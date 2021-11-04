Брендинговое агентство DDVB с прискорбием сообщает, что 2 ноября ушла из жизни управляющий партнер Светлана Смирнова. Она руководила агентством более 20 лет, внеся неоценимый вклад в развитие агентства — сегодня оно является одним из сильнейших брендинговых агентств страны. В профессиональной индустрии ее запомнят как талантливого руководителя и харизматичного лидера, для которого почти не существует невозможных задач. Но для коллег она останется в памяти еще и как надежный друг и партнер, который всегда придет на помощь в сложную минуту — словом, делом или просто хорошей шуткой.