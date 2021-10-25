Как цифровизация помогает российским промышленникам решать задачи устойчивого развития

«Мы получили подтверждение, что с помощью цифровых технологий можно на 15 % сократить выбросы CO2 в энергетике, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и в строительстве, — поясняет г-н Федотов. — В абсолютных значениях это выбросы Евросоюза и США вместе взятых. С помощью цифровых решений мы оптимизируем работу оборудования и делаем огромный шаг вперед в плане эффективности производства, параллельно уменьшая воздействие на окружающую среду. Если несколько лет назад цифровизация была просто модной темой, то сейчас это часть стратегий многих компаний и даже персональных KPI некоторых руководителей перед советом директоров».