Разбор инструмента: субординированные облигации

По соотношению «риск-доходность» суборды приближаются к свойствам акций. Поскольку они включаются в капитал банка, кредитная организация в случае критического снижения уровня достаточности капитала может списать этот заём. При этом субординированные облигации считаются «младшими» по отношению к обычным долговым обязательствам. Это означает, что в случае ликвидации или банкротства эмитента держатели субордов получат возмещение средств в последнюю очередь, пропустив вперед всех других кредиторов (кроме акционеров). Срок обращения субординированных облигаций начинается от 5 лет, часто он не установлен вовсе (бессрочные облигации). Прогнозировать доходность инструмента с учетом постоянно меняющегося рыночного уровня ставок невозможно. Предъявить облигацию к погашению в первые 5‒5,5 лет после выпуска нельзя, облигацию можно только продать на вторичном рынке.