Девятый перевал: кольцо премиального охвата аудитории достроено

Это уже второй по счету запущенный в сети MAER медиафасад в 2021 году. В компании признались, что ограничиваться на этом не планируют и ведут переговоры по дальнейшему развитию инвентаря как на столичном, так и на региональных рынках. Эксперты с оптимизмом смотрят на текущее состояние рынка наружной рекламы и позитивно оценивают объемы закупок, которые стремятся к допандемийным отметкам.