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Вице-премьеру Юрию Борисову исполнилось 65 лет

Поздравление ему направил глава «Роснефти» Игорь Сечин
Андрей Гордеев / Ведомости

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий вопросы обороны, космоса, ТЭКа, промышленности и др., 31 декабря отмечает день рождения – ему исполняется 65 лет. С днем рождения его поздравляет главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Уважаемый Юрий Иванович! Примите искренние поздравления с 65-летием! Работая с Вами на разных участках деятельности плечо к плечу в течение последних 15 лет, хорошо знаю Вас как патриота, настоящего профессионала, ставящего перед собой задачу всегда добиваться поставленной цели, получения практического результата. Ваша профессиональная биография – яркий пример служения Родине, будь то служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, развитие и укрепление её оборонно-промышленного потенциала, создание новых отраслей и реализация инновационных проектов. Основой Ваших профессиональных достижений всегда были опыт, мужество, целеустремленность, способность решать масштабные задачи! Желаю Вам дальнейших успехов, здоровья, гармонии!

С глубоким уважением, главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть И.И. Сечин

Юрий Иванович родился в 1956 г. в Вышнем Волочке Тверской области. В 1974 г. окончил Калининское суворовское военное училище. Затем – Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО (1978 г.) и Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (1985 г.). Юрий Борисов – доктор технических наук.

С 1978 по 1998 гг. он проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах СССР, Российской Федерации. С 1998 по 2004 гг. работал генеральным директором ЗАО «Научно-технический центр "Модуль"». В Федеральном агентстве по промышленности с 2004 по 2008 гг. занимал должности начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, заместителя руководителя Федерального агентства по промышленности. С июля 2008 г. по март 2011-го работал заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации.

С марта 2011 г. – первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве России.

Указом президента от 15 ноября 2012 г. назначен заместителем министра обороны