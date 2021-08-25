Автоброкер Manheim.com.de: отзывы о уникальной возможности выгодно купить автомобиль из Германии
Германия является не только ведущим мировым производителем автомобилей различной классности, но и лидирующим поставщиком на европейские рынки разнообразного транспорта, бывшего в эксплуатации. Сегодня купить авто с пробегом из Германии с растаможкой в полном цикле зачастую означает выгодное во всех отношениях приобретение. Однако, обычный покупатель сразу же сталкивается с множеством бюрократических и технических сложностей, способных свести к нулю все усилия и расчёты. Поэтому такие действительно непростые операции, как правило, доверяются профессиональным автомобильным брокерам, работающим в этой нише не первый год.
Сегодня решить все проблемы с такой покупкой помогает широко известная в Германии и за рубежом компания Manheim, отзывы о которой позволяют получить представление о впечатляющих возможностях этого посредника. Офисы этого лицензированного развитого предприятия расположены в Гамбурге и Вольсфбурге. На сегодняшний день компания уже помогла купить авто с пробегом в Германии более 1300 покупателям, которые остались довольны, как серьезной экономией финансов, так и безукоризненным состоянием полученного автомобиля.
Финансовые выгоды аукционов с Manheim Deutschland
Большинство автомобилей продаются на аукционе лизинговыми компаниями, которые в Германии сдают транспортные средства в долгосрочную аренду с возможностью последующего выкупа. И такие договора заключаются, в основном, с юридическими лицами или частными предпринимателями. Однако, большинство европейских компаний, как правило, по истечении срока лизингового соглашения возвращают автомобиль. При этом состояние аккуратно используемого транспортного средства, которое эксплуатируется на образцовых дорогах, зачастую близко к идеальному.
Покупка автомобиля на аукционе позволяет вернуть налог на добавленную стоимость – это 19%. А с учётом скидки на подержанное авто получается выгода около 30-35% в сравнении со среднерыночными ценами немецкого рынка на аналогичную модель. Второй источник поставки подержанных автомобилей – это реализация через аукционы моделей, проходивших тест-драйвы, в салонах официальных дилеров. И в этом случае речь, как правило, идёт о минимальном износе транспортного средства, продаваемого со значительной скидкой аккредитованным представителем производителя.
Растаможка авто из Германии ведётся по налаженной легальной схеме, позволяющей снизить размер таможенных сборов. Доставка автомобилей возможна в 13 стран, в которые входят все крупные государства бывшего СНГ. При этом отзывы покупателей о Manheim подтверждают четкую организацию процессов, позволяющих заказчику быстро получить безупречный автомобиль соответствующей марки и года выпуска. А недавно компания расширила свои предложения возможностью поставки микроавтобусов и спецтехники.
Как купить авто в Германии вместе с Manheim.com.de
Алгоритм поставок автомобилей с пробегом отработан на практике до мелочей. Весь процесс разделяется на следующие этапы:
· потенциальный покупатель выбирает автомобиль из каталога брокера, представляющего собой удобный сайт с высококлассными фотографиями и подробными описаниями транспортных средств, выставленных на аукционы;
· далее следует уточнить, имеется ли понравившийся автомобиль в наличии;
· следующий шаг – отправка сканов персональных документов будущего владельца с ответным получением готового договора на поставку, который нужно распечатать, подписать и выслать по указанному в письме адресу;
· далее покупатель платит прописанный в договоре аванс (30% от стоимости в евро), а брокер представляет покупателю подробный документальный отчет, подтверждающий факт покупки;
· финальный этап – растаможка на имя покупателя, доставка авто в соответствующий город, окончательный расчёт с постановкой приобретённого транспортного средства на учёт.
Однако, стоит понимать, что автомобили из предлагаемого электронного каталога на сайте или на канале Телеграмм не находятся в собственности брокера. Это автотранспорт, выставленный на аукционы официальными дилерами или лизинговыми фирмами. Поэтому сделать дополнительные фотографии или даже снять видео о конкретной модели можно только после заключения договора купли-продажи.
Как видно из перечисленных пунктов компания Manheim.com.de, отзывы о которой подтверждают её серьёзную репутацию, обслуживает покупателя в полном цикле всех рыночных, таможенных и бюрократических процедур. К слову растаможка авто для украинских покупателей осуществляется на таможенном терминале в Краковице Львовской области, а для россиян – в таможне Калининградской области.
Пять причин эффективности работы Manheim Deutschland
Впечатляющий выбор автомобилей, которые в ближайшее время уйдут «с молотка». При этом покупателю предлагаются актуальные подготовленные к продаже модели в отличном техническом состоянии
Возможность заказать авто определенной марки, цвета, комплектации и года выпуска в лист ожидания. Как только заказанная модель появляется на аукционе, потенциальный покупатель сразу же получает уведомление, а после внесения аванса – становится её собственником.
Перспектива рассрочки остаточных платежей на 2 года под 3% годовых с официальным составлением кредитного договора и согласованным графиком выплат.
Проведение большинства процедур, в том числе и перечисление аванса, в удалённом режиме. Все договоры представляют собой юридически значимые многократно проверенные документы с предельно ясным толкованием прав и обязанностей сторон.
Бесспорная финансовая выгода для покупателя, дополняемая экономией времени, необходимого для проведения различных обременительных операций.
Комплексный сервис адресной поставки аукционных авто из Германии с постановкой на учёт в городе нового владельца – это действительно привлекательное предложение. Покупатель в обязательном порядке постоянно уведомляется обо всех проводимых процедурах и перемещении выкупленного автомобиля. Среди неизбежных для любого проекта недостатков стоит упомянуть ограниченную квоту на аукционный выкуп 50-ти автомобилей в месяц. В настоящее время количество заказов значительно превышает эту цифру, так что иногда заказчиков приходится ставить в «живую очередь».
Manheim.com.de: отзывы покупателей формируют репутацию
Как известно, в интернете недобросовестные или недееспособные проекты существуют недолго. Потому что любой серьёзный просчёт, особенно в таких серьёзных вопросах как помощь в покупке автомобиля в Германии, влечет за собой настоящий шквал негативных комментариев. Соответственно любое солидное коммерческое предприятие, дорожащее своим имиджем, каждый заказ рассматривает как ещё один шанс подтвердить собственную компетентность и конкурентоспособность. Именно поэтому многочисленные положительные отзывы о компании Manheim зачастую становятся главным стимулом для потенциального покупателя.
Немного о современном рынке аукционных автомобилей
В настоящее время количество желающих купить авто в Германии по цене аукционов лизинговых компаний или официальных дилеров, существенно превышает актуальные предложения автомобильных брокеров. Всё дело в упомянутых выше квотах, которые не вписываются в объемы заказов. Следующая сложность – постоянно меняющиеся правила таможенных процедур и увеличение сопутствующих растаможке платежей. В этом случае только гибкие схемы работы с таможнями разных стран, наработанные годами, позволяют сэкономить и время и деньги. И, наконец, уровень доверия потенциальных покупателей к описываемым предложениям, который зачастую является ключевым фактором успеха или неудачи для коммерсантов. В этом случае только безукоризненная репутация посредника, отражённая в объективных отзывах на разных ресурсах интернета, может способствовать эволюции подобного бизнеса.
Поэтому такие трастовые автомобильные брокеры как Manheim быстро продвигают свои привлекательные предложения в разных странах. При этом выгоду получают все участники процесса. Продавец оперативно реализует транспортное средство, посредник честно зарабатывает свой процент, а покупатель становится владельцем достойного автомобиля, приобретённого со значительной долей экономии.