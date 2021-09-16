Кредитные карты уже давно перестали быть продуктом только для крупных покупок

У каждого банка по каждой кредитной карте может быть свой грейс-период, то есть льготный период кредитования, в течение которого не нужно платить проценты за пользование заемными средствами. Расскажу на примере кредитной СберКарты. Если сделать покупку в самом начале отчётного периода, на возврат долга без процентов у вас будет почти четыре месяца. А если купите товар или услугу ближе к концу отчётного периода, то времени будет меньше, но никак не меньше 91 дня.