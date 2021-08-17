Бизнес-план: идем на запад

Это значит, что вне зависимости от привязки к земельному участку резидент парка пользуется, с одной стороны, таможенными преференциями (ввоз иностранного оборудования, а также сырья, материалов и комплектующих без уплаты таможенных пошлин и импортного НДС), а с другой — льготами по налогам (на прибыль, на имущество) и социальным страховым взносам. Получается такое пакетное предложение. А если к нему присовокупить финансовые продукты, которые наш региональный фонд поддержки предпринимательства разработал специально для резидентов из числа МСП (льготные кредиты как на постройку завода, так и на поддержку операционной деятельности), то оно становится еще соблазнительнее».