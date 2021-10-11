Онлайн доски объявлений: перспективы новых сервисов на фоне гигантов индустрии
От пандемии пострадало большинство отраслей, от промышленности до малого бизнеса. Но нашлись и те направления, которые только выиграли от перехода потребителей на дистанционный формат покупок. Например, маркетплейсы, интернет-магазины и доски объявлений.
Последние, к слову, зафиксировали взрывной рост спроса за последние 2 года, что, в свою очередь, стало причиной появления новых сервисов, потеснивших признанных гигантов индустрии.
Кто сейчас правит в сегменте онлайн объявлений?
В нише коммерческих объявлений в интернете есть три крупных игрока – «Авито», который принадлежит голландской корпорации, «Юла» от формально российского концерна Mail Group и «Объявления» от российской компании «Яндекс».
На долю «Авито» приходится больше половины пользовательских запросов. При 80 миллионах активных объявлений сервис зарабатывает более 10 миллиардов рублей в год чистой прибыли (по состоянию на 2020 год).
«Объявления» от «Яндекс» отстают от упомянутой доски и по количеству активных объявлений, и по привлеченным денежным средствам. Однако стоит учитывать возраст сервиса – он был запущен всего год назад, и за это время успел войти в тройку лидеров со своими 18 миллионами лотов.
Сервис «Юла» замыкает тройку компаний, формирующих рынок онлайн объявлений в России. Посещаемость сервиса в 30 миллионов пользователей в месяц объясняется расширенными опциями ресурса. Например, возможностью выбирать продавца или покупателя на интерактивной карте своего города.
Новые сервисы – новые возможности
Несмотря на то, что «три кита» сегмента объявлений в интернете суммарно удовлетворяют 90% запросов потребителей, нельзя не отметить активное развитие новых сервисов.
Например, онлайн каталога Yavitrina.ru. Создатели сервиса сделали акцент на инновационном функционале, который уже обеспечил ресурсу постоянную аудиторию лояльных клиентов. И, если верить статистике, в дальнейшем экспоненциальный прирост посетителей будет только продолжаться. Чем это вызвано?
Во-первых, охватом тематик и позиций в каталоге. «ЯВитрина» представляет собой сервис-агрегатор, который сам ничего не продает, но взамен предоставляет релевантную информацию о том, где, кто и почем предлагает тот или иной товар.
Причем, пользователь может сразу сравнить цену и узнать, кто продает интересующий его товар с максимальной скидкой. Как отмечают разработчики сервиса, в среднем сервис помогает сэкономить 10-20%, независимо от категории поиска.
Во-вторых, сервис собирает и актуализирует информацию об объявлениях не только от компаний и магазинов, но и частных лиц. Сейчас в каталоге сервиса уже представлено более 200 миллионов лотов, а также информация о более чем 500 актуальных акций, распродаж и скидок.
Своим примером «ЯВитрина» доказывает, что новые опции и инструменты могут и будут привлекать пользовательскую аудиторию, даже в тех условиях, когда на рынке уже есть формальные монополисты.