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Иммиграция во Францию стала доступной для среднего класса россиян

Французская программа Passeport Talent* стала настоящим прорывом европейского миграционного законодательства, объединив в одной иммиграционной схеме инвесторов, вдохновителей «стартапов», выдающихся деятелей искусств и спортсменов. Для граждан стран вне Евросоюза, соответствующих условиям «Паспорта Таланта», открывается долгосрочная French Tech Visa**. Временный вид на жительство для «талантливых людей» действует 4 года и запускает процедуру упрощенной натурализации в Евросоюзе.

Сложно ли мигрировать во Францию для таланта?

Способы иммиграции во Францию в категории «Паспорт Талант» настолько разнообразны, что кажется, любой образованный и талантливый в своей сфере россиянин может оформить French Tech Visa. Однако даже при соответствии всем требованиям программы можно попасть впросак уже на этапе оформления документов. Познать тонкости законодательства и нюансы эмиграции в конкретную страну за короткие сроки невозможно. Надежней и проще обратиться к проверенной компании, сотрудники которой за время юридической практики стали настоящими гуру иммиграции. Найти такую можно на маркетплейсе миграционных услуг IWorld.com.

Юристы не только консультируют и направляют потенциальных клиентов, они отвечают за правильность каждого документа и успешность каждого этапа оформления ВНЖ во Франции. Финансовые затраты на оформление «Паспорта Таланта» включают сопутствующие государственные пошлины и сборы, а также юридические услуги. Общая стоимость расходов составляет от 2 330 000 рублей (€28 000) и зависит от категории участника программы. Разработка бизнес-проекта – одна из дорогостоящих составляющих.

Особенности программы Passeport Talent во Франции

Эмиграция во Францию из России получила дополнительные стимулы после изменений «Закона о правах иностранцев» на пороге 2017 года. Правками были регламентированы новые условия обретения ВНЖ и включена категория разрешений «Паспорт Талант». Программа ориентирована на иностранцев с особыми достижениями в сферах науки и культуры, бизнеса и инвестиций, а также профессионалов высокой квалификации и отличившихся спортсменов.

Французское правительство решило привлечь в страну лучшие кадры для культурного и экономического развития республики.

Не обошлось без корректировок Трудового Кодекса и реформы системы налогообложения, благодаря которым перспективным стало одно ключевых направлений программы – инновационные бизнес-проекты. По статистике, с момента запуска новой схемы иммиграции во Францию властям удалось реализовать около 1300 «стартапов», обогнав популярные в миграционном плане Великобританию и Германию. Франция стала комфортной юрисдикцией для желающих открыть технологический бизнес и создать новый международный бренд.

Passeport Talent – своеобразная адаптация Blue Card***, однако Blue Card вручается исключительно квалифицированным наемным сотрудникам, оформившим трудовой договор. «Паспорт Талант» расширил горизонты эмиграции во Францию для предпринимателей и инвесторов из России.

Важное преимущество French Tech Visa – возможность включения в заявку детей и супруги(а) основного иммигранта. Совершеннолетние родственники получают право на работу в республике.

Требования к заявителю по программе

Иммиграция во Францию через программу Passeport Talent открыта для россиян, соответствующих определенной категории талантов. Условия и варианты переезда разнятся по направлениям деятельности.

Бизнес:

·         Новое предприятие – продуманный бизнес-проект или приобретение контрольного пакета акций; сумма вложений не менее 2 490 000 рублей (30 000 евро); диплом магистерской степени или многолетний опыт работы в избранной сфере.

·         Инвестиции – собственность на 30% от общих капиталов компании либо 10% вложений от стоимости действующего бизнеса; размер инвестиций от 24 900 000 рублей (300 000 евро); создание и сохранение рабочих мест, как минимум 4 года.

·         Стартап – одобрение бизнес-плана уполномоченной организацией; наличие финансов для жизни из расчета не менее МРОТ по стране.

·         Иностранное представительство – 3-летний трудовой стаж в компании; доверенность для зарубежной работы; годовая оплата не менее 4 575 000 рублей (55 000 евро).

Работа квалифицированных специалистов:

·         Инновационное предприятие – контракт на период от 3 месяцев; исследовательская или стратегическая должность; годовая оплата труда от 3 075 000 рублей (37 000 евро).

·         Трудоустройство по переводу – рабочий стаж в компании от 3 месяцев; командировочный срок от 3 месяцев; заработная плата за год от 2 745 000 рублей (33 000) евро.

·         Работа в научной организации – диплом магистра и выше; командировка для научных изысканий; соглашение с принимающей стороной.

·         European Blue Card – контракт минимум на 1 год; диплом о высшем образовании, признанный в Евросоюзе, или стаж по профессии; годовой гонорар от 4 410 000 рублей (53 000 евро).

Выдающиеся личности:

·         репутация международного либо национального уровня в литературной, образовательной, театральной, спортивной или сфере искусств;

·         договор с принимающей французской организацией;

·         наличие средств на проживание в государстве.

Гражданство Франции для талантов

В рамках программы Passeport Talent речь не идет о паспорте, как удостоверении гражданина республики. Первоначально соискателям выдается ВНЖ сроком на 4 года, с правом последующей пролонгации. Спустя 5 лет проживания в стране можно ходатайствовать о постоянной резиденции, а через 10 лет – получить гражданство Франции.

При успешной интеграции и значительных успехах в избранной сфере деятельности, срок до получения французского паспорта может быть сокращен. Власти республики активно поддерживают и не намереваются терять иностранные таланты, выбравшие страну полем будущих достижений.

В 2021 году международные эксперты называют Францию наиболее «подготовленной» страной для открытия стартапов, комфортной зоной для инвестиций и благодатной почвой для свершений талантливых людей.

Программа «Паспорт Талант» – надежный старт и гарантированный успех в обретении гражданства Евросоюза, с вытекающими преимуществами европейской жизни. В условиях пандемии French Tech Visa – одно из немногих разрешений, выдаваемых россиянам французскими консульствами.

* «Паспорт Талантов»

**Французская виза для «технических талантов»

*** «Голубая Карта ЕС»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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