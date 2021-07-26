Пересадка волос в Турции

Турецкую пересадку волос выбирают и по причине высокого уровня сервиса. Клиники предлагают пакетные туры «все включено», в которые входит: трансфер, 5* гостиница на 3 дня с питанием, операция, медикаменты, набор косметики по уходу за волосами на полгода, а так же это все подкрепляется гарантией на 10 лет. Все организовывает клиника, вам ни о чем не нужно думать, что очень удобно.