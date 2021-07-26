Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
На правах рекламы 16+

Девятый перевал: кольцо премиального охвата аудитории достроено

MAER запускает в работу сети медиафасадов девятый крупноформатный цифровой экран в Москве и двадцатый в России

Высокотехнологичный комплекс экранов расположен на ТРЦ «Каширская Плаза» на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы. Суммарная площадь конструкции составляет 1238 кв. м. «Каширский» добавлен в сеть диджитал конструкций в рамках стратегии медиахолдинга по расширению присутствия на рынке.

Главная вылетная магистраль связывает столицу с аэропортом «Домодедово» и является одной из основных торговых артерий города. Перекресток расположения медиафасада ежемесячно пересекает порядка 5 млн автомобилей. Плотный трафик магистрали будет полностью охвачен за счет просматриваемости рекламной конструкции. HD-экран на Каширском шоссе виден с расстояния до километра с трех сторон движущегося потока: в центр столицы и в область, а также со стороны Шипиловской улицы при выезде на Каширское шоссе.

Конфигурация медиафасада состоит в многоплановости конструкции, которая способствует воплощению в жизнь самых уникальных креативных решений. Угловая часть медиафасада установлена в двух плоскостях, что позволяет создавать трехмерные изображения и использовать возможности «перетекания» контента между плоскостями.

«Рекламно-информационные кампании в DOOH продолжают набирать обороты, а наращивание рекламных площадей соответствует состоянию и перспективам рынка наружной рекламы, — отмечает генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор. Сегодня мы завершили создание базы для премиальной сети медиафасадов в Москве. С этого момента все достраиваемые медиафасады будут только усиливать совокупный суточный OTS MAER».

Смотреть / 
5 фото

Жемчужина московских медиафасадов дает дополнительных 170 млн рекламных контактов с аудиторией в месяц, тем самым увеличивая совокупный показатель OTS рекламоносителей MAER до 56 млн контактов в сутки.

Это уже второй по счету запущенный в сети MAER медиафасад в 2021 году. В компании признались, что ограничиваться на этом не планируют и ведут переговоры по дальнейшему развитию инвентаря как на столичном, так и на региональных рынках. Эксперты с оптимизмом смотрят на текущее состояние рынка наружной рекламы и позитивно оценивают объемы закупок, которые стремятся к допандемийным отметкам.

Крупнейшие бренды уже вернулись в сегмент широкоохватной рекламы и увеличивают бюджеты на такой вид коммуникации с аудиторией. Люди, в свою очередь, позитивно воспринимают рекламу на улице, особенно когда речь идет о таком дорогостоящем имиджевом формате, как цифровой медиафасад.

Александр Васьков, директор департамента медиа закупок рекламного агентства Posterscope: «DOOH формат с каждым днем набирает вес. На наш взгляд, медиахолдинг MAER как раз находится в авангарде этих веяний, и снова совершает мощный рывок внутри рынка наружной рекламы, сохраняя при этом высокую конкурентоспособность. История с расширением списка крупнейших медиаповерхностей в Москве позволяет выстраивать качественную рекламную кампанию и способствует вовлечению новых участников. Премиальная сеть из девяти медиафасадов фактически дает гораздо большую вариативность по таргетированию рекламного сообщение в разных точках города или охвату всех основных магистралей одновременно»

Игорь Шмуйлов, директор OOH-департамента GroupM: «Великолепное расположение медиафасада позволяет охватить транспортные потоки, связующие со вторым по величине аэропортом России. А масштабная рекламная поверхность экрана не может остаться незамеченной. Столичный рынок при этом предполагает всегда повышенный уровень медиапотребления и оказывает глобальное влияние на восприятие брендов. А это все, в свою очередь, – ключевые характеристики для достижения внимания целевой аудитории, за которую активно борются рекламодатели».

Дмитрий Чешко, директор по размещению наружной рекламы Media Instinct Group: «Второй запущенный медиафасад за год говорит об эффективности выбранной стратегии развития бизнеса MAER. Наша совместная задача – найти правильные точки взаимодействия рекламодателей с аудиторией. А расширение адресной программы, которое регулярно предлагает наш партнер, совместно с ультрасовременными технологиями сбора аудитории, позволяет нам стать ближе к ней и быть максимально эффективным для наших клиентов».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных