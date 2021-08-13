Почему россияне все чаще выбирают банковские карты без пластика
Востребованность оплаты банковскими картами без оформления пластика растет в России уже не первый год: все большее количество людей переходит на оплату картой без физического носителя. В том числе поэтому последние пару лет выросло количество так называемых виртуальных и цифровых банковских карт, а смартфоны со встроенной возможностью бесконтактной оплаты находятся в лидерах продаж у ритейлеров. Понятие цифровой карты как специального продукта в линейке банка с каждым днем теряет свою актуальность, ведь теперь почти любая карта может быть выпущена на нефизическом носителе.
В одну секунду
Рост популярности карт без пластика является частью другого более крупномасштабного тренда – оплаты в одно касание. Это удобный и мгновенный формат оплаты, поэтому логично, что количество таких оплат увеличивается во всем мире несколько лет подряд. И Россия здесь не исключение, более того – лидер.
По словам директора дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игоря Ковалева, уже сейчас наша страна прочно занимает первое место с точки зрения уровня проникновения бесконтактной оплаты с использованием электронных кошельков.
Во многом этому способствует хорошо развитая платежная инфраструктура. Например, согласно данным Банка России, только в российских организациях торговли установлено свыше 3,5 млн электронных платежных терминалов. Наравне с ними популярность набирают и банкоматы с возможностью бесконтактного обслуживания. Операции в этих устройствах можно провести, просто поднеся смартфон с установленной на него банковской картой. Кстати, одна из самых широких сетей таких банкоматов принадлежит Сбербанку.
Мобильный помощник
На динамичное развитие бесконтактной оплаты напрямую влияет и рост количества смартфонов, используемых в России. К слову, по итогам прошлого года здесь был побит рекорд по продажам «умных» мобильников: по оценкам экспертов, в России было реализовано более 31 млн девайсов общей стоимостью свыше 570 млрд рублей.
Оплату в одно касание можно провести уже не только в магазине или кафе, но также в общественном транспорте. Например, Сбербанк самостоятельно и через свои дочерние компании позволяет принимать оплату с помощью бесконтактных банковских карт и смартфонов в автобусах, троллейбусах, трамваях и метрополитене нескольких десятков российских городов. Ежегодно таким образом оплачивается несколько сотен миллионов поездок в тысячах транспортных средств.
Именно смартфоны все чаще становятся единым платежным инструментом россиян. Расплачиваться гаджетом безопасно и удобно, можно не брать с собой ни кошелек, ни даже карту – для расчетов достаточно только телефона. В России бум продаж смартфонов, поддерживающих возможность бесконтактной оплаты, пришелся еще на 2018 год, но продолжается до сих пор. По оценкам Национального агентства финансовых исследований, за последние три года жители России стали в три раза чаще использовать смартфоны для оплаты. При этом знает о такой возможности 91 % совершеннолетних и экономически активных россиян.
Международная консалтинговая компания BCG даже два года назад признала Россию лидером по числу бесконтактных платежей через смартфон среди всех стран. В то же время в конце 2020 года стало известно, что Россия является «серебряным» рекордсменом по числу пользователей Apple Pay – собственной платежной разработки компании Apple.
В целом популярность различных «пэев» растет одновременно с интересом к смартфонам с NFC-функцией (именно такими мобильными устройствами со специальным встроенным чипом можно расплачиваться за товары и услуги). Банковскую карту можно привязать к одному из электронных кошельков – Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay, а также к собственной разработке Сбербанка – SberPay. Для этого достаточно иметь смартфон на базе Android или iOS (в зависимости от используемой технологии) и привязать к «пэю» необходимую банковскую карту. Расплачиваться таким способом за покупки можно в любых офлайн-магазинах, где принимают бесконтактную оплату, а также в сети Интернет.
Карта без карты
Отвечая запросу клиентов, Сбербанк запустил в продуктовой линейке цифровые карты еще в 2018 году, сделав их доступными для заказа в своем мобильном приложении в октябре 2019 года. За три года было эмитировано более 5 млн таких карт. В банке рассказывают, что на востребованность цифровых карт главным образом повлияли рост количества смартфонов в России, а также пандемия коронавируса, когда сокращение прямых контактов, в том числе при оплате товаров и услуг, стало наиболее актуальным.
Если изначально цифровая карта представляла собой отдельный карточный продукт, то впоследствии Сбербанк реализовал сервис «Пластик как опция». Он позволяет клиентам сразу отказаться от пластика при выпуске банковской карты, оставив только виртуальный образ карты в телефоне. На текущий момент такая возможность реализована для держателей флагманских продуктов банка – дебетовой «Сберкарты» и «Сберкарты тревел». Заказать их, используя сервис «Пластик как опция», можно в мобильном приложении Сбербанка. Расплачиваться такими картами можно как в онлайне, так и в офлайне, во втором случае – в устройствах, поддерживающих бесконтактную оплату (при использовании гаджета с поддержкой NFC-технологии). Это уже сейчас приводит к «размытию» четкого понятия цифровой карты, а в будущем, скорее всего, и вовсе упразднит его в банковской терминологии благодаря реализованной возможности выпуска банковской карты без пластика путем простого добавления ее в цифровой кошелек.
Карта без пластика позволяет совершать все те же операции, что и обычная банковская карта: оплату в офлайн- и онлайн-магазинах, перевод средств на свои счета в других банках или знакомым и родственникам, перечисление средств в счет погашения кредита, оплату ЖКУ и даже снятие наличных. Особенностью карты без пластика Сбербанка является возможность ее мгновенной активации через мобильное приложение. За операции, проведенные по такой карте, в том числе начисляются «СберСпасибо». Если нужно указать реквизиты карты для каких-либо переводов или зачислений, можно быстро найти их в «Сбербанк онлайн».
В Сбербанке отмечают, что каждую четвертую новую карту клиенты кредитной организации заказывают в мобильном приложении уже сразу без физического носителя. При этом клиент не ограничен только виртуальным образом карты, он может в любой момент также заказать ее в приложении в формате классической пластиковой и забрать в удобном отделении или через курьерскую доставку. По итогам второго квартала 2021 года доставку карты на пластиковом носителе могли получить клиенты Сбербанка из 51 города России.
С заботой о планете
Еще одна важная задача, которую ставит перед собой Сбербанк, относится к «зеленой» экономике, то есть помогает сохранять окружающую среду.
Возможность отказа от выпуска карты на физическом носителе сама по себе помогает в решении этой задачи. Однако, даже если клиент заказывает выпуск карты на пластиковом носителе и не приходит за ней в течение трех месяцев, то такая карта будет отправлена на переработку вместе с картами, у которых закончился срок годности.
Благодаря этой практике ежемесячно Сбербанк помогает передавать в переработку в совокупности более тонны пластика.
Наименование юридического лица, оказывающего услугу – ПАО «Сбербанк».