Скончался меценат и предприниматель Борис Пастухов

Борис Иванович родился 23 сентября 1957 года. Он учился практически всю жизнь, начав с Черноморского военно-морского училища им. Нахимова и закончив Финансовой Академией при Правительстве РФ, где он получил кандидатскую степень по экономике и менеджменту.