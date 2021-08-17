Бизнес-план: идем на запад

Бизнес-план: идем на западПочему производственный бизнес стремится в Калининградскую область
С тех пор, как в «лихие девяностые» Россия потеряла немалую часть своих предприятий, каждое новое отечественное производство становится для нас поводом для радости. И хотя общий климат для промышленных инвесторов и не назовешь тепличным, положение спасают специализированные площадки – так называемые индустриальные (промышленные) парки.
Они есть в большинстве регионов, их число перевалило за три сотни, но далеко не все из них одинаково успешны. Чем же к себе притягивает промышленников Калининградская область – самый западный регион России? Казалось бы, ответ скрыт в самом вопросе. Но дело отнюдь не только в географии.
Козыри на стол
29 июля состоялось торжественное открытие строительства будущего завода компании «ЭнКОР Груп» в индустриальном парке «Черняховск». В честь этого события руководство компании совместно с Правительством Калининградской области заложили памятную капсулу. Через год здесь должен вырасти крупнейший в Европе комплекс по производству кремниевых пластин (1,3 ГВт в год) и фотоэлектрических преобразователей (1 ГВт) стоимостью почти в 25 млрд. рублей.
Проект инвестиционного фонда «Реам менеджмент», который специализируется на производстве оборудования для солнечной энергетики, даст работу 750 жителям области. К 2025 году число сотрудников увеличится до 1150. Специалистов для нового завода будут целенаправленно готовить в Балтийском федеральном университете.
И это только начало развития индустриального парка площадью, ни много ни мало, почти в 1200 га. Лишь в два раза меньше, чем занимает весь областной центр.
Что такое вообще индустриальный парк? Это территория, которую местные власти специально обустраивают, чтобы привлечь на нее новый производственный бизнес. А что владельцу будущего завода нужно? Обычно три вещи: готовая (то есть созданная за счет региона) инженерная инфраструктура, налоговые льготы на первое время, да чуткое к себе отношение. То есть минимум административных проволочек при строительстве.
В Калининградской области весь этот комплект в наличии. А сверху на него кладутся козыри: тесная близость Евросоюза (до Варшавы 300 км, как от Москвы до Ярославля) и наличие морского порта — единственного на Балтике, который не замерзает круглый год.
Понятно, что таким набором факторов бизнес не мог не воспользоваться. В области не первый год работают новые большие предприятия, заметные не только в стране, но и в глобальном масштабе. Однако руководство региона понимает, что неиспользованных резервов еще великое множество.
Два самых больших индустриальных парка – «Храброво» и «Черняховск» — находятся под управлением АО «Корпорация развития Калининградской области» («КРКО»). Ее генеральный директор Андрей Толмачев убежден, что в России найдется немного столь же заманчивых предложений для промышленного инвестора.
«Дело в том, что наши парки – это микс из полностью готовой инфраструктуры с супер условиями особой экономической зоны (ОЭЗ) и свободной таможенной зоны (СТЗ), — объясняет Толмачев. – И в отличие от других субъектов России, где действие режимов ОЭЗ и СТЗ, как правило, ограничено отдельными участками, у нас в Калининградской области весь регион представляет собой территорию ОЭЗ и СТЗ одновременно. До 2045 года!
Это значит, что вне зависимости от привязки к земельному участку резидент парка пользуется, с одной стороны, таможенными преференциями (ввоз иностранного оборудования, а также сырья, материалов и комплектующих без уплаты таможенных пошлин и импортного НДС), а с другой — льготами по налогам (на прибыль, на имущество) и социальным страховым взносам. Получается такое пакетное предложение. А если к нему присовокупить финансовые продукты, которые наш региональный фонд поддержки предпринимательства разработал специально для резидентов из числа МСП (льготные кредиты как на постройку завода, так и на поддержку операционной деятельности), то оно становится еще соблазнительнее».
Сегодня ОЭЗ в Калининградской области суммарно насчитывает 260 резидентов. С 2012 года это число выросло почти втрое. Особый всплеск популярности среди инвесторов пришелся на 2018 год, когда на территории особой зоны была введена значительная льгота по страховым взносам.
Чтобы повысить инвестиционную привлекательность ОЭЗ в Калининградской области, Минэкономразвития России подготовило поправки в Налоговый кодекс. Сейчас они находятся на рассмотрении Госдумы..
