Почему россияне все чаще выбирают банковские карты без пластика

Если изначально цифровая карта представляла собой отдельный карточный продукт, то впоследствии Сбербанк реализовал сервис «Пластик как опция». Он позволяет клиентам сразу отказаться от пластика при выпуске банковской карты, оставив только виртуальный образ карты в телефоне. На текущий момент такая возможность реализована для держателей флагманских продуктов банка – дебетовой «Сберкарты» и «Сберкарты тревел». Заказать их, используя сервис «Пластик как опция», можно в мобильном приложении Сбербанка. Расплачиваться такими картами можно как в онлайне, так и в офлайне, во втором случае – в устройствах, поддерживающих бесконтактную оплату (при использовании гаджета с поддержкой NFC-технологии). Это уже сейчас приводит к «размытию» четкого понятия цифровой карты, а в будущем, скорее всего, и вовсе упразднит его в банковской терминологии благодаря реализованной возможности выпуска банковской карты без пластика путем простого добавления ее в цифровой кошелек.