Гармония прогресса и инноваций
В переводе с греческого симфония – это созвучие, гармония разнообразных звуков, красок, тонов. Создатели нового жилого комплекса бизнес-класса SYMPHONY 34 исходили именно из этого понятия, задумывая свой проект. В комплексе все созвучно образу жизни современного горожанина-москвича: местоположение, архитектура, виды из окон, системы «умного дома».
Symphony 34, возводимый MR Group, расположен в старом обжитом районе рядом с центром города и в окружении зеленых территорий. Район славен своей тишиной, близостью парков и хорошей транспортной доступностью. Symphony 34 строится в 6 минутах от станции метро «Дмитровская», неподалеку проходят многочисленные маршруты наземного общественного транспорта всех видов.
Окружение проекта крайне интересно и необычно. В шаговой доступности модные арт-пространства «Хлебозавод» и дизайн-завод FLACON, бизнес-парк «Фактория» на Вятской улице с хорошими гастро- и ивент-площадками, несколько ТЦ.
«Хлебозавод» и FLACON – Мекка модной молодежи. Здесь расположены шоурумы российских брендов, кафе разных кухонь мира, образовательные проекты, офисы креативных компаний и площадки для мероприятий. Здесь можно встретиться с друзьями за чашкой кофе, заняться спортом, посетить городской фестиваль или походить по магазинам и даже поучиться. На территории FLACON открыты уникальные для Москвы ремесленные мастерские, объединяющие производство, обучение, коворкинг и шоурумы. Мастерские построены по принципу Do It yourself, в каждой из них действует система мастер-классов и воркшопов, рассчитанных на самый разный уровень подготовки.
Совсем недалеко: 10‒15 минут на машине до ТЦ «Авиапарк» и модного парка «Ходынское поле», стадионов «Динамо» и ЦСКА. Для тех, кто предпочитает неспешные пешие или велопрогулки, рядом Тимирязевский парк – настоящий лес, через который в планах города проложить часть велопаркового кольца, которое должно связать крупные зеленые зоны города.
Рядом еще один оазис ‒ парк «Дубки» с современными площадками для спорта и отдыха.
Возвышаясь над суетой
Проект разработан архитектурным бюро Kleinewelt Architekten – авторами ряда знаковых для города элитных проектов. Метод работы архитектурного бюро основан на аналитическом подходе к проектированию. Начиная новый проект, специалисты Kleinewelt Architekten проводят междисциплинарное исследование, которое помогает найти наиболее эффективное и в то же время уникальное решение. В состав ЖК Symphony 34 войдут четыре башни высотой от 36 до 54 этажей. Для фасадов каждой из башен выбрано свое визуальное решение. Лента прозрачных этажей, опоясывающая каждую из башен, соединяет и объединяет их в единый объем. Гармония разнообразных элементов видна и в отделке фасадов. Все четыре корпуса имеют свои имена – Graphite / «Графит» (54 этажа), Crystal / «Кристалл» (49 этажей), Silver / «Сильвер» (43 этажа) и корпус Sienna / «Сиена» (36 этажей). Материалы фасадов — медь, железо, стекло и алюминий, которые дали названия жилым корпусам, хорошо сочетаются и гармонируют друг с другом.
Внизу высотных корпусов расположатся малоэтажные здания, где разместится коммерческая и сервисная инфраструктура. На территории комплекса можно заняться спортом, провести досуг, здесь же откроются модные рестораны и кафе, фитнес-клуб и SPA, детский клуб. Продуманная инфраструктура комплекса избавит жителей и от ежедневных бытовых хлопот: все необходимое от химчистки до супермаркета также будет на территории комплекса.
В комплексе предусмотрена увеличенная площадь остекления и не просто так. Из окон открываются шикарные панорамные виды на центр города, Останкинскую башню и Тимирязевский парк. Добиться этого помогло не только панорамное остекление, но и проектировочные решения: каждое расстояние, поворот каждого здания ‒ все рассчитано до десятой доли градуса, что позволило обеспечить максимально хорошие виды из каждой квартиры. Особенно красивые виды будут со смотровой площадки, которая расположится на кровле высотного корпуса Graphite.
Наполнены гармонией и интерьеры общественных пространств, созданные Jaime Beriestain Studio. Мастерская дизайна интерьеров расположена в Мадриде и Барселоне и является автором выдающихся проектов роскошных отелей, частных жилых комплексов, ресторанов и торговых центров, разных по масштабу и сложности. Основатель бюро Jaime Beriestain принимал участие в создании интерьеров общественных зон лично, черпая вдохновение в шедеврах Аниша Капура – выдающегося британского скульптора индийского происхождения, чьи работы хранятся в галерее «Тейт Модерн». Каждая деталь, каждый предмет мебели тщательно подвергались анализу и критике, прежде чем составить стройный ансамбль единой логики дизайна.
Для жилого комплекса Symphony 34 команда мастерской разработала проект центрального лобби, парковки и входных групп всех корпусов. Лобби не только красивы, но и функциональны: в главном расположен бар и лаундж-зона, где гости могут подождать хозяев, жители провести встречу, или просто выпить чашку кофе в одиночестве.
«При разработке концепции этого проекта мы помнили о людях, которые будут жить в этом доме. Это люди, которые, вероятно, побывали в красивых местах и останавливались в лучших отелях, которые также любят искусство и видят роскошь в качестве материалов и в деталях», ‒ говорит Jaime Beriestain.
Гармония внешнего и внутреннего
В настоящей симфонии все музыканты слаженно играют свою партию, что и создает гармонию. Так происходит и в Symphony 34: интерьеры испанской команды гармонируют с планировочными решениями, созданными Oleg Klodt Architecture and Design – давним партнером MR Group. В решениях совмещены комфорт и функциональность, которые помогут жильцам в последующем воплотить любую дизайнерскую идею при создании индивидуальных интерьеров. В большинстве квартир вход расположен напротив окон, что дает максимум естественного освещения и открытого пространства. Просторные спальни, гардеробные комнаты, удобные кухни-гостиные, несколько санузлов – все это сделает жизнь будущих жильцов комфортной и гармоничной. Покупателям предлагаются квартиры с высококлассной предчистовой отделкой MR Base (white box).
«Мы бережно использовали каждый квадратный метр, органично вписав частные пространства в архитектурный объем всего комплекса. В итоге получились не просто ограниченные стенами площади, а салютогенная, то есть влияющая на живущих в здании людей среда для жизни, творчества, работы и отдыха», – говорит глава дизайн-бюро Олег Клодт.
Гармония природы и ума
Благоустройство комплекса полностью соответствует самым современным модным тенденциям. Авторы проекта внутреннего двора – градостроительное и ландшафтное бюро WEST8 – именитая студия с тридцатилетней историей с офисами в Роттердаме, Нью-Йорке и Брюсселе. Команда бюро провела не один месяц работы над мастер-планом Symphony 34 и доказала: в большом городе есть место уединению.
Больше 70 % всей территории благоустройства покрыто пышными деревьями, кустами и цветами. На территории можно найти удобные лавочки, гамаки, место для пикников. Сердцем огороженной территории комплекса станет секретный сад ‒ приватный лаундж в японском стиле, с водоемом, цветниками, арт-зоной, мини-лесом, павильоном с местами для отдыха и пространством community space.
По мнению архитекторов, высотные жилые дома должны быть расположены в естественной природной среде, поэтому очень важно привнести сезонность в ландшафт проекта. «Мы также спроектировали секретный сад в центре парковой зоны, который станет еще одним живописным украшением внутренней территории», ‒ говорят в WEST8.
Особое внимание в комплексе уделено детям: во дворе будут построены детские площадки для детей разного возраста. Площадки спроектированы бюро «Чехарда», которое специализируется на создании уникальных природных игровых пространств для детей. Характерная черта площадок от бюро «Чехарда» ‒ включение больших фрагментов природы, таких как деревья с сохраненными основными ветками.
Общего звучания комплексу добавляет и его умная начинка – от здания в целом до каждой конкретной квартиры, что характерно для комплексов самого высокого уровня.
Команда внедрила самые передовые инженерные решения в проект, чтобы обеспечить максимальный уровень комфорта для жителей.
В их числе современный паркинг, где есть места для малолитражных автомобилей, внедорожников и мотоциклов. Предусмотрен сервис для подкачки шин, есть зарядка для электромобилей и места для хранения покрышек.
Спуститься в паркинг из дома можно на лифте, а заехать бесконтактно благодаря дистанционному считывателю номеров. Эта опция, так же соответствует уровню проектов элитного сегмента, как и система «умный дом».
В комплексе будут установлены современные скоростные лифты ведущего международного производителя, система автоматического водяного пожаротушения и противопожарного водопровода, пожарной вентиляции.
Вход на территорию комплекса осуществляется с помощью биометрических данных жителей. Безопасность обеспечивает система видеонаблюдения на территории комплекса и на парковке, а также в местах общего пользования. Предусмотрена круглосуточная связь через приложение, телефон, голосовые сообщения с охраной и консьержем.
Для хранения сезонных вещей предусмотрены кладовые как на этажах, так и на подземной парковке.
Рядом с каждым лифтовым холлом на парковке – зоны для хранения тележек. В корпусах комплекса будет современная система мусороудаления: предусмотрен сервисный лифт для подъема контейнеров.
Среди инновационных решений – отдельная система холодного водоснабжения с очисткой и подготовкой питьевой воды, Wi-Fi на территории комплекса в границах участка и во входных группах, автоматизированные системы учета коммунальных расходов, защиты от протечек, пожарной и охранной сигнализации.
В квартирах будет установлена система «Умная квартира» на платформе Ujin: с помощью Wi-Fi-термостата Saphir с термоприводом можно будет регулировать желаемую температуру в квартире, Wi-Fi ‒ контроллер протечки при обнаружении неисправности отправляет в УК уведомление, а приложение автоматически перекроет воду. Также системы «умной квартиры» позволят контролировать, кто и когда вышел из входной двери, управлять яркостью освещения и включать свет по датчику движения и т. д.
Symphony 34 – настоящее воплощение прогресса и инноваций, комплекс будущего, строительство которого уже началось.
ООО «Специализированный застройщик «Петровское-Девелопмент»