Если их примут, то срок применения пониженных тарифов страховых взносов для резидентов ОЭЗ будет продлен до 10 лет (в настоящее время 7 лет). Предельный срок применения пониженных тарифов по взносам будет вовсе убран (в настоящее время применение возможно до 31.12.2025). Также будут убраны ограничения по времени включения в реестр резидентов ОЭЗ, которое дает право применять пониженные тарифы. Сейчас, чтобы получить такую льготу, нужно оказаться в реестре не позже 31 декабря 2022 года. Предполагается, что льгота будет предоставляться и тем, кто станет резидентами после этой даты.
Помимо этого, Минэкономразвития России ведет работу по внесению изменений в Федеральный закон от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Эти поправки направлены на совершенствование администрирования ОЭЗ и стимулирование реализации инвестиционных проектов в логистической сфере.
«Очень хочется от вопросов защиты и спасения бизнеса, которые мы решаем, перейти уже, наконец, к вопросам его развития и роста во всех отраслях, — констатирует общественный омбудсмен по малому и среднему бизнесу Анастасия Татулова. — Особенно актуально это для производственных предприятий. В структуре российского МСП сейчас 41% приходится на торговлю и всего 7% — на производство. В Германии производство занимает более 20% МСП, а в Китае — уже более 40% .
И вот здесь хочу обратить внимание на позитивный пример Калининградской области. В целом наличие ОЭЗ — само по себе стимул для развития бизнеса, но регион и дополнительно развивает у себя большую промышленную зону, привлекает инвесторов, помогает реализовывать проекты.
Мечтаю, чтобы так было в каждом регионе. Там, где формируются такие зоны, начинает и уровень жизни расти, и инфраструктура правильная формироваться. И предприниматели вокруг таких кластеров начинают объединяться и усиливать друг друга».
Хорошо обустроенные просторы
И «Храброво», и «Черняховск» относятся к категории greenfield (проще говоря, созданы в чистом поле, а не на старых индустриальных мощностях). И отличаются очень впечатляющими размерами. Если среднестатистическая площадь индустриального парка в России – 125 гектаров (на самом деле многие в разы меньше), то «Храброво» занимает 345 га, а «Черняховск» — целых 1146 га. Пока что большая часть площадей свободна (особенно в «Черняховске»), а значит, место здесь найдется любому масштабному производству. Например, такому, как строящийся завод по производству лекарств АО «Отисифарм Про».
«Отисифарм Про» — составная часть крупной фармацевтической компании. К 2023 году в «Храброво» должны начать выпускать противовирусные, антисептические и противовоспалительные препараты, комбинированные анальгезирующие и анксиолитические средства.
«Задачи у нас амбициозные, — говорит генеральный директор «Отисифарм Про» Татьяна Рогулева. — Высокотехнологичное производство готовых лекарств нужно организовать в сжатые сроки. А наличие в «Храброво» развитой инфраструктуры позволило сэкономить время и расписать строительство буквально по шагам. И конечно же, в бизнес-план хорошо уложились преимущества ОЭЗ: пониженные тарифы страховых взносов, льгота по налогу на прибыль.
Калининградская область, на мой взгляд, вообще уникальный регион для любого конкурентоспособного производства. Отношение к инвесторам весьма заботливое: правительство области постоянно расширяет перечень льгот для резидентов, запускает инструменты субсидирования и компенсации».
То, что в «Храброво» можно «заселяться», не заботясь о вопросах технологического присоединения к инфраструктуре, радует и другого резидента промпарка – гендиректора компании «Ампертекс» Павла Погребнякова.
«Ампертекс» — пример того самого инновационного производства, о необходимости которого у нас так много говорят. Разработанный россиянами уникальный композитный материал позволил создать тончайшую нагревательную нить. Из нее производится сетка и ткань, которые можно интегрировать в любой материал. Теплая обивка для мебели, греющаяся обшивка салона автобуса, «противососулечная» кромка кровли здания, контур въезда на многоуровневую парковку, который никогда не покрывается льдом, и еще множество вариантов применения.
До недавних пор изготовление опытных образцов заказывали в Европе, но теперь «Ампертекс» заканчивает в «Храброво» строительство производства полного цикла.
«Если бы мы строили производство вне индустриального парка, это вышло бы значительно дороже и дольше, — объясняет Погребняков. – Здесь тратить время и деньги на техническое присоединение не пришлось. Стоимость аренды и ее срок тоже весьма комфортны и позволяют строить планы на долгую перспективу. Ну и, конечно, было приятно испытать такое заинтересованное отношение со стороны региональной власти, поддержку мы чувствовали с первого дня своего появления».
Группа компаний «Прусс групп» успешно занимается возрождением производства легендарного кенигсбергского марципана, который был широко известен в Европе и России ещё в 19 веке. За последние несколько лет выпуск марципановой продукции под брендами Pomatti и Plouda достиг 10 тонн в месяц. В настоящее время в технопарке Храброво заканчивается строительство новой кондитерской фабрики по производству марципана, шоколада и мороженого.
«Поток туристов в Калининградскую область с каждым годом увеличивается, — говорит основатель «Прусс Групп» Михаил Попов. – Растут и наши продажи: многие хотят увезти с собой вкусный символ Кенигсберга. Встал вопрос расширения производства. Мы изучили немало вариантов, в итоге остановились на «Храброво». Нас подкупило сочетание гарантированных мощностей инженерной инфраструктуры и хорошо развитой транспортной сети, ну и, конечно же, сопровождающая поддержка в режиме «одного окна» со стороны управляющей компании в лице Корпорации развития Калининградской области».
Когда Евросоюз — за ближайшим поворотом
Для многих резидентов важным фактором стали именно особенности логистики. Мы не случайно напоминали, что Калининградская область – самый западный регион страны. Чтобы загрузить готовой продукцией фуру и отправить ее в ЕС, более удобного места не найти. Плюс морское сообщение со всем миром, плюс железная дорога.
«Прошлогоднее нарушение логистических связей из-за коронавируса показало, что возможности быстрого импортозамещения для экономики критически важны, — считает директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. — Многие крупные заводы приостановили работу из-за недостатка комплектующих, сырья и материалов. Тот, кто вовремя увидел это, перестроил деятельность и, используя непростую ситуацию себе в плюс, успешно вошел в рынок. В этом плане, как мне кажется, калининградские промпарки особенно ценны уже в силу своего географического расположения на стыке сразу нескольких международных маршрутов».
«Мы тщательно выбирали место размещения новой промышленной площадки, — подтверждают в компании «ЭнКОР Групп», с которой мы начали свой рассказ. — С одной стороны, у нас немалые потребности в инфраструктуре, с другой, нам нужно находиться максимально близко к потребителю, который располагается преимущественно в странах Евросоюза. Калининградская область подошла наилучшим образом».
Потребности EnCore в инфраструктуре действительно велики: за резидентом зарезервировано 28 МВт электрической мощности, а также 6,5 тыс кубических метров воды и 6 тыс. м3 газа. Но резервы парка еще далеко не исчерпаны. Управляющая компания ждет новых партнеров и гарантирует, что подготовка документов на резидентство не затянется для них ни на день дольше, чем нужно.
Знакомимся с парками ближе
Лишь 82 из 334 российских индустриальных парков входят в реестр Минпромторга (а соответственно, и получают от государства финансовую поддержку на создание инфрастуктуры). «Храброво» уже в их числе, заявка «Черняховска» рассматривается.
Какие параметры позволяют промпарку претендовать на включение в реестр?
Территория не менее 8 гектаров, не менее половины которой предназначено для размещения промышленного производства. Наличие систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи. Точка присоединения к электроэнергии не менее 0,15 МВт на каждый свободный гектар, или наличие условий на технологическое присоединение потребителей, или наличие собственных объектов по производству электрической энергии. Наличие внутренней дорожной сети и регулярное транспортное сообщение с ближайшими населенными пунктами.
Что дает включение парка в реестр в плане государственной поддержки?
В Минпромторге объясняют, что управляющая компания либо резиденты парка, включенного в реестр, могут обратиться к администрации региона за получением льгот в виде снижения ставки по региональным налогам (на имущество, транспортный, налог на землю) и иными преференциями (предоставление земельных участков целевым образом, снижение ставки арендной платы, региональные субсидии, административная поддержка проекта). Но, собственно говоря, условия Калининградской ОЭЗ таковы, что все эти льготы уже предоставлены сполна.
В рамках господдержки промышленной кооперации и поставщиков компонентной базы 2-го и 3-го уровней резиденты, помимо этого, могут компенсировать часть затрат (не более 300 млн рублей в течение 5 лет) на разработку и постановку на производство нового вида материалов или компонентной базы, приобретаемых другими участниками кластера для производства конечной продукции (постановление Правительства РФ от 28.01.2016 № 41). Запланированный размер субсидий на 2021-2023 годы составляет 1,588 млрд рублей.
Региональная администрация, в свою очередь, имеет возможность компенсировать часть затрат на создание инфраструктуры индустриального парка за счет возврата федеральной части налогов, уплаченных резидентами парка в федеральный бюджет (постановление Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119). Аналогичный механизм компенсации части затрат на инфраструктуру для частных инвесторов на данный момент согласовывается и планируется к запуску с 2022 года.
Управляющая компания парка, включенного в реестр, получает возможность компенсировать часть затрат на обслуживание процентов по кредиту (в размере величины базового индикатора ~ 4,25%), взятому на создание и развитие инфраструктуры парка (постановление Правительства РФ от 11.08.2015 № 831). Запланированный размер субсидий на 2021-2023 годы составляет 830 млн рублей.
«Храброво»
Площадь 345 га.
17 км от Калининграда, 3 км от аэропорта
Рядом с парком «Храброво» проходит трасса федерального значения А-217 («Приморское кольцо»). До крупнейших транспортных узлов области и пограничных пунктов пропуска можно добраться быстро и с комфортом.
На территории построена подстанция мощностью 39 МВт. Магистральный газопровод обеспечивает газоснабжение на уровне 20 млн м3 в год. Есть станция водоподготовки и очистные сооружения закрытого типа, рассчитанные на потребление 2000 м³ в сутки.
Санитарно-защитная зона (отделяет промышленные объекты от территории жилой застройки, лечебно-профилактических учреждений, зон отдыха, территорий садоводческих товариществ) – до 300 м.
Сейчас в «Храброво» располагаются 24 компании с самой разной специализацией: производство пищевых продуктов, текстильных изделий, обрабатывающая промышленность, машиностроение, автомобилестроение, станкостроение и так далее.
«Черняховск»
Площадь 1146 га (первая очередь – 212 га)
Парк расположен в центре Калининградской области, в 80 км от Калининграда и в непосредственной близости от Черняховска — третьего по величине города области с населением в 35 тыс. человек.
Примыкает к федеральной автотрассе Москва-Калининград.
Поблизости находится крупный железнодорожный узел «Новый Черняховск» — в своем роде уникальная станция, поскольку на ней смыкаются колеи двух типов: европейская (ширина – 1435 мм) и российская (1520 мм). Перегрузка контейнеров происходит с широкой на узкую колею и в обратном порядке. Железнодорожные ветки из Черняховска следуют в Литву, Польшу и Россию.
«Новый Черняховск» — один из узлов железнодорожного маршрута «новый Шелковый путь», который начинается в китайском Чунцине, пересекает Калининградскую область и заканчивается в Германии. Время доставки грузов на отрезке Чунцин – Калининград – 8-9 дней.
Энергоснабжение индустриального парка «Черняховск» — 34 МВт. Газоснабжение — 60 млн м3 в год. Водоснабжение и водоотведение 5000 м3 в сутки
Санитарно-защитная зона до 1000 метров. (То есть в Черняховске могут быть размещены более «грязные» производства, чем в «Храброво»).
Пока что здесь 5 компаний. Их специализация — транспорт и логистика, производство строительных материалов, малое и среднее машиностроение, стекольная промышленность.
Условия аренды и выкупа участка
Земельные участки в парках «Храброво» и «Черняховск» предоставляются резидентам в аренду на срок до 30 лет. Право выкупа возникает после трех лет с момента подписания договора аренды, но не ранее ввода в эксплуатацию производства (завода).
Арендная плата в течение льготного периода (на период строительства) составляет 160 тыс. руб. в год за 1 га, по окончании – 180 тыс. руб. Выкупная стоимость участка при продаже – 2,9 млн руб. за 1 га.
Стоимость аренды 1 Га включает инфраструктуру: — точка присоединения к электрическим сетям мощностью 0,18 МВт; — точка присоединения к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Как стать резидентом парка?
Все, что нужно – это позвонить по номеру 88004443039 или оставить заявку инвестора на сайте investinkaliningrad.ru. Обозначив на сайте параметры своего будущего проекта, вы сможете получить предложение на конкретный земельный участок, который подойдет вам больше всего. Если он вас устроит, то сотрудники Правительства Калининградской области возьмут на себя дальнейшее взаимодействие и доведение инвестиционного проекта до стадии строительства.
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