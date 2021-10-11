Онлайн доски объявлений: перспективы новых сервисов на фоне гигантов индустрии

Во-вторых, сервис собирает и актуализирует информацию об объявлениях не только от компаний и магазинов, но и частных лиц. Сейчас в каталоге сервиса уже представлено более 200 миллионов лотов, а также информация о более чем 500 актуальных акций, распродаж и скидок.