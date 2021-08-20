Гармония прогресса и инноваций

Проект разработан архитектурным бюро Kleinewelt Architekten – авторами ряда знаковых для города элитных проектов. Метод работы архитектурного бюро основан на аналитическом подходе к проектированию. Начиная новый проект, специалисты Kleinewelt Architekten проводят междисциплинарное исследование, которое помогает найти наиболее эффективное и в то же время уникальное решение. В состав ЖК Symphony 34 войдут четыре башни высотой от 36 до 54 этажей. Для фасадов каждой из башен выбрано свое визуальное решение. Лента прозрачных этажей, опоясывающая каждую из башен, соединяет и объединяет их в единый объем. Гармония разнообразных элементов видна и в отделке фасадов. Все четыре корпуса имеют свои имена – Graphite / «Графит» (54 этажа), Crystal / «Кристалл» (49 этажей), Silver / «Сильвер» (43 этажа) и корпус Sienna / «Сиена» (36 этажей). Материалы фасадов — медь, железо, стекло и алюминий, которые дали названия жилым корпусам, хорошо сочетаются и гармонируют друг с другом.