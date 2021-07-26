Пересадка волос в ТурцииОтличное соотношение по цене / качеству
Эстетическая медицина развивается невероятно быстрыми темпами. Еще 10 лет назад трансплантация волос являлась сложной пластической операцией и стоила очень дорого.
На сегодняшний день выпадение волос, залысины на лбу, макушке — это уже не проблема. Каждый мужчина или женщина могут вернуть себе былую красоту одной простой процедурой.
Пересадка волос в Турции делается быстро (за 1-2 дня), стоит не дорого (от 2100 евро). К тому же, технологии стали настолько минимально травматичными, что у пациента не остается никаких шрамов и видимых следов.
Почему трансплантация волос в Турции настолько популярна среди пациентов из России?
Клиники по пересадке волос в Турции предлагают высококачественную трансплантацию по вполне разумным ценам, что сделало страну на Босфоре мировым центром по пересадке волос.
В Стамбуле находятся одни из лучших современных клиник, которые по квалификации докторов, уровню технологий пересадки и сервису дадут фору многим европейским и российским клиникам.
Турецкую пересадку волос выбирают и по причине высокого уровня сервиса. Клиники предлагают пакетные туры «все включено», в которые входит: трансфер, 5* гостиница на 3 дня с питанием, операция, медикаменты, набор косметики по уходу за волосами на полгода, а так же это все подкрепляется гарантией на 10 лет. Все организовывает клиника, вам ни о чем не нужно думать, что очень удобно.
Стоимость такого тура получается минимум в 2-3 раза ниже, чем стоимость одной только операции в российской клинике. Именно по этому российские пациенты предпочитают делать пересадку волос на голове в Турции.
Где делают пересадку волос в Турции?
Рекомендуется рассматривать исключительно официальные клиники в Турции для пересадки волос. Так как на рынке есть много сомнительных организаций.
Одной из лучших клиник по пересадке волос в Турции является клиника Cosmedica, Стамбул. О чем говорит высокий рейтинг клиники по пересадке волос в Турции (одна только награда Whatclinic Service Award вручалась учреждению в период с 2014 по 2019 год).
Клиника Cosmedica входит в топ клиник по пересадке волос в Турции, в том числе потому что имеет несколько мультиязычных команд. Это значит, что любой пациент клиники получит качественную услугу на своем родном языке. Для русскоязычных пациентов есть свой русскоязычный гид.
Руководит турецким центром по пересадке волос один из лучших докторов в индустрии.
По образованию пластических хирург.
Проходил обучение в Германии. Уже более 15 лет занимается исключительно пересадкой волос, под его руководством было проведено более 20 000 операций. Около 95 пациентов из 100 ставят самую высокую оценку за его работу 10 из 10.
Именно поэтому доктор по пересадке волос является одним из самых уважаемых и востребованных специалистов среди пациентов из Западной Европы, США, и стран СНГ. В его медицинском центре делают пересадку волос звезды Голливуда, кино, спортсмены мирового уровня, супермодели.
О турецкой клинике по пересадке волос Cosmedica вы найдете множество отзывов с фото до и после, которые можно легко проверить.
Какой метод пересадки волос выбрать?
В клинике Cosmedica пересадка волос выполняется по двум передовым методикам:
1. Метод FUE — follicular unit extraction.
2. DHI пересадка волос Турция.
Эти две методики усиливаются специальным инструментом Micro Sapphire.
Все процедуры выполняются под местной анестезией (безыгольная анестезия). Пациент не испытывает никаких неприятных ощущений по время операции, а также после нее.
На какой результат вы можете рассчитывать?
Если у вас достаточно волос на донорской зоне (на затылочной, височной части), то вы можете получить очень хороший результат.
Убрать залысины на лбу.
Вернуть прежнюю линию роста волос.
Убрать залысины на макушке.
Пересадка волос в Турции цены для мужчин и женщин
Цены в Турции на пересадку волос у мужчин (и женщин) смогут вас приятно удивить. В средней российской клинике стоимость операции начинается от 5 000-6000 евро. В топовой российской клинике цены стартуют от 8 000-10 000 евро. И это только за операцию. Все дополнительные затраты придется оплачивать отдельно. И организацией пересадки заниматься самостоятельно.
Операция по пересадке волос в Турции в клинике Cosmedica с пакетом «все включено» обойдется вам от 2100 до 4000 евро, что получается в 2-3 раза дешевле.
Как получить бесплатную консультацию доктора?
Если вы ищите где сделать пересадку волос, переходите на сайт клиники Cosmedica, где вы сможете получить бесплатную консультацию доктора на русском языке.
Доктор осмотрит ваши фото, подберет вам методику пересадки, озвучит стоимость. Также вы сможете задать любые вопросы и получить исчерпывающие ответы специалиста.
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