этом не планируют и ведут переговоры по дальнейшему развитию инвентаря как на столичном, так и на региональных рынках. Эксперты с оптимизмом смотрят на текущее состояние рынка наружной рекламы и позитивно оценивают объемы закупок, которые стремятся к допандемийным отметкам.
Крупнейшие бренды уже вернулись в сегмент широкоохватной рекламы и увеличивают бюджеты на такой вид коммуникации с аудиторией. Люди, в свою очередь, позитивно воспринимают рекламу на улице, особенно когда речь идет о таком дорогостоящем имиджевом формате, как цифровой медиафасад.
Александр Васьков, директор департамента медиа закупок рекламного агентства Posterscope: «DOOH формат с каждым днем набирает вес. На наш взгляд, медиахолдинг MAER как раз находится в авангарде этих веяний, и снова совершает мощный рывок внутри рынка наружной рекламы, сохраняя при этом высокую конкурентоспособность. История с расширением списка крупнейших медиаповерхностей в Москве позволяет выстраивать качественную рекламную кампанию и способствует вовлечению новых участников. Премиальная сеть из девяти медиафасадов фактически дает гораздо большую вариативность по таргетированию рекламного сообщение в разных точках города или охвату всех основных магистралей одновременно»
Игорь Шмуйлов, директор OOH-департамента GroupM: «Великолепное расположение медиафасада позволяет охватить транспортные потоки, связующие со вторым по величине аэропортом России. А масштабная рекламная поверхность экрана не может остаться незамеченной. Столичный рынок при этом предполагает всегда повышенный уровень медиапотребления и оказывает глобальное влияние на восприятие брендов. А это все, в свою очередь, – ключевые характеристики для достижения внимания целевой аудитории, за которую активно борются рекламодатели».
Дмитрий Чешко, директор по размещению наружной рекламы Media Instinct Group: «Второй запущенный медиафасад за год говорит об эффективности выбранной стратегии развития бизнеса MAER. Наша совместная задача – найти правильные точки взаимодействия рекламодателей с аудиторией. А расширение адресной программы, которое регулярно предлагает наш партнер, совместно с ультрасовременными технологиями сбора аудитории, позволяет нам стать ближе к ней и быть максимально эффективным для наших клиентов».