Иммиграция во Францию стала доступной для среднего класса россиян
Французская программа Passeport Talent* стала настоящим прорывом европейского миграционного законодательства, объединив в одной иммиграционной схеме инвесторов, вдохновителей «стартапов», выдающихся деятелей искусств и спортсменов. Для граждан стран вне Евросоюза, соответствующих условиям «Паспорта Таланта», открывается долгосрочная French Tech Visa**. Временный вид на жительство для «талантливых людей» действует 4 года и запускает процедуру упрощенной натурализации в Евросоюзе.
Сложно ли мигрировать во Францию для таланта?
Способы иммиграции во Францию в категории «Паспорт Талант» настолько разнообразны, что кажется, любой образованный и талантливый в своей сфере россиянин может оформить French Tech Visa. Однако даже при соответствии всем требованиям программы можно попасть впросак уже на этапе оформления документов. Познать тонкости законодательства и нюансы эмиграции в конкретную страну за короткие сроки невозможно. Надежней и проще обратиться к проверенной компании, сотрудники которой за время юридической практики стали настоящими гуру иммиграции. Найти такую можно на маркетплейсе миграционных услуг IWorld.com.
Юристы не только консультируют и направляют потенциальных клиентов, они отвечают за правильность каждого документа и успешность каждого этапа оформления ВНЖ во Франции. Финансовые затраты на оформление «Паспорта Таланта» включают сопутствующие государственные пошлины и сборы, а также юридические услуги. Общая стоимость расходов составляет от 2 330 000 рублей (€28 000) и зависит от категории участника программы. Разработка бизнес-проекта – одна из дорогостоящих составляющих.
Особенности программы Passeport Talent во Франции
Эмиграция во Францию из России получила дополнительные стимулы после изменений «Закона о правах иностранцев» на пороге 2017 года. Правками были регламентированы новые условия обретения ВНЖ и включена категория разрешений «Паспорт Талант». Программа ориентирована на иностранцев с особыми достижениями в сферах науки и культуры, бизнеса и инвестиций, а также профессионалов высокой квалификации и отличившихся спортсменов.
Французское правительство решило привлечь в страну лучшие кадры для культурного и экономического развития республики.
Не обошлось без корректировок Трудового Кодекса и реформы системы налогообложения, благодаря которым перспективным стало одно ключевых направлений программы – инновационные бизнес-проекты. По статистике, с момента запуска новой схемы иммиграции во Францию властям удалось реализовать около 1300 «стартапов», обогнав популярные в миграционном плане Великобританию и Германию. Франция стала комфортной юрисдикцией для желающих открыть технологический бизнес и создать новый международный бренд.
Passeport Talent – своеобразная адаптация Blue Card***, однако Blue Card вручается исключительно квалифицированным наемным сотрудникам, оформившим трудовой договор. «Паспорт Талант» расширил горизонты эмиграции во Францию для предпринимателей и инвесторов из России.
Важное преимущество French Tech Visa – возможность включения в заявку детей и супруги(а) основного иммигранта. Совершеннолетние родственники получают право на работу в республике.
Требования к заявителю по программе
Иммиграция во Францию через программу Passeport Talent открыта для россиян, соответствующих определенной категории талантов. Условия и варианты переезда разнятся по направлениям деятельности.
Бизнес:
· Новое предприятие – продуманный бизнес-проект или приобретение контрольного пакета акций; сумма вложений не менее 2 490 000 рублей (30 000 евро); диплом магистерской степени или многолетний опыт работы в избранной сфере.
· Инвестиции – собственность на 30% от общих капиталов компании либо 10% вложений от стоимости действующего бизнеса; размер инвестиций от 24 900 000 рублей (300 000 евро); создание и сохранение рабочих мест, как минимум 4 года.
· Стартап – одобрение бизнес-плана уполномоченной организацией; наличие финансов для жизни из расчета не менее МРОТ по стране.
· Иностранное представительство – 3-летний трудовой стаж в компании; доверенность для зарубежной работы; годовая оплата не менее 4 575 000 рублей (55 000 евро).
Работа квалифицированных специалистов:
· Инновационное предприятие – контракт на период от 3 месяцев; исследовательская или стратегическая должность; годовая оплата труда от 3 075 000 рублей (37 000 евро).
· Трудоустройство по переводу – рабочий стаж в компании от 3 месяцев; командировочный срок от 3 месяцев; заработная плата за год от 2 745 000 рублей (33 000) евро.
· Работа в научной организации – диплом магистра и выше; командировка для научных изысканий; соглашение с принимающей стороной.
· European Blue Card – контракт минимум на 1 год; диплом о высшем образовании, признанный в Евросоюзе, или стаж по профессии; годовой гонорар от 4 410 000 рублей (53 000 евро).
Выдающиеся личности:
· репутация международного либо национального уровня в литературной, образовательной, театральной, спортивной или сфере искусств;
· договор с принимающей французской организацией;
· наличие средств на проживание в государстве.
Гражданство Франции для талантов
В рамках программы Passeport Talent речь не идет о паспорте, как удостоверении гражданина республики. Первоначально соискателям выдается ВНЖ сроком на 4 года, с правом последующей пролонгации. Спустя 5 лет проживания в стране можно ходатайствовать о постоянной резиденции, а через 10 лет – получить гражданство Франции.
При успешной интеграции и значительных успехах в избранной сфере деятельности, срок до получения французского паспорта может быть сокращен. Власти республики активно поддерживают и не намереваются терять иностранные таланты, выбравшие страну полем будущих достижений.
В 2021 году международные эксперты называют Францию наиболее «подготовленной» страной для открытия стартапов, комфортной зоной для инвестиций и благодатной почвой для свершений талантливых людей.
Программа «Паспорт Талант» – надежный старт и гарантированный успех в обретении гражданства Евросоюза, с вытекающими преимуществами европейской жизни. В условиях пандемии French Tech Visa – одно из немногих разрешений, выдаваемых россиянам французскими консульствами.
* «Паспорт Талантов»
**Французская виза для «технических талантов»
*** «Голубая Карта ЕС»