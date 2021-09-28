Из Японии — с легкостью: как выглядят катаны мира ноутбуков

Компания первой на рынке начала устанавливать встроенные 3G-модули сотовой связи в свои ноутбуки, а сегодня 4G / 5G-модули стоят во всех моделях. Это означает, что вы больше не зависите от точек Wi-Fi (которые в общественных местах чаще всего работают не без проблем) или проводного интернета. В условиях удаленной работы, например на даче или в командировке, модуль позволяет всегда оставаться на связи. Он же выручит и в случае каких бы то ни было проблем: при наличии интернет-подключения по проводу или Wi-Fi системный администратор, используя платформу Intel vPro, легко подключится к вашему ноутбуку удаленно и разберется с неполадками или же проведет плановое обновление системы.