Как бизнесу экономить на уборке без потери качества

У бизнеса на повестке дня десятки важных тем: как найти подходящее помещение, как набрать персонал и грамотно построить маркетинговое продвижение. Про уборку часто вспоминают в последнюю очередь. И очень зря, ведь этот вопрос требует тщательной проработки. Лучше ещё на старте рассчитать рентабельность с учётом разных вариантов: уборщица в штате, клининг на аутсорсе или покупка собственной техники. Если решить эти вопросы в самом начале, можно избежать штрафов и проблем с соблюдением санитарных норм.