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Старт «Союза МС-19» с Байконура впервые показали на огромных уличных экранах

5 октября 2021 года граждане России впервые могли наблюдать за стартом космического корабля с космодрома Байконур, находясь на улицах своих городов. Кадры исторического запуска кинематографической миссии Роскосмоса и Первого канала на околоземную орбиту демонстрировались на медиафасадах — больших светодиодных экранах.

Россияне стали свидетелями уникального события — на уличных экранах в максимальном приближении передавались кадры подготовки и старта космического корабля «Союз МС-19». Телевизионную трансляцию с космодрома осуществил Первый канал, а медиахолдинг MAER, владеющий сетью медиафасадов, дополнительно привлек к просмотру более пяти миллионов человек.

Напомним, что вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым 5 октября на МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко. На борту станции начались съемки нескольких эпизодов для научно-познавательного фильма с рабочим названием «Вызов».

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Кадры старта космического корабля на экранах большого формата увидели жители Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары, Уфы, Перми, Волгограда, Тюмени и других городов-миллионников. Благодаря использованию сети крупноформатных экранов совместный проект Первого канала и Роскосмоса приобрел новую аудиторию: люди, которые в момент запуска ракеты находились вдали от телевизора, не пропустили историческое событие.

Медиахолдинг MAER регулярно использует свою федеральную сеть крупноформатных цифровых экранов для размещения социально значимых проектов. Среди самых известных — цитирование президента России Владимира Путина во время выступления с Посланием Федеральному Собранию в 2020 и 2021 годах. Региональные и федеральные СМИ использовали большеформатные экраны в качестве фона для прямых включений корреспондентов новостных каналов, интервью, опросов общественного мнения, фото- и видео иллюстраций к публикациям и новостным сюжетам о Послании.

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Константин Майор, владелец и СЕО медиахолдинга MAER: «В XXI веке технологии определяют лидерство стран, отраслей и компаний. Мы продолжаем славные традиции России, которые делают нашу страну великой. Я благодарю генерального директора Первого канала Константина Эрнста за доверие и восхищаюсь смелостью проекта! Горд, что мы смогли реализовать поставленные перед нами задачи, которые, восприняли, как вызов современности».

Елена Заполь, основатель «Видео Интернешнл Джуниор»: «Совместно с MAER при поддержке Первого канала мы открываем новые возможности для трансляций знаковых событий на медиафасадах. В частности, благодаря этому, запуск космического корабля 5 октября смогли увидеть миллионы человек, причём не только зрители Первого канала, но и люди, не сидевшие у экранов телевизоров. Труд огромного количества людей из космической отрасли не остался незамеченным. Мы гордимся тем, что смогли стать небольшой частью этого грандиозного проекта!»

Медиахолдинг MAER новатор рекламного рынка, специализирующийся на размещении крупноформатной цифровой наружной рекламы (DOOH). Занимает одно из лидирующих положений на рынке по площади цифровых экранов. Владеет сетью DOOH-экранов в Москве и ключевых регионах России. Награжден отраслевыми и федеральными премиями за инновации в наружной рекламе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных