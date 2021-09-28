Из Японии — с легкостью: как выглядят катаны мира ноутбуков

Из Японии — с легкостью: как выглядят катаны мира ноутбуковЛегкие, прочные, мощные — рассказываем, почему бизнес-лэптопы Fujitsu успешны не только в стране восходящего солнца
Давно ли в последний раз вы видели «чистокровного японца» не в автомире, а на прилавках с электроникой? Если вам казалось, что эпоха японского доминирования в технике осталась где-то в 80-х—90-х, то это справедливо лишь отчасти. Сегодня высокотехнологичные продукты из страны восходящего солнца, как и бренды, распределились по определенным нишам, где прочно занимают свои позиции.
Да, шильдик «Made in Japan» уже встречается не так часто, как раньше, но он по-прежнему означает высочайшее качество и максимальную эффективность производства. Ноутбуки Fujitsu как раз обладают этим знаком отличия, ведь японская ИТ-корпорация проектирует и создает их уже более 30 лет, привнося на рынок массу инноваций.
Что сразу бросается в глаза, когда берешь в руки один из ноутбуков семейства LIFEBOOK? Поразительная продуманность мелочей!
Во-первых, клавиатура. Она полноразмерная! Сложно вспомнить, когда такое инженерное решение можно было встретить последний раз в ноутбуках с диагональю менее 17 дюймов. Но и модель Fujitsu LIFEBOOK U7511, которая имеет диагональ 15,6 дюйма, как ни удивительно, тоже дает полноценный опыт работы за привычной клавиатурой домашнего десктопа. Поскольку клавиш в такой компоновке много, они размещены асимметрично: правая половина клавиатуры занимает бОльшую площадь. Этот момент в U7511 обыгран интересно и свежо: асимметрия нарочито выделена и в прямом смысле подчеркнута красной линией, а красная заставка на рабочем столе дополнительно подчеркивает дизайнерский замысел.
Во-вторых, на верхней грани дисплея есть небольшой пластиковый выступ, чтобы раскрывать ноутбук, аккуратно подцепив пальцем именно его, а не сам экран, как у большинства моделей на рынке. Это очень удобно и снижает риски повредить корпус.
В-третьих, диоды, оповещающие о работе от батареи или сети, вынесены на переднюю панель, непосредственно под тачпадом (обычно их размещают сбоку возле гнезда зарядки). Так, оказывается, гораздо удобнее следить, не забыли ли вы поставить девайс на зарядку.
Четвертое — боковые грани скруглены в тех местах, которые обычно обхватывает ладонь, когда требуется перенести ноутбук с места на место. На первый взгляд, это сущая мелочь, но в процессе работы поражаешься, что даже этот нюанс инженеры учли, работая над созданием устройства.
Взяв LIFEBOOK в руки, вы совершенно точно отметите его малый вес: у компании есть немалый опыт в разработке такого класса устройств. Например, ноутбук весом 634 г в свое время был разработан именно Fujitsu. В российском портфолио марки флагманская модель LIFEBOOK U9311 весит всего 885 г, а ноутбуки продвинутой U7-серии — немногим более: 13,3-дюймовая U7311 весит всего 1,17 кг, 14-дюймовая U7411 — 1,2 кг, а 15,6-дюймовая U7511 — 1,5 кг.
Такого «легкого» результата инженерам удалось добиться в том числе за счет использования в корпусах почти невесомого магниевого сплава, который еще и придает ноутбукам серии строгий лаконичный вид — без кричащего хрома и прочих излишеств.
При этом, несмотря на свою легкость, ноутбуки Fujitsu прошли тесты на соответствие избранным требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, поскольку устройство — претендент на должность вашего ежедневного ассистента должен стойко переносить тяготы и лишения мобильной службы. Перелеты, переезды, перепады температур и влажности, падения, дожди и тряска, а также песок и пыль — при разработке LIFEBOOK были учтены все подобные факторы.
Устав MIL-STD-810G, в частности, гласит, что ноутбук должен выдерживать падения с высоты в 0,76 метра, а система в целом — работу в течение 4 часов как при плюс 60 градусах, так и при минус 20. Конечно, это не означает, что ноутбук становится «терминатором»— все же для действительно экстремальных условий есть соответствующая категория сверхзащищённых ноутбуков-»чемоданов». Вышеописанный же стандарт, скорее, имитирует смоделированные в лабораториях типичные условия использования, связанные с мобильным стилем жизни современного профессионала.
Но ноутбуки Fujitsu защищены не только от физических воздействий, но и от угроз безопасности вашим данным. Так, собственное инновационное решение Fujitsu биометрический датчик PalmSecure обеспечивает высочайший уровень защиты устройства от несанкционированного доступа. Эта технология основана на распознавании уникального для каждого человека и почти неизменного со временем рисунка вен ладони. Для формирования эталонного шаблона PalmSecure использует более 5 млн контрольных точек, благодаря чему технология в 100 раз безопаснее стандартного сканера отпечатка пальцев и лишена многих недостатков других решений: например, влажный палец или порез на пальце могут создать трудности при использовании сканера отпечатка пальцев
Впрочем, если вам не нужен такой уровень защиты, ноутбук можно укомплектовать и стандартным сканером отпечатка пальцев. А еще, по желанию, физическим и электронным фильтрами экрана (по нажатию кнопки матрица экрана перенаправит свет, ограничив угол обзора, и тогда соседям в поезде или кафе во всех смыслах ничего не светит узнать), считывателем smart*-карт, инфракрасной камерой с поддержкой Windows Hello, разъемом под Кенсингтонский замок, ну а шторка камеры уже установлена во всех моделях.
Интересно, что в случае с ноутбуками Fujitsu их ультракомпактность и повышенная способность выживать в трудных условиях не являются препятствием к апгрейду. В устройствах обеспечен легкий доступ к «железу», наличие не распаянных на плате компонентов (модули памяти, накопители) позволяет продлить срок службы устройства в кризисные времена, это преимущество позволит вам реже обновлять парк устройств. Производители нечасто могут похвастаться такой опцией.
И в целом, если говорить о «железе», то у Fujitsu — снова в отличие от большинства других производителей — нет стандартных конфигураций устройств: любой ноутбук может быть собран, согласно вашим потребностям из широкого набора доступных компонентов и опций. В результате к вам приедет устройство именно в той конфигурации, которая требуется вам для решения ваших конкретных задач.
Что еще вам понадобится для продуктивной работы, помимо комплекта из топового процессора Intel® Core™ i7 vPro® 11-го поколения, шустрой графики Intel Iris Xe и SDD NVMe диска объемом до 1 Тб? Пожалуй, только широчайшие возможности подключения нужной периферии и аксессуаров.
Fujitsu — один из немногих производителей, сохраняющих порты на гранях устройств, сегодня компании все чаще отказываются от привычных интерфейсов, из-за чего приходится докупать дополнительные переходники, и это создает неудобства, ведь сегодня как никогда от ноутбука требуются гибкость и универсальность. Так, благодаря привычным портам, вы можете подключиться к проектору для проведения презентации, а дома после работы можно подключиться к телевизору через HDMI для просмотра контента. Кроме того, в ноутбуках Fujitsu LIFEBOOK U7-серии имеется порт для подключения механических порт-репликаторов, которыми часто пользуются в офисах.
Компания первой на рынке начала устанавливать встроенные 3G-модули сотовой связи в свои ноутбуки, а сегодня 4G / 5G-модули стоят во всех моделях. Это означает, что вы больше не зависите от точек Wi-Fi (которые в общественных местах чаще всего работают не без проблем) или проводного интернета. В условиях удаленной работы, например на даче или в командировке, модуль позволяет всегда оставаться на связи. Он же выручит и в случае каких бы то ни было проблем: при наличии интернет-подключения по проводу или Wi-Fi системный администратор, используя платформу Intel vPro, легко подключится к вашему ноутбуку удаленно и разберется с неполадками или же проведет плановое обновление системы.
Поможет всегда оставаться на связи и емкость аккумулятора: автономности моделей Fujitsu во внушительные для рынка ноутбуков 11—14,5 часа (в смешанном режиме работы) хватит вам на полный рабочий день или на продолжительную деловую поездку. А функция быстрой зарядки позволит батарее выйти на уровень 80 % заряда всего за один час.
Словом, отлично зарекомендовавшие себя «японцы», пожалуй, одно из лучших решений при выборе бизнес-ноутбука: ничего лишнего, только разумный минимализм, широчайшие технологические возможности и безопасность на высшем уровне. Выбор — за вами, а сделать его можно здесь.
*умный