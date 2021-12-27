Как сегодня владельцам и директорам бизнеса выбрать обучение

Как сегодня владельцам и директорам бизнеса выбрать обучениеРазберем, как руководителям делать выбор при покупке онлайн-образования
Из-за конкуренции на растущем рынке дистанционного бизнес-образования онлайн-школы делают маркетинг ярче и агрессивнее. На красивых лендингах директорам обещают, что в программе они получат пользу и супер-выгоду. Еще одним аргументом продавцов становятся звездные спикеры, чьими громкими именами зазывают клиентов.
Оценить потенциальную пользу от курса можно по теме и структуре программы: они или о том, что вам нужно, или нет. А вот как оценить спикера? Разберемся.
Типы лекторов, которых вы встретите на онлайн-курсах
Есть три типа лекторов: звезды, консультанты и практики. Давайте посмотрим на потенциальный результат обучения у каждого из них.
Звезды
Это люди, чьи имена на слуху. К ним хорошо подходит определение «гуру»: гуру менеджмента, маркетинга, переговоров. Создатели курсов перечисляют достижения звездных спикеров: крупные суммы заключенных контрактов, в клиентах мировые бренды, огромные тиражи бестселлеров.
Что даст вам лектор-звезда. Звезды бизнес-тематики — часто авторы одной идеи, которую раскручивают в книгах и лекциях. Если вы купите книгу звезды, то узнаете все про его идею. Но в звездах главное не что они расскажут, а как: на звезд ходят за вдохновением.
Не ищите алгоритмы и решения у звезд. Их лекции опираются на истории крупных компаний, чьи бюджеты и возможности несопоставимы с возможностями среднего бизнеса. Если лидер рынка может себе позволить месяцы ждать результатов новой методики или направления, то среднему бизнесу результат нужен немедленно.
Консультанты
Консультантов обычно анонсируют с фокусом на их клиентов. Посыл такой: если ему доверяют такие компании, то и вы можете. Иногда консультантов представляют как авторов методик, перечисляют их книги.
Что даст вам лектор-консультант. Завлечь предпринимателя в курс может методика: «звучит интересно, возможно, она решит мою проблему». У консультантов есть опыт работы с компаниями из разных сфер, и они этот опыт систематизируют и перерабатывают в методики.
Как и в случае со звездами, на авторском курсе консультанта вы не получите готовый план действий. Консультанты зарабатывают тем, что внедряют в компаниях методики и процессы, и не заинтересованы раскрывать всю информацию. Если вам нужно досконально разобраться в вопросе, лектор-консультант вам не подойдет.
Практики
Это владельцы, гендиректора и топ-менеджеры средних компаний: их вы почти не встретите среди спикеров онлайн-курсов. Создателям курсов трудно анонсировать таких лекторов: их имена не на слуху.
Школ, которые привлекают лекторов-практиков, очень мало. Одна из них — «Школа генерального директора», в которой все преподаватели — практикующие руководители, которые сами прошли путь и готовы поделиться рабочими приемами, инструкциями и подводными камнями.
Например, в программе «Как контролировать и вдохновлять сотрудников, чтобы получить от них максимум» 14 спикеров, и 13 из них — практики: руководители и владельцы компаний среднего бизнеса. Такой состав спикеров программы очень ценен, такого нет нигде.
Что даст вам лектор-практик. Сильная сторона лекторов-практиков — огромный практический опыт, наработанный за годы в бизнесе. Единственный же недостаток практиков — отсутствие навыка красиво говорить.
Лекторы из бизнеса, в отличие от звезд и консультантов, делятся самым ценным — собственным опытом, а не теориями и идеями. У них есть пошаговое руководство к действию, готовые инструкции, опыт обхода подводных камней.
Предприниматели подтверждают, что практики — лучший вариант лекторов. В этом году «Школа генерального директора» расспросила руководителей и владельцев среднего бизнеса о том, кого они хотят видеть лекторами бизнес-программ: звезд-вдохновителей, гендиректоров крупных компаний или неизвестных директоров среднего бизнеса. Подавляющее большинство, 67%, выбрали третий вариант, а звездные спикеры оказались на последнем месте с 10% голосов.
Оценка лектора курса — дополнительный критерий, чтобы принять решение о покупке. Маркетинговая обертка курса может убедить вас, но все-равно перечитайте информацию о лекторе и подумайте, сможет ли он дать то, что вам необходимо. Принимайте обоснованные решения. Удачной вам учебы!