Открытые API, цифровые валюты и биометрия

Открытые API, цифровые валюты и биометрияЭксперты предсказали, каким будет платежный рынок на горизонте 10 лет
Россия на сегодняшний день является одним из лидеров мирового платежного рынка. Согласно отчету Nilson Report, на семь крупнейших российских банков-эквайеров приходится почти 10% рынка карточных платежей, 34,2 млрд платежей за год. По данным ЦБ, доля безналичных платежей в 2021 г. достигла 75%, по отказу населения от наличных Россия входит в топ-5 мировых лидеров. Растет в стране и оборот электронных кошельков, по данным Boku, в 2020 г. с использованием кошельков россияне совершили 774 млн транзакций на $13,2 млрд. По прогнозам компании, оборот по электронным кошелькам будет увеличиваться на 48% ежегодно и в 2025 г. показатель составит 5,1 трлн операций на $75,4 млрд. Быстро приживаются в стране и новые технологии: система быстрых платежей за 2020 г. показала 16-кратный рост транзакций и 13-кратный – по объему (по данным ЦБ).
«Россия активно осваивает современные технологии. Но, чтобы и дальше оставаться лидером, нужно анализировать потребности рынка, изучать развивающиеся разработки и не медлить с регулированием и внедрением самых перспективных. Ярким примером может послужить работа над законом о цифровых финансовых активах: бизнес обозначает необходимость развития в новой среде, регулятор формирует легальное поле. И важно, чтобы этот процесс не прекращался: рынок должен быстро реагировать на мировые тренды, регулятор – закрывать пробелы в законодательстве по этим вопросам».
Опрошенные эксперты платежного рынка отметили, что на горизонте 5–10 лет вряд ли стоит ожидать появления новых незнакомых технологий. Но многие используемые сейчас изменят наш мир.
Цифровой рубль — наше все
Обсуждая платежные технологии будущего, все эксперты говорили о переменах, которые принесут платежной отрасли цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ), и в частности цифровой рубль. Согласно опросу, проведенному Банком международных расчетов, 86% мировых центральных банков оценивают потенциал введения национальной цифровой валюты, а 60% уже экспериментируют с ней.
В ПАО Сбербанк отметили, что цифровой рубль может дать государству и бизнесу новые возможности для контроля целевых расходов и автоматизации платежей. «При необходимости можно будет «окрашивать» цифровые рубли исходя из цели их назначения – например, чтобы детские пособия не пошли на покупку алкоголя, а выделенные средства на зарплату рабочим были выплачены именно в виде заработной платы», – соглашается глава правления НПС Алма Обаева. – Уже существуют технологии, которые позволят это реализовать в будущем, – это смарт-контракты, аккредитивы на мастерчейне».
По мнению руководителя департамента цифрового бизнеса Банка ВТБ (ПАО) Никиты Чугунова, цифровой рубль поможет сбалансировать российскую экономику и банковскую сферу, поможет управлять рисками, связанными с внешнеэкономическими факторами, часть имеющихся сейчас транзакций в будущем перейдут в расчеты цифровыми рублями.
Кроме того, цифровой рубль позволит четко отслеживать, в какой из стран какое количество национальной валюты находится. «С бумажными деньгами такое невозможно физически никогда, например, сколько долларов лежит в России под матрасами, – рассуждает Обаева. – Сейчас в стране, по данным ЦБ, порядка 13 трлн руб. в наличном денежном обращении, пятая часть всех денег страны, которые хранятся неизвестно где и у кого. Цифровой же рубль позволит вести четкий учет».
Впрочем, итоговое функционирование и успех цифрового рубля будет сильно зависеть от двух факторов: проработанности всех юридических нюансов и подготовки населения, считает Шевченко.
«Тщательной проработки требуют вопросы ПОД/ФТ и предупреждения фрода в системе цифрового рубля, так как планируемая система переводов все же отличается от имеющейся модели работы банков. Кроме того, не менее важен и человеческий фактор: решающую роль сыграет уровень подготовки населения к новой форме денег. При внедрении цифрового рубля обязательно должны проводиться мероприятия по повышению финансовой грамотности, и активно участвовать в этом должен не только регулятор, но и банки».
Криптобудущее
Будущее стейблкойнов (цифровые валюты, эмитентами которых могут выступать различные компании, курс этой валюты привязывается к курсу фиатных денег, которые привязаны к курсу реальной валюты), по мнению экспертов, туманно. «Сейчас мировые регуляторы с большой настороженностью относятся к этому инструменту, и при широком использовании ЦВЦБ во всем мире с большой вероятностью стейблкойны уйдут в прошлое, могут быть и вовсе запрещены», – считает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. В то же время криптовалютам, напротив, предсказывают долгую жизнь. «На мой взгляд, криптовалюты находятся в совершенно иной плоскости, чем ЦВЦБ, они давно уже стали инвестиционным инструментом, – указывает Достов. – Маловероятно, что на горизонте 10 лет мы от них откажемся». С ним согласна Шевченко: «Сейчас мы видим, что многие юрисдикции пошли по пути внедрения правил для оборота криптовалют, и тенденция идет на установление контроля за ним со стороны регуляторов. В таком подходе есть свои плюсы. Во-первых, наличие легального поля позволит надлежащим образом защитить неквалифицированных инвесторов и существенно сократить риски мошеннических операций с цифровыми валютами. Во-вторых, регулирование выведет в прозрачную зону доход с таких операций, что благоприятно скажется на госбюджете. И наше государство начало смотреть в эту сторону: в ноябре было поручено создать в Госдуме рабочую группу по регулированию криптовалют. Также сейчас в работе находится соответствующий законопроект, разрабатываемый комитетом по безопасности и противодействию коррупции. Весь финансовый рынок ждет дальнейшего движения по этому вопросу, когда профильные ФОИВы рассмотрят документ и направят усилия рабочей группы в нужное русло».
По мнению Обаевой, сохранение и легализация криптовалют как платежного инструмента крайне важны, это может стать еще одним этапом развития платежного рынка. «Например, те же банковские бонусные программы – это тоже, по сути, аналог криптовалют: бонусы – это нечто несуществующее, чей вес – это исключительно ответственность эмитента и тех, кто в них поверил, – рассуждает Обаева. – И если различные компании будут иметь возможность стать эмитентами своих койнов, то курс этих цифровых валют будет расти вместе с акциями компаний, а для их покупателей будет удобно иметь койны одновременно и как средство инвестиций, и как средство платежа».
По мнению зампреда правления ПАО «Совкомбанк» Олега Машталяра, при существующем сейчас объеме инициатив по внедрению тех или иных платежных технологий конечный выбор останется за потребителем: что-то он примет, что-то отвергнет, для участников рынка же важно быстро адаптироваться, развивая перспективные технологии и отказываясь от бесперспективных.
Забудем о картах
В АО «Райффайзенбанк» уверены, что на горизонте 10 лет цифровая карта станет превалирующей формой карточного продукта. Начальник управления развития дистанционного обслуживания ПАО «Московский Кредитный Банк» Владислав Ермаков полагает, что в будущем будут намного чаще использоваться технологии перевода без использования банковских карт.
«Обязательно будет расти доля рекуррентных платежей (так называемых подписок), – отмечает Достов. Эксперты ПАО «Промсвязьбанк» также уверены, что подписки как способ оплаты финансовых услуг и сервисов будут набирать все большую популярность. «Будущее за платежами в один клик, а также автоматическим списанием средств при совершении покупок в магазине с единожды привязанной карты», – указывает директор по инновациям АО «Почта банк» Анастасия Масленникова.
Еще одна точка роста для рынка платежей – система быстрых платежей (СБП). В Райффайзенбанке отмечают, что СБП значительно изменила ландшафт рынка, при оплате QR-кодами расходы на эквайринг уменьшаются в 5 раз. Масленникова также уверена, что влияние СБП на платежный рынок с ростом популярности этого способа расчетов будет только усиливаться.
Плати лицом, ладонью, взглядом
Биометрия – не только наше будущее, но уже и немного настоящее. В «Сбере» указали, что их клиенты уже могут оплачивать покупки с использованием биометрии лица без каких-либо устройств или карт. Масленникова напомнила, что платить лицом уже можно в метро, эту технологию активно внедряют некоторые ритейлеры. По мнению Достова, на горизонте 5–10 лет нас ждет появление множества разных решений с использованием разных типов биометрии – она будет использоваться в магазинах, транспорте и т. д. В ВТБ также ожидают расширения типов используемой биометрии. Обаева также предсказывает «глобальное считывание, которое может практически вытеснить платежи с использованием каких-либо носителей».
По мнению Шевченко, биометрическая технология в ближайшем будущем может стать одним из ключевых элементов фундамента развития финансов цифровой эпохи. Она позволит не только перевести на качественно новый уровень пользовательский опыт и серьезно повысить уровень безопасности, но и окончательно закрыть вопросы, связанные с доступностью финансовых продуктов, даже в самых отдаленных населенных пунктах. Однако для ускорения этого процесса и конгруэнтного развития необходимо расширять перечень решений на основе биометрии в различных повседневных областях жизни, а также проводить соответствующую разъяснительную работу с населением.
Открытые API как точка роста
Широкое применение открытого API банками также может существенно изменить платежный ландшафт будущего. Обаева среди наиболее вероятных новаций будущего назвала появление возможности из одного приложения на смартфоне управлять счетами и картами во всех банках, где есть счета. Открытие API, обязательное для всех игроков финансового рынка, также поможет решить проблему переноса счета и остатков из одного банка в другой. Например, в Великобритании подобный «переезд счета» уже успешно реализован, указала Обаева. Банки уже сейчас внедряют открытые API, однако на сегодняшний день это дело сугубо добровольное и потому даже сама по себе открытость API у всех разная: кто-то дает доступ агентам по привлечении клиентов, кто-то использует для обмена данными с другими игроками при скоринге заемщиков и т. д.
Шевченко отмечает, что партнерство через API может создать условия для появления серьезной конкуренции между экосистемами и компаниями, которые хотят развиваться независимо, не заходя под чей-либо зонтичный бренд. «API – технологическое условие любого партнерства, которое обеспечивает закрытие потребностей бизнеса, связанных с непрофильными для него задачами. Например, мы закрыли вопрос быстрых выплат водителям от таксопарков в нашем сервисе «Таксиагрегатор», где с помощью API данные о балансе водителей подтягиваются напрямую от агрегаторов. Это пример реализации решения для конкретного рынка. В ближайшее время будут активнее развиваться API-маркетплейсы, где будет сконцентрировано огромное множество решений от различных поставщиков и для различных рынков. Подобные маркетплейсы упростят внедрение API-решений в массы».