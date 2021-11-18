Как бизнесу экономить на уборке без потери качества
У бизнеса на повестке дня десятки важных тем: как найти подходящее помещение, как набрать персонал и грамотно построить маркетинговое продвижение. Про уборку часто вспоминают в последнюю очередь. И очень зря, ведь этот вопрос требует тщательной проработки. Лучше ещё на старте рассчитать рентабельность с учётом разных вариантов: уборщица в штате, клининг на аутсорсе или покупка собственной техники. Если решить эти вопросы в самом начале, можно избежать штрафов и проблем с соблюдением санитарных норм.
Траты на уборку
Уборка необходима во всех сферах без исключения: в городском хозяйстве, на предприятиях, в торговых центрах, на складах, стадионах и строящихся объектах.
Её регулируют санпины — правила содержания помещений для бизнеса, разработанные Минздравом. Для каждой сферы бизнеса они свои, но есть требование, единое для всех: в любом помещении предприятия нужно два раза в день мыть пол, протирать мебель, инвентарь, подоконники и двери с моющими и дезинфицирующими средствами.
За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований компания рискует получить штраф в сотни тысяч рублей. Этого можно избежать, если соблюдать все нормы. Для этого нужно регулярно убирать помещения и следить за качеством работ.
Есть три самых распространённых способа организовать уборку на предприятии: содержать в штате одну или нескольких уборщиц, пользоваться услугами профессиональных клининговых компаний или купить собственное оборудование.
Если выбрать клининг
Проще всего обратиться к профессионалам, которые делают уборку «под ключ». По данным 2ГИС (18+), в Москве и Московской области в 2021 году работают 922 клининговые компании.
Исследования рынка показывают, что сейчас из-за напряжённой эпидемической обстановки спрос на услуги клининговых компаний растёт, как и цены на рынке. Услуги клининга стали особенно актуальны для торговых сетей, медицинских учреждений и организаций из сферы ЖКХ.
Минимальная стоимость ежедневной уборки офисных, производственных и торговых помещений в Москве начинается от 35‒40 рублей за кв. метр. Так, владелец шоу-рума площадью в 70 кв. метров потратит на уборку в среднем от 50 тыс. в месяц. У супермаркета площадью 500 кв. метров бюджет на уборку будет ощутимо больше — от 370 тыс. рублей в месяц. Чтобы убирать производственное помещение, руководству нужно закладывать в бюджет существенные суммы — от 1 млн рублей в месяц.
Одна уборщица в штате обойдётся компании не меньше 30 тыс. рублей в месяц с учётом ежедневной загрузки. Для работы на крупных объектах понадобится минимум 10 человек — от 300 тыс. рублей в месяц. Расчёты участников рынка говорят о том, что ежегодные издержки на отпуска и больничные без учёта расходов на ведра, тележки и моющие средства составят 2,4 млн. рублей.
Если купить технику
Купить машину для уборки выгодней, чем нанимать клининг-компании и содержать штат уборщиц. По подсчетам немецкого производителя техники Kärcher, уже на площади 20 кв. метров поломоечные машины рентабельнее ручного труда.
Средняя стоимость машины с сиденьем для оператора — 800 тыс. рублей. Работать на ней могут две уборщицы в разные смены. Экономия средств ко второму году эксплуатации машины достигает 80 %.
В ассортименте Kärcher есть оборудование, рассчитанное на потребности бизнеса из разных сфер: клининговых компаний, крупных и малых промышленных предприятий, животноводческих ферм, фабрик-кухонь. В него входят аппараты высокого давления, поломоечные машины, подметальные и подметально-всасывающие машины, пылесосы, профессиональные стеклоочистители, аппараты для чистки ковров, муниципальное оборудование, системы мойки автомобилей и другая высокопроизводительная техника.
Как все устроено
Чистота в помещениях, где днём постоянно находятся люди, дорого обходится работодателям. Они оплачивают сверхурочные персоналу за уборку ночью или поздно вечером. При этом ручной труд не позволяет добиться скорости и качества уборки, которые обеспечивает современная техника.
Kärcher предлагает уборочную технику, которая подходит для разных задач: почистить оборудование, территорию, провести уборку в помещениях, в цехах, конференц-залах. Чем шире спектр уборочных задач, тем большую экономию приносят современные методы уборки.
Для помещений с текстильным покрытием подходят аккумуляторные пылесосы. С ними можно свободно перемещаться, что сокращает время уборки на 20 %. Например, модель BVL 5/1 Bp — сверхлегкий, компактный и мощный пылесос для уборки в труднодоступных местах. Благодаря современным креплениям, его можно носить за спиной, как ранец.
Альтернативные решения для очистки текстильных поверхностей в холлах или коридорах — щёточный пылесос с площадкой для оператора или ручная подметально-всасывающая машина на аккумуляторах. Для чистки ковров подойдет модель Puzzi 9/1 Bp. Это первый в мире профессиональный пылесос на литий-ионных аккумуляторах, его батареи хватает на автономную работу продолжительностью до 30 минут.
Помещениям с твёрдым напольным покрытием подойдёт поломойно-всасывающая машина. Модель BDS 43/Orbital C Spray — прорыв в линейке однодисковых уборочных машин Kärcher. Диск вращается в двух плоскостях, что повышает эффективность чистки. Дополнительный эффект такого вращения — особая плавность перемещения, благодаря которой оператор меньше устаёт. Устройство экономно расходует чистящие средства и убирает помещения на 50 % быстрее традиционных пылесосов.
Ошибки при выборе техники
Есть ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание при выборе техники. Нередко компании покупают аппаратуру с не соответствующим типом питания. Для ежедневной уборки объекта с большим потоком посетителей — вокзала, торгового центра — подойдет машина на аккумуляторах. Она не шумит и не требует удлинителя.
Если необходима интенсивная генеральная уборка, например, перед сдачей коммерческого объекта в эксплуатацию, оптимальна модель, которая работает от сети, —она работает дольше.
Некоторые компании используют технику, не соответствующую напольным покрытиям. Для гладких полов оптимален аппарат с дисковой технологией щеточного узла: он не портит покрытие. Если же чистить нужно плитку или структурированные полы с интенсивными загрязнениями, целесообразно рассмотреть вариант роликового узла.
Одно из основных заблуждений — покупать то, что дешевле. Иногда из-за экономии упускаются из вида технические особенности машины, важные для операторов. Например, если на объекте много пандусов и спусков, а работать с машиной будут женщины, лучше выбирать тяговый привод.
Бывает, что компании в целях экономии выбирают бытовую технику вместо профессиональной. Это неэффективно, а иногда даже опасно. Бытовая техника не рассчитана на ежедневные интенсивные нагрузки. Профессиональная отличается высокой мощностью, защищена от перегрева и обладает ударопрочным износостойким корпусом.
Профессиональные пылесосы имеют на 40 % больший ресурс турбины и увеличенный срок службы. Многоступенчатая система фильтрации профессиональных пылесосов справляется как с мелкими, так и с крупными частицами пыли и грязи. Бытовые пылесосы не задерживают мелкие частицы пыли, а выпускают их обратно в воздух, что может сказаться на здоровье находящихся в помещении людей.
Чтобы сэкономить на уборке без потери качества, не стоит гнаться за дешевизной оборудования. Лучший способ сократить расходы — выбрать надёжного партнёра, который посоветует оптимальное решение и возьмёт на себя обслуживание и настройку оборудования. У компании «Керхер» большой опыт успешного партнёрства с бизнесом. Менеджеры подбирают технику под задачи компаний и настраивают её бесперебойную работу. Уже через несколько месяцев использования профессиональной техники компании чувствуют, что затраты на уборку значительно сократились. Экономия не в стоимости разовой покупки, а в стоимости владения, потому что уборка — это бесконечный процесс.
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