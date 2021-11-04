Некролог2 ноября ушла из жизни Светлана Смирнова, управляющий партнер агентства DDVB
Брендинговое агентство DDVB с прискорбием сообщает, что 2 ноября ушла из жизни управляющий партнер Светлана Смирнова. Она руководила агентством более 20 лет, внеся неоценимый вклад в развитие агентства — сегодня оно является одним из сильнейших брендинговых агентств страны. В профессиональной индустрии ее запомнят как талантливого руководителя и харизматичного лидера, для которого почти не существует невозможных задач. Но для коллег она останется в памяти еще и как надежный друг и партнер, который всегда придет на помощь в сложную минуту — словом, делом или просто хорошей шуткой.
Светлана была из тех людей, с которыми было не только интересно работать, но и отдыхать — она как никто умела радоваться каждому дню жизни и объединять вокруг себя самых разных людей. Коллеги и все, близко знавшие Светлану, до последнего дня были уверены, что в борьбе с болезнью она в очередной раз возьмет вверх, и рано или поздно жизнь пойдет своим чередом.
Но судьба распорядилась иначе… Память об этом прекрасном человеке будет всегда жить в наших сердцах.