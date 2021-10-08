Старт «Союза МС-19» с Байконура впервые показали на огромных уличных экранах

Старт «Союза МС-19» с Байконура впервые показали на огромных уличных экранах5 октября 2021 года граждане России впервые могли наблюдать за стартом космического корабля с космодрома Байконур, находясь на улицах своих городов. Кадры исторического запуска кинематографической миссии Роскосмоса и Первого канала на околоземную орбиту демонстрировались на медиафасадах — больших светодиодных экранах.
Россияне стали свидетелями уникального события — на уличных экранах в максимальном приближении передавались кадры подготовки и старта космического корабля «Союз МС-19». Телевизионную трансляцию с космодрома осуществил Первый канал, а медиахолдинг MAER, владеющий сетью медиафасадов, дополнительно привлек к просмотру более пяти миллионов человек.
Напомним, что вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым 5 октября на МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко. На борту станции начались съемки нескольких эпизодов для научно-познавательного фильма с рабочим названием «Вызов».
Кадры старта космического корабля на экранах большого формата увидели жители Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары, Уфы, Перми, Волгограда, Тюмени и других городов-миллионников. Благодаря использованию сети крупноформатных экранов совместный проект Первого канала и Роскосмоса приобрел новую аудиторию: люди, которые в момент запуска ракеты находились вдали от телевизора, не пропустили историческое событие.
Медиахолдинг MAER регулярно использует свою федеральную сеть крупноформатных цифровых экранов для размещения социально значимых проектов. Среди самых известных — цитирование президента России Владимира Путина во время выступления с Посланием Федеральному Собранию в 2020 и 2021 годах. Региональные и федеральные СМИ использовали большеформатные экраны в качестве фона для прямых включений корреспондентов новостных каналов, интервью, опросов общественного мнения, фото- и видео иллюстраций к публикациям и новостным сюжетам о Послании.
Константин Майор, владелец и СЕО медиахолдинга MAER: «В XXI веке технологии определяют лидерство стран, отраслей и компаний. Мы продолжаем славные традиции России, которые делают нашу страну великой. Я благодарю генерального директора Первого канала Константина Эрнста за доверие и восхищаюсь смелостью проекта! Горд, что мы смогли реализовать поставленные перед нами задачи, которые, восприняли, как вызов современности».
Елена Заполь, основатель «Видео Интернешнл Джуниор»: «Совместно с MAER при поддержке Первого канала мы открываем новые возможности для трансляций знаковых событий на медиафасадах. В частности, благодаря этому, запуск космического корабля 5 октября смогли увидеть миллионы человек, причём не только зрители Первого канала, но и люди, не сидевшие у экранов телевизоров. Труд огромного количества людей из космической отрасли не остался незамеченным. Мы гордимся тем, что смогли стать небольшой частью этого грандиозного проекта!»
Медиахолдинг MAER — новатор рекламного рынка, специализирующийся на размещении крупноформатной цифровой наружной рекламы (DOOH). Занимает одно из лидирующих положений на рынке по площади цифровых экранов. Владеет сетью DOOH-экранов в Москве и ключевых регионах России. Награжден отраслевыми и федеральными премиями за инновации в наружной рекламе.