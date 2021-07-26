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Скончался меценат и предприниматель Борис Пастухов

9 июля 2021 года на 64-ом году жизни скончался академик Международной Академии Менеджмента Борис Иванович Пастухов.

Борис Иванович родился 23 сентября 1957 года. Он учился практически всю жизнь, начав с Черноморского военно-морского училища им. Нахимова и закончив Финансовой Академией при Правительстве РФ, где он получил кандидатскую степень по экономике и менеджменту.

На счету Бориса Ивановича более пятидесяти публикаций и инноваций в сфере страхования, часть из которых стала основой новых механизмов страхования, утвержденных Постановлением Правительства РФ. Борис Иванович был членом экспертных советов по страхованию при Правительстве и комитета по бюджету Государственной Думы.

Он стал одним из идеологов, организаторов и учредителей Страховой компании правоохранительных органов при МВД и Министерстве юстиции РФ, а также учредителем Промышленно-страховой компании.

В 2002 году на базе поликлиники Промстройбанка РФ Борис Иванович основал сеть медицинских центров, многопрофильную поликлинику будущего, которую так и назвал — «Новая поликлиника».

Одним из любимых детищ Бориса Ивановича был социальный проект «Медицина обо мне», ставший генеральным партнером Министерства здравоохранения при проведении «Тотального диктанта по общественному здоровью».

По настоятельному требованию Бориса Ивановича Пастухова все сервисы являются бесплатными для каждого пользователя. Благодаря этому врачи безвозмездно смогли помочь более 177 тысячам пользователей.

За свою деятельность Борис Иванович был награжден Орденом Святого Даниила Московского III степени, Орденом Почета, десятью медалями.

Родные, друзья и коллеги, а также все те, кто знал Бориса Ивановича, работал под его руководством, глубоко скорбят о безвременной потере. Светлая память неутомимому ученому, деятелю, настоящему российскому меценату.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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