Открытые API, цифровые валюты и биометрия

Будущее стейблкойнов (цифровые валюты, эмитентами которых могут выступать различные компании, курс этой валюты привязывается к курсу фиатных денег, которые привязаны к курсу реальной валюты), по мнению экспертов, туманно. «Сейчас мировые регуляторы с большой настороженностью относятся к этому инструменту, и при широком использовании ЦВЦБ во всем мире с большой вероятностью стейблкойны уйдут в прошлое, могут быть и вовсе запрещены», – считает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. В то же время криптовалютам, напротив, предсказывают долгую жизнь. «На мой взгляд, криптовалюты находятся в совершенно иной плоскости, чем ЦВЦБ, они давно уже стали инвестиционным инструментом, – указывает Достов. – Маловероятно, что на горизонте 10 лет мы от них откажемся». С ним согласна Шевченко: «Сейчас мы видим, что многие юрисдикции пошли по пути внедрения правил для оборота криптовалют, и тенденция идет на установление контроля за ним со стороны регуляторов. В таком подходе есть свои плюсы. Во-первых, наличие легального поля позволит надлежащим образом защитить неквалифицированных инвесторов и существенно сократить риски мошеннических операций с цифровыми валютами. Во-вторых, регулирование выведет в прозрачную зону доход с таких операций, что благоприятно скажется на госбюджете. И наше государство начало смотреть в эту сторону: в ноябре было поручено создать в Госдуме рабочую группу по регулированию криптовалют. Также сейчас в работе находится соответствующий законопроект, разрабатываемый комитетом по безопасности и противодействию коррупции. Весь финансовый рынок ждет дальнейшего движения по этому вопросу, когда профильные ФОИВы рассмотрят документ и направят усилия рабочей группы в нужное русло».