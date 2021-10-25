Как цифровизация помогает российским промышленникам решать задачи устойчивого развития
Старший вице-президент компании AVEVA в регионе EMEA (Europe, Middle East and Africa) Евгений Федотов раскрывает экономический, экологический и социальный эффект цифровизации промышленных предприятий.
Тема устойчивого развития сегодня стала одной из самых острых для промышленности. Экономическое значение этого фактора резко выросло из-за ускорения глобального потепления и ужесточения экологических норм по всему миру. Россия не осталась в стороне от этого тренда: как пишет Bloomberg, наше правительство признало экономическое значение климатической повестки, и на это повлияли планы крупнейшего торгового партнера России — ЕС — ввести углеродный налог на импорт продукции ключевых отраслей нашей промышленности. По оценке Минэкономразвития, такой шаг чреват потерями до $7,6 млрд в год.
Избежать этих потерь российской промышленности поможет цифровизация, уверен старший вице-президент компании AVEVA Евгений Федотов. По его словам, современные цифровые технологии предлагают решения для достижения 10 из 17 сформулированных ООН целей устойчивого развития. При этом он отмечает, что напрямую устойчивое развитие не предъявляет требований к цифровизации.
«Мы получили подтверждение, что с помощью цифровых технологий можно на 15 % сократить выбросы CO2 в энергетике, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и в строительстве, — поясняет г-н Федотов. — В абсолютных значениях это выбросы Евросоюза и США вместе взятых. С помощью цифровых решений мы оптимизируем работу оборудования и делаем огромный шаг вперед в плане эффективности производства, параллельно уменьшая воздействие на окружающую среду. Если несколько лет назад цифровизация была просто модной темой, то сейчас это часть стратегий многих компаний и даже персональных KPI некоторых руководителей перед советом директоров».
Удаленное управление производством
Раньше основная роль промышленного ПО сводилась к автоматизации и оптимизации рутинных процессов, но сегодня развитие технологий позволяет говорить о новых возможностях цифровых решений. Евгений выделяет несколько ключевых функций, в том числе проектирование, управление производством и предиктивную аналитику.
На стадии строительства цифровые решения позволяют намного быстрее проектировать объекты с помощью 3D-моделирования и цифровых двойников: сроки реализации капитальных проектов сокращаются на 20 %, затраты — на 30 %. Например, технологии AVEVA помогли «Ямал СПГ» на полгода сократить сроки подготовительных работ при реализации проекта по производству сжиженного природного газа.
На готовых объектах сбор и визуализация данных с разных участков производства позволяют принимать более обоснованные решения и управлять комплексным оборудованием удаленно. Операторы Каспийского трубопроводного консорциума с помощью технологий AVEVA регулируют работу нефтепровода длиной 1511 км. Здесь реализованы системы диспетчерского управления и сбора данных (OASyS SCADA), а также система обнаружения утечек (SimSuite) и интерактивного обучения операторов (OTS).
Компания «Сибур» с помощью цифровых решений серьезно увеличила эффективность своего предприятия в Кстово Нижегородской области: в 2020 году экономический эффект от внедрения составил 217 млн рублей.
Предприятие производит 10 продуктов нефтехимии, причем конечный выход зависит от параметров работы печи. Раньше печами в ручном режиме управлял оператор: устанавливая параметры работы оборудования, он фактически выбирал и конечное соотношение продуктов на выходе, а для этого необходимо учитывать цену и спрос на каждый продукт. Внедрение системы оптимизации технологических процессов AVEVA RTO ROMeo позволило автоматизировать планирование и выбор наиболее выгодных параметров режима работы печей.
На Амурском газохимическом комплексе (также проект компании «Сибур») внедрили Систему управления инженерными данными (СУИД) на базе решений AVEVA. Она аккумулирует инженерно-техническую информацию и 3D-модели в одном месте, и любой сотрудник может получить все необходимые сведения об оборудовании, отсканировав тег на нем смартфоном. Это позволяет экономить время на поиске актуальных данных и оперативно реагировать на изменения.
Предотвращение поломок и аварий
«Алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения могут предупреждать операторов о возможных поломках оборудования, — рассказывает г-н Федотов. — Они отслеживают технологические параметры работы приборов и в режиме реального времени сравнивают их с исторически накопленными данными. Поскольку неожиданные поломки могут привести к простою целого предприятия, экономический эффект таких решений может исчисляться миллионами долларов в день».
Такую систему предиктивной аналитики AVEVA реализовала на проекте «Сахалин-2». У компании «Сахалин Энерджи» большой парк критически важного вращающегося оборудования, сбои в его работе могут сильно снизить эффективность производства. Благодаря машинному мониторингу персонал может заблаговременно получать сигналы о потенциальных проблемах, принимать решения об обслуживании оборудования и заранее заказывать необходимые запчасти и инструменты. Система предиктивной аналитики AVEVA может быть настроена для мониторинга любого оборудования, независимо от его типа, возраста или поставщика.
Принцип одного окна
«У нас сегодня 20 тыс. клиентов из разных отраслей промышленности, — говорит г-н Федотов. — Если раньше лидерами в плане цифровизации были нефтегазовая и нефтехимическая отрасли, то сейчас потенциал технологий для развития понимают все: мы видим, что цифровые решения активно внедряются в металлургии, горнодобывающей, пищевой и фармацевтической промышленности, в транспорте и других отраслях».
Будущее цифровизации промышленности эксперт видит в решениях для управления данными. «Сейчас компаниям нужна стабильная передача данных с уровня, где они собираются, на уровень, где происходит анализ, — рассказывает он. — Данные надо собрать, структурировать, обеспечить к ним доступ аналитическим системам». По его словам, именно эту задачу решает платформа передачи данных PI-System, которую AVEVA получила в рамках приобретения компании OSIsoft в начале 2021 года.
«Это инфраструктурное решение, которое обеспечивает единый жизненный цикл информации на предприятии, объединяя оборудование и программы разных поставщиков, — продолжает Евгений. — Если раньше заказчикам часто приходилось самим интегрировать свои системы, то теперь в нашем лице они получают комплексного поставщика для закрытия широкого спектра задач. Связка OSIsoft и AVEVA дает то самое интегрированное решение, которое так необходимо промышленникам».
Окупаемость
По словам Евгения, инвестиции в цифровизацию окупаются за несколько лет. «На внедрение цифровых технологий надо смотреть как на бизнес-проект и оценивать возврат инвестиций и потенциальную прибыль, — говорит он. — При достаточно низких банковских ставках этот показатель куда более важен, чем затраты. Годовое повышение эффективности производства даже на 5‒6 %, которое мы видели, например, при внедрении наших технологий в компании Henkel, это огромная дополнительная прибыль при сравнительно небольших затратах на технологии».
По словам г-на Федотова, проще всего оценить эффект от энергосбережения и сокращения других расходов, а также от роста производительности труда. Сложнее дела обстоят с расчетом возврата инвестиций в предиктивную аналитику. «Ее смысл в том, чтобы избежать будущих простоев: мы исключаем те потери, которые могли бы случиться, но пока не случились, — объясняет Евгений. — Но даже в этом случае сумму экономии можно оценить на основе прошлых данных о потерях из-за поломки оборудования».
Социальный эффект
Помимо экологического и экономического значения цифровизации, Евгений также выделяет социальный аспект. «Раньше специалист мог обеспечить работу одного типа оборудования, а сейчас — нескольких, то есть он производит больше добавленной стоимости, а это сказывается на повышении оплаты труда, — считает он. — К тому же мы помогаем управлять производством, находясь за сотни и тысячи километров от него. Люди могут работать там, где им более комфортно и безопасно».
Распространенных страхов по поводу лишения людей рабочих мест искусственным интеллектом Евгений не разделяет. «Мое твердое мнение, что цифровые технологии не лишат нас рабочих мест, а сделают их более интересными, безопасными и высокооплачиваемыми, — объясняет он. — Конечно, какие-то операции могут исчезнуть, но вместо них появятся другие».