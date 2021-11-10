Как кредитная карта может спасти Новый год и не только

Пока одни банки предлагают кредитные карты с самым длинным грейс-периодом, а другие – с самой низкой ставкой, можно совместить сразу несколько выгод в одном продукте, чтобы максимально сэкономить. Так, по карте «120 дней без %» банка «Хоум кредит» льготный период распространяется не только на совершение покупок без переплаты, но также на снятие наличных средств и переводы с карты на карту. Как за выпуск, так и за обслуживание плата взиматься не будет. Если совершать покупки у партнеров банка в рамках программы «Польза», можно будет также получить до 30 % от стоимости купленных у партнеров банка товаров в виде кэшбэка. Курс обмена при этом составит 1 рубль за 1 балл. Получить такую карту может гражданин РФ в возрасте от 18 до 70 лет с трудовым стажем на последнем месте работы не менее 3 месяцев и хорошей кредитной историей.