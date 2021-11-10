Как кредитная карта может спасти Новый год и не только
Два последних месяца года – непростое испытание для бумажника. В ноябре его на прочность пробует «Черная пятница», а в декабре – подготовка к Новому году. И если эти траты можно запланировать заранее, то на сломавшийся холодильник или косметический ремонт после затопления соседями «заплатки» есть далеко не у всех. В таких случаях поможет кредитная карта. Она способна не только покрыть финансовые «дыры», но даже помочь «заработать» на них.
Слишком привлекательное предложение
11 ноября весь мир погрузится в «Черную пятницу». Это день, в который продавцы проведут максимальное количество распродаж, а покупатели скупят много нужных и не очень вещей. Скидки, действительно, кружат многим голову и заставляют совершать нерациональные покупки. Но если особая пятница поможет сэкономить на чем-то реально важном и дорогом (для этого запомните цену товара до наступления 11 ноября и сравните ее с новой ценой), то приобрести это реально стоит. Можно даже по кредитной карте. В этом нет ничего тревожного или сложного, если знать, как правильно ей пользоваться. Тогда не только удастся купить пылесос во время «Черной пятницы», но и накрыть весь новогодний стол, подарив каждому желанный подарок. Только не увлекайтесь.
Подарок с секретом
Первое и главное правило кредитки и в предпраздничной суматохе, и в повседневной жизни – не использовать ее для покупки подарков, если не сможете вернуть банку взятую у него сумму до конца льготного периода. В этом случае подарок может получиться «золотым» ‒ намного больше своей изначальной стоимости.
Вообще подарок в кредит – тема довольно неоднозначная. Но если скопить нужную сумму до дня икс не удалось и вы точно знаете, что сможете вернуть ее на кредитку в течение грейс-периода, то действуйте.
Первым делом изучите стоимость одного и того же подарка у разных продавцов: она может отличаться на 30 % и даже на 40 %. Далее посмотрите подарки-аналоги: вдруг музыкальная станция от другого производителя имеет схожие характеристики, но стоит дешевле (если, конечно, у вашего подарочного адресата нет в мечтах конкретной музыкальной станции).
И самое главное ‒ изучите список магазинов ‒ партнеров банка, выпустившего карту: кто и какую скидку готов вам предоставить при оплате этой кредитной картой. Возможно, предложения не ограничатся скидкой и где-то удастся получить кэшбэк. Он оказывается зачастую выгоднее скидки.
Срок имеет значение
Грейс-период или льготный период кредитования – это, пожалуй, наиболее важное условие по кредитной карте, на которое необходимо обратить внимание. Большинство кредиток в России имеют грейс-период до двух месяцев. Это удобно, но недостаточно для того, чтобы комфортно разбить траты на большую покупку. Учитывая, что на рынке существуют предложения с льготным периодом кредитования свыше 100 дней, лучше выбирать именно их. Таким образом, большая покупка может быть, например, оплачена четырьмя частями (по одной выплате в месяц).
Получить на руки
Доля безналичной оплаты растет как в России, так и в мире. Но все еще остаются ситуации, когда могут понадобиться наличные: например, в путешествии захочется купить сувенир на вершине горы, где нет связи, или у продавца сломается POS-терминал для оплаты. Нужно быть готовым ко всему. В том числе заранее снять хотя бы небольшую сумму наличных на непредвиденные расходы. Кредитные карты сейчас позволяют сделать это без комиссии.
Не платить за воздух
В зависимости от вида карты (стандартная, «золотая», «платиновая») стоимость ее ежегодного обслуживания может встать, что называется, в копеечку. С учетом максимального срока действия карты – 5 лет заплатить за пользование ей можно в среднем от 3 до 10 тыс. рублей. На этой статье «карточных» расходов реально значительно сэкономить, если открыть карту, по которой не взимается комиссия за обслуживание.
Дополнительный бонус
Сейчас все чаще говорится о важности ESG-подхода. Однако мало кто знает, что в него входит не только «зеленая» часть, отвечающая за экологию, но таже S-часть ‒ социальная ответственность. В отношении финансовых продуктов речь идет о доступном финансировании на прозрачных условиях. Оно включает в себя как отсутствие скрытых условий по продукту, так и особую выгодность продукта за счет наличия в нем нескольких уникальных условий одновременно.
Пять в одном
Пока одни банки предлагают кредитные карты с самым длинным грейс-периодом, а другие – с самой низкой ставкой, можно совместить сразу несколько выгод в одном продукте, чтобы максимально сэкономить. Так, по карте «120 дней без %» банка «Хоум кредит» льготный период распространяется не только на совершение покупок без переплаты, но также на снятие наличных средств и переводы с карты на карту. Как за выпуск, так и за обслуживание плата взиматься не будет. Если совершать покупки у партнеров банка в рамках программы «Польза», можно будет также получить до 30 % от стоимости купленных у партнеров банка товаров в виде кэшбэка. Курс обмена при этом составит 1 рубль за 1 балл. Получить такую карту может гражданин РФ в возрасте от 18 до 70 лет с трудовым стажем на последнем месте работы не менее 3 месяцев и хорошей кредитной историей.
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