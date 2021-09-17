Для тех, кто понимает
Ценность и цена недвижимости в любом городе мира определяется ее местоположением. Самые желанные состоятельными людьми проекты, как правило, расположены в историческом центре города. Но тут есть нюанс: владельцы редко просто хотят жить в центре, они хотят его видеть, наблюдать, как меняется погода и время года, подойдя к окнам своей роскошной квартиры. Виды из окон – драгоценные картины, которые приобретаются вместе с высокими потолками, дизайнерской входной группой, статусом соседей и уровнем жизни. В Москве вид, решительно и неизменно поднимающий стоимость жилья и определяющий высокий статус владельца, может быть, пожалуй, только на Кремль. Фраза «у меня из окна гостиной вид на Спасскую башню» говорит сразу о много: высоком достатке, больших возможностях и, конечно, безупречном вкусе. Один из немногих проектов, статус которого подчеркивает статус своих жильцов, – «Царев сад» на Софийской набережной.
«Самое яркое преимущество элитного проекта «Царев сад» – престижное местоположение. Вряд ли возможно найти проект, расположенный настолько близко к Московскому Кремлю. Из большей части квартир открываются неповторимые открыточные виды на Васильевский спуск, храм Василия Блаженного, Спасскую башню», – восхищается проектом управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.
«Пересечение Софийской набережной и Болотной улицы всегда называлось «Золотой остров», соответственно все проекты, находящиеся здесь, – это уникальные дорогие проекты для статусной аудитории, и ЖК «Царев сад» напрямую относится к ним», – считает директор по продажам новостроек Knight Frank Константин Андрюшин.
Но вид из окон все же еще не все. Он только оправа для дорого камня под названием «Царев сад». Комплекс может считаться образцом безупречности. «Коллекция элитных апартаментов», – так позиционируют его сами создатели. И это не преувеличение. Высочайшие уровень виден во всем: белокаменном фасадном решении – фасады выполнены в натуральном камне канфанаре под стать окружению и историческому контексту; собственной исторической части – в комплекс входит отреставрированное «Кокоревское подворье», где в середине XIX века располагался крупный гостиничный и торгово-складской комплекс; общественных пространствах от именитого дизайнера Pierre-Yves Rochon.
В комплексе всего 68 апартаментов, включая четыре пентхауса. Из большинства открываются те самые открыточные виды на Васильевский спуск, собор Василия Блаженного, Кремль, парк «Зарядье». Окна остальных резиденций выходят во двор, где разбит сад – воспоминание о временах, когда на этом месте шумел сад с фруктовыми деревьями, откуда доставлялись фрукты к царскому столу. Вид вовсе не хуже: «Царев сад» не только подчеркивает статус владельца, но и дает возможность выбора только своего образа жизни, проявляет индивидуальность каждого. А проявлять индивидуальность при таких исходных данных комплекса приятно. Выбор широк, и каждый лот безупречен.
Можно поселиться в историческом корпусе «Кокоревского подворья». Главная ценность 16 апартаментов ‒ сводчатые потолки XIX века. Их высота в некоторых лотах достигает 4,6 метра. Стены выполнены в красивой краснокирпичной кладке. Их толщина до 75 см тоже достойна отдельного упоминания гостям. И, конечно, панорамные окна с видом на тихий двор. При желании исторические резиденции можно объединить с апартаментами в новой части здания, благодаря чему получится совместить в одном лоте виды на Кремль и историческую атмосферу.
В исторической части дома есть и специальное предложение ‒ двухэтажная вилла с собственной террасой, бассейном и СПА-зоной, автономным лифтом и приватной парковкой на 8 автомобилей – личный особняк в самом центре мегаполиса.
Вершина современной коллекции – пентхаусы с отдельными лифтами и террасами, где будут высажены собственные мини-сады, о чем позаботятся ландшафтные дизайнеры. Техническое решение для террас довольно редкое: зачастую владельцы эксплуатируемых кровель испытывают неудобство от рядом расположенных вентиляционных шахт. Здесь же все предусмотрено: никаких технических сооружений на крышах нет, и жители смогут проводить вечера или пить утренний кофе с видом на город безо всяких раздражающих звуков. Высокому уровню недвижимости соответствуют и другие параметры жилья: высота потолков в апартаментах от 3,3 до 4,5 метра, в пентхаусах – до 7,5 метра.
Эксклюзивность места подчеркивает и дизайн общественных пространств, разработанный французским архитектором и дизайнером Pierre-Yves Rochon, автором интерьеров лондонского Four Seasons и римского St. Regis. Здесь все дышит уважением к истории места и жителям комплекса, которые могут гордиться своим выбором: входные группы с каминами и 10-метровыми потолками украшены редким мрамором, фитнес и СПА-комплекс с бассейном, премиальный консьерж-сервис круглосуточно к услугам жителей. «Элитный комплекс выполнен в высочайшем качестве, здесь использованы самые дорогие и долговечные материалы, благодаря чему проект будет сохранять свой первоклассный внешний вид и не утратит актуальности. Проект насыщается качественной инфраструктурой, а жильцам гарантирован сервис высочайшего уровня. Все это ставит «Царев сад» в топ-10 самых респектабельных комплексов класса DeLuxe, созданных за последние 10 лет», ‒ рассказывает о комплексе Дмитрий Халин.
Высокий уровень комплекса, уважительное отношение к жителям видны во всех деталях: предусмотрены отдельные лифты и входные группы для персонала, четырехуровневая подземная парковка на 247 машиномест со средней площадью парковочных мест 22 кв. м ‒ можно поставить автомобиль представительского класса. Имеются также места для мотоциклов и кладовые комнаты для хранения вещей.
К комплексу удобно подъезжать, что тоже немаловажно. Выезд из комплекса возможен на Софийскую набережную и на Болотную улицу. Есть удобный выезд на Садовое кольцо через Большую Ордынку. Для тех, кто пользуется метро, в десяти минутах ходьбы — станции «Третьяковская» и «Новокузнецкая».
И еще одно – вид из окон комплекса «Царев сад» на века останется неизменным и будет передаваться из поколения в поколение вместе с роскошными резиденциями.