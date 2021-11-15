Андрей Яновский, EMC: «Мы рассчитываем сократить медицинский туризм за рубеж»

Планы компании по дальнейшему увеличению доли на рынке выглядят впечатляющими, но вполне достижимыми. Российский рынок частных медицинских услуг растет быстрыми темпами, тем не менее он все еще остается недоосвоенным. Ожидается, что аудитория, заинтересованная в получении медицинских услуг премиум-класса в России, будет расти в ближайшие 5 лет с совокупными темпами годового роста (CAGR) на уровне 5% и в 2025 году достигнет около 1,5 млн человек. В то же время ожидается, что в Москве и Московской области к 2025 году число состоятельных частных лиц (HNWI) и обеспеченного населения вырастет на 205 тысяч человек по сравнению с 2020 годом. Все это, с учетом растущего спроса на высококачественные медицинские услуги, не всегда доступные в государственных клиниках, создаст дополнительные возможности для ЕМС. Потенциальная аудитория EMC уже сейчас без учета ОМС оценивается примерно в 1,3 млн клиентов, в том числе за счет внутреннего медицинского туризма.