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Некролог

2 ноября ушла из жизни Светлана Смирнова, управляющий партнер агентства DDVB

Брендинговое агентство DDVB  с прискорбием сообщает, что 2 ноября ушла из жизни управляющий партнер Светлана Смирнова.  Она руководила агентством более 20 лет, внеся неоценимый вклад в развитие агентства — сегодня оно является одним из сильнейших брендинговых агентств страны.  В профессиональной индустрии ее запомнят как талантливого руководителя и харизматичного лидера, для которого почти не существует невозможных задач. Но для коллег она останется в памяти еще и как надежный друг и партнер, который всегда придет на помощь в сложную минуту — словом, делом или просто хорошей шуткой. 

Светлана была из тех людей, с которыми было не только интересно работать, но и отдыхать  — она как никто умела радоваться каждому дню жизни и объединять вокруг себя самых разных людей. Коллеги и все, близко знавшие Светлану, до последнего дня были уверены, что в борьбе с болезнью она в очередной раз возьмет вверх, и рано или поздно жизнь пойдет своим чередом.

Но судьба распорядилась иначе… Память об этом прекрасном человеке будет всегда жить в наших сердцах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных