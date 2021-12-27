Как сегодня владельцам и директорам бизнеса выбрать обучение

Что даст вам лектор-звезда. Звезды бизнес-тематики — часто авторы одной идеи, которую раскручивают в книгах и лекциях. Если вы купите книгу звезды, то узнаете все про его идею. Но в звездах главное не что они расскажут, а как: на звезд ходят за вдохновением.