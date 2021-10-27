Специализированный сервис поможет москвичам записаться на КТ
Москвичи и жители Подмосковья могут записаться и подобрать медицинский центр для прохождения МРТ, КТ, УЗИ, Рентгена, Анализа на ковид через сервис «Единый центр записи на КТ и МРТ» (mrt-v-msk.ru).
В данный момент в каталог «Центра записи» входят несколько сотен клиник, расположенных в разных районах Москвы и Московской области – это клиники КТ, клиники МРТ и УЗИ, а также клиники, делающие другие обследования и тесты.
Помощь в самостоятельном выборе
Преимущества поиска медицинской организации, где пациент мог бы пройти КТ, с помощью функционала сервиса заключаются, в первую очередь, в доступе к актуальной и постоянно дополняемой базе организаций.
Каждая клиника на портале имеет свою анкету с базовой информацией, включая стоимость услуг на конкретные виды обследования, адрес, расстояние до станции метро, график работы.
Для большинства пациентов стоимость услуг становится важным фактором выбора, поэтому портал дает возможность отсортировать клиники по цене за интересующую процедуру.
Кроме того, в каждой анкете указано наличие свободных мест на КТ или другую процедуру, чтобы потенциальный клиент клиники мог заранее планировать свой визит, выбирая ту организацию, где места есть на сегодня, на завтра или на конкретную дату.
В качестве опциональных поисковых критериев портал предлагает выбор детских клиник или учреждений, которые работают круглосуточно.
Одним из ключевых критериев самостоятельного выбора становятся отзывы пациентов. На страницах портала «Единый центр записи на КТ и МРТ» клиники имеют в своих карточках множество отзывов, опубликованных реальными пациентами – такая обратная связь позволяет определить качество услуг в той или иной организации.
После вдумчивого анализа предложений тут же, на сайте, можно записаться в выбранную клинику и на то время, которые кажутся оптимальными. Запись производится без наценок.
Помощь специалистов портала
Если человек по какой-то причине затрудняется выбрать клинику КТ или МРТ самостоятельно, специалисты сервиса бесплатно помогут с подбором, учитывая желательное время работы, дату посещения клиники, ее расположение и прейскурант на конкретные медицинские процедуры.