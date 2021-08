Гармония прогресса и инноваций

«Хлебозавод» и FLACON – Мекка модной молодежи. Здесь расположены шоурумы российских брендов, кафе разных кухонь мира, образовательные проекты, офисы креативных компаний и площадки для мероприятий. Здесь можно встретиться с друзьями за чашкой кофе, заняться спортом, посетить городской фестиваль или походить по магазинам и даже поучиться. На территории FLACON открыты уникальные для Москвы ремесленные мастерские, объединяющие производство, обучение, коворкинг и шоурумы. Мастерские построены по принципу Do It yourself, в каждой из них действует система мастер-классов и воркшопов, рассчитанных на самый разный уровень подготовки.