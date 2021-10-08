Старт «Союза МС-19» с Байконура впервые показали на огромных уличных экранах

Елена Заполь, основатель «Видео Интернешнл Джуниор»: «Совместно с MAER при поддержке Первого канала мы открываем новые возможности для трансляций знаковых событий на медиафасадах. В частности, благодаря этому, запуск космического корабля 5 октября смогли увидеть миллионы человек, причём не только зрители Первого канала, но и люди, не сидевшие у экранов телевизоров. Труд огромного количества людей из космической отрасли не остался незамеченным. Мы гордимся тем, что смогли стать небольшой частью этого грандиозного проекта!»