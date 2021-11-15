Андрей Яновский, EMC: «Мы рассчитываем сократить медицинский туризм за рубеж»
Европейский медицинский центр стал первой клиникой в мире, получившей международную премию Luxury LifeStyle Awards. Вскоре после успешного IPO летом 2021 года компания укрепила свои позиции на рынке в качестве ведущего провайдера премиальных медицинских услуг.
Премия Luxury Lifestyle Awards, неизменным партнером которой выступает международная аудиторская компания PwC, присуждается компаниям в сегменте люкс за исключительные достижения и безупречный сервис. Клиника EMC была признана лучшим поставщиком медицинских услуг премиум-сегмента.
«Первоклассный сервис и личное внимание к каждому клиенту наряду с качеством медицинских услуг всегда были отличительной особенностью EMC, которая позволяет нам сохранять лидирующие позиции на рынке», — отмечает генеральный директор Андрей Яновский.
Об уверенной позиции компании свидетельствуют и недавно опубликованные операционные результаты деятельности. EMC удаётся сочетать высокие темпы роста с отличной рентабельностью, что дало основания назвать ее наиболее эффективной публичной компанией в своем секторе.
По итогам 9 месяцев выручка компании в евро выросла на 16,5%. Количество поликлинических визитов увеличилось на 14,4%, количество госпитализаций в стационар выросло в 1,5 раза. Рентабельность по скорректированной EBITDA в первом полугодии 2021 года составила 41,8%. Что немаловажно для инвесторов, компания прошла инвестиционный цикл и теперь может сосредоточиться на дивидендных выплатах. Согласно дивидендной политике, EMC выплачивает в качестве дивидендов 100% чистой прибыли.
Уникальные компетенции
У EMC есть все предпосылки для того, чтобы достигнутый успех был долгосрочным, считают в компании: «звездная» команда из более 600 врачей, в которую входят международно признанные эксперты, врачи с опытом работы в США, Европе, Израиле; передовое медицинское оборудование; отличная репутация на рынке, на котором она успешно работает уже более 30 лет. ЕМС выгодно отличается от других участников рынка еще и тем, что является полностью интегрированным поставщиком медицинских услуг, предлагая полный спектр возможностей по 57 медицинским специализациям – от репродукции до гериатрии.
Компетенции медицинской команды EMC позволяют работать с самыми редкими и уникальными проблемами практически в любой области медицины, включая онкологию, ортопедию, кардиологию, хирургию, где наиболее востребованы высокотехнологичные методы лечения. На сегодняшний день EMC, несомненно, безусловный лидер в области высокотехнологичной медицины.
В сложных случаях, попробовав различные варианты лечения, клиенты приходят к нам или едут за границу, поэтому наши основные конкуренты расположены именно в Европе, а добраться из регионов до Москвы и лечиться здесь проще и дешевле, чем в Германии или Израиле.
В клиниках EMC реализована концепция fast track surgery — хирургия ускоренной реабилитации, которая внедрена в ведущих медицинских центрах мира и показывает свою высокую эффективность. Благодаря минимизации хирургической травмы и снижению риска осложнений, послеоперационное восстановление происходит максимально быстро, а пребывания в стационаре может быть сокращено до 1-4 дней, что пока недостижимо в большинстве других клиник.
В центре доступны новейшие медицинские технологии, например, единственная в России инновационная система для лучевой терапии и радиохирургии онкологических заболеваний, которая позволяет с высокой точностью проводить лечение опухолей любой формы и локализации, в том числе недоступных или трудно поддающихся лечению хирургическим путем.
Уникальные компетенции клиники позволили ей завоевать признание в глобальных медицинских кругах.
Мы сотрудничаем с ведущими клиниками мира, предоставляем в т.ч. услуги «второго мнения», наши доктора постоянно участвуют в международных консилиумах, а разработанные в EMC методы лечения вызывают большой интерес за рубежом.
Так, например, специалисты EMC первыми в мире внедрили и запатентовали инновационную технологию лечения рецидивов злокачественных опухолей мозга с использованием интраоперационной лучевой терапии.
Ведущий центр по лечению онкозаболеваний
Обладая исключительным опытом в лечении онкологических заболеваний, ЕМС планирует и в дальнейшем увеличить объемы помощи в сфере онкологии на российском рынке, в том числе в сегменте ОМС. На сегодняшний день доля компании на рынке Москвы и Московской области составляет 45 % от всего объема услуг лучевой терапии и радиохирургии и 42 % — по услугам ПЭТ/КТ-диагностики. В следующем году компания планирует открыть онкологический центр на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Клиника будет оказывать услуги по лечению онкозаболеваний в рамках ОМС для пациентов из Московской области. Финансовые вложения в этот проект оцениваются на уровне 800 млн – 1 млрд рублей.
При этом говоря о стратегии развития, руководство EMC подчеркивает, что намерено сохранить фокус на Москве и Московской области. Компания концентрируется на наиболее платёжеспособном в России столичном регионе. «Построить центры действительно глубокой компетенции в регионах невозможно, а нам важно сохранить заданные стандарты качества и репутацию бренда», — отмечает Яновский.
Тренд на превентивную медицину и цифровизацию
Увеличение продолжительности жизни и растущий спрос на услуги превентивной медицины — еще один важный фактор, который компания учитывает в своей стратегии. Впервые в России EMC реализовал проект 360oHealth, представляющий собой новую концепцию медицинского обслуживания, разработанную для изменения поведения клиента в пользу превентивной заботы о здоровье и регулярных профилактических мер. Подход предполагает закрепление за каждым клиентом персонального врача и разработку плана здоровья с персонализированными рекомендациями по образу жизни, питанию, физической активности, формированию здоровых привычек, предупреждению и снижению рисков возраст-ассоциированных заболеваний.
Другое важное для компании направление – цифровые решения, которые EMC последовательно развивает на протяжении уже нескольких лет. Пандемия лишь подчеркнула востребованность и важность дистанционного общения с клиентами, рост телемедицинских консультаций в постковидный период составил порядка 860%. В дальнейшем компания намерена реализовать проект «цифровой госпиталь», который подразумевает оцифровку всех бизнес-процессов и клиентского пути внутри клиники, а также внедрение широкого спектра дистанционных услуг и носимых гаджетов для постоянного мониторинга здоровья. По данным аналитиков, к 2025 году глобальный рынок носимых медицинских гаджетов может вырасти в два с половиной раза.
Перспективы роста
Планы компании по дальнейшему увеличению доли на рынке выглядят впечатляющими, но вполне достижимыми. Российский рынок частных медицинских услуг растет быстрыми темпами, тем не менее он все еще остается недоосвоенным. Ожидается, что аудитория, заинтересованная в получении медицинских услуг премиум-класса в России, будет расти в ближайшие 5 лет с совокупными темпами годового роста (CAGR) на уровне 5% и в 2025 году достигнет около 1,5 млн человек. В то же время ожидается, что в Москве и Московской области к 2025 году число состоятельных частных лиц (HNWI) и обеспеченного населения вырастет на 205 тысяч человек по сравнению с 2020 годом. Все это, с учетом растущего спроса на высококачественные медицинские услуги, не всегда доступные в государственных клиниках, создаст дополнительные возможности для ЕМС. Потенциальная аудитория EMC уже сейчас без учета ОМС оценивается примерно в 1,3 млн клиентов, в том числе за счет внутреннего медицинского туризма.
«До пандемии россияне совершали 80–100 тыс. поездок с медицинской целью ежегодно, — говорит Андрей Яновский. — Для нас это значительный рынок и потенциал, и мы рассчитываем в будущем значительно сократить медицинский туризм за рубеж».