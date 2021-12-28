Иммиграция во Францию стала доступной для среднего класса россиян

Способы иммиграции во Францию в категории «Паспорт Талант» настолько разнообразны, что кажется, любой образованный и талантливый в своей сфере россиянин может оформить French Tech Visa. Однако даже при соответствии всем требованиям программы можно попасть впросак уже на этапе оформления документов. Познать тонкости законодательства и нюансы эмиграции в конкретную страну за короткие сроки невозможно. Надежней и проще обратиться к проверенной компании, сотрудники которой за время юридической практики стали настоящими гуру иммиграции. Найти такую можно на маркетплейсе миграционных услуг IWorld.com.