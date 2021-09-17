Для тех, кто понимает

Ценность и цена недвижимости в любом городе мира определяется ее местоположением. Самые желанные состоятельными людьми проекты, как правило, расположены в историческом центре города. Но тут есть нюанс: владельцы редко просто хотят жить в центре, они хотят его видеть, наблюдать, как меняется погода и время года, подойдя к окнам своей роскошной квартиры. Виды из окон – драгоценные картины, которые приобретаются вместе с высокими потолками, дизайнерской входной группой, статусом соседей и уровнем жизни. В Москве вид, решительно и неизменно поднимающий стоимость жилья и определяющий высокий статус владельца, может быть, пожалуй, только на Кремль. Фраза «у меня из окна гостиной вид на Спасскую башню» говорит сразу о много: высоком достатке, больших возможностях и, конечно, безупречном вкусе. Один из немногих проектов, статус которого подчеркивает статус своих жильцов, – «Царев сад» на Софийской набережной.