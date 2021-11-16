Новое время: как доставка меняется вместе с миром

Компания Master Delivery появилась в России не так давно – в августе 2020 года. Казалось бы, к тому моменту рынок был уже поделен. Однако продолжающаяся пандемия решила иначе: сервис доставки онлайн-заказов, запущенный профессионалами в этой области, стал быстро набирать популярность. Сейчас постоянными клиентами сервиса являются более трех десятков компаний, среди которых крупнейшие российские и зарубежные сети. В текущем октябре с помощью сервиса было осуществлено более 400 тыс. доставок, что почти в 300 раз выше показателей его первого месяца работы (января 2021 года). В ноябре компания планирует достичь 600 тыс. ежемесячных доставок, таким образом показав рост в 1000 раз за 9 месяцев. В планах на декабрь этого года – перейти рубеж в 1 млн доставок.