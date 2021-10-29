Эволюция сервиса печати на промышленном предприятии

«Это был наиболее тяжелый период в проекте», — вспоминает Кирилл Рубцов, собственник компании С-Принт, — «период уступок и поиска компромиссов, ведь не все можно описать в договоре или техническом задании. Помню, как в один из дней мы услышали от одного из сотрудников ИТ, вовлеченных в проект, такую фразу: «Кирилл, я сомневался, но похоже аутсорсинг печати прижился в нашей компании». После этого мы выдохнули и с новыми силами стали двигаться вперед».