Кредитные карты уже давно перестали быть продуктом только для крупных покупок
Компания Frank RG в недавнем исследовании проанализировала лучшие предложения кредитных карт на российском рынке. Новая кредитная СберКарта возглавила топ наиболее выгодных кредиток среди крупных банков. Директор дивизиона «Кошелёк клиента» СберБанка Игорь Ковалев рассказал о том, что изменилось в продукте, чем живет рынок розничного кредитования и как правильно рассчитывать льготный период по кредитной карте.
Различные аналитики по-разному оценивают влияние пандемии коронавируса на рынок кредитования в России. По вашему мнению, как на пандемию отреагировал отечественный рынок кредитных карт?
По сути, кредитная активность российских потребителей не снижалась даже в 2020 году. Сейчас рынок достаточно стабилизировался. Мы наблюдаем небольшой рост уровня закредитованности клиентов по потребительским кредитам. Связываем его с эффектом отложенного спроса: то, что люди не купили в прошлом году, они докупили, последние два пандемийных года показали, что население России имеет высокую платёжную дисциплину: заемщики стараются в срок покрывать свои кредитные обязательства, а не «перегрузить» себя ими помогает наша кредитная политика. Она всегда направлена на ответственное кредитование клиентов.
Недавно банк запустил новую кредитную СберКарту, которую Frank RG назвал самой выгодной среди аналогичных продуктов российских банков. В чем ее отличие от прошлых кредиток СберБанка и насколько высок к ней интерес со стороны клиентов?
Во-первых, мы увеличили беспроцентный период по кредитной СберКарте: сейчас он составляет 120 дней, это один из самых долгих и понятно устроенных грейс-периодов на рынке. Четыре месяца – наиболее оптимальный срок в любых жизненных ситуациях.
Во-вторых, мы сделали бесплатным обслуживание карты: нет никаких комиссий ни за ее оформление, ни за смс-информирование – все максимально прозрачно.
Но главное преимущество карты – это ее процентная ставка. Она гарантированная для любого клиента, в этом состоит уникальность нашего предложения. Если погасить долг в течение беспроцентного периода не получилось, ставка составит 17,9 % годовых, при этом в категории «Здоровье» и для онлайн-покупок на СберМегаМаркете – 9,8 %. Конечно, уже сейчас мы видим спрос на этот продукт и будем стремиться сохранить его, дальше улучшая условия по карте.
Раньше кредитку использовали для покупки дорогостоящей бытовой техники, оплаты лечения, чуть реже – для оплаты тура. Сейчас кредитные «предпочтения» россиян в этом вопросе как-то изменились?
Кредитные карты уже давно перестали быть продуктом только для крупных покупок и путешествий, люди пользуются ими, потому что это удобно, а самое главное – выгодно. Недавно мы проанализировали наиболее популярные категории трат россиян по кредитным картам. Выяснилось, что с помощью их потребители чаще всего покупают товары ежедневного спроса, такие как продукты, одежду и товары для дома, в первом квартале 2021 на эти категории приходилось более 50 % трат. Это данные января ‒ апреля этого года.
Согласно исследованию Frank RG, в текущем году в России 43 млн активных кредитных карт. На каждую семью приходится четыре банковских карты, которые используются ее членами, и в их числе одна кредитная. Получается, что на одного экономически активного жителя России приходится порядка 0,6 кредитных карт. Интересный факт: по нашим наблюдениям, люди с высшим образованием чаще выбирают для оплаты именно кредитные карты.
Как именно работает беспроцентный период? Можно ли в нем запутаться?
У каждого банка по каждой кредитной карте может быть свой грейс-период, то есть льготный период кредитования, в течение которого не нужно платить проценты за пользование заемными средствами. Расскажу на примере кредитной СберКарты. Если сделать покупку в самом начале отчётного периода, на возврат долга без процентов у вас будет почти четыре месяца. А если купите товар или услугу ближе к концу отчётного периода, то времени будет меньше, но никак не меньше 91 дня.
То есть, совершая покупки в одном месяце, вы возвращаете потраченную сумму в течение следующих трех полных месяцев. Когда бы вы ни совершили покупку, помните: у вас есть гарантированный минимальный беспроцентный период в три месяца.
Сейчас редко можно встретить человека, который бы не «зарабатывал» на банковской карте. Бонусы от СберСпасибо, мили – наиболее популярны карты именно с возможностью получить дополнительную выгоду. Что-то подобное будет действовать по кредитной СберКарте?
Смотрите, предположим, у человека есть кредитная СберКарта с лимитом 300 тыс. рублей. Он также получает ежемесячно зарплату в 100 тыс. рублей. Сразу кладет всю сумму на вклад под ставку 5 % годовых и совершает свои ежедневные покупки по кредитной карте. К концу третьего месяца он «выбирает» кредитный лимит и в четвертом месяце начинает возвращать на карту потраченные в первый месяц 100 тыс. рублей. Действуя таким образом, к концу года он накопит 13 750 рублей в виде процентов на вкладе, а также получит с разных покупок бонусы СберСпасибо, которые добавят еще 6 000 рублей за год. Итого в конце года человек получит суммарный дополнительный доход в размере 19 750 рублей. Это вполне приятная сумма, которую он может потратить, например, на новогодний подарок себе за мудрое ведение личного бюджета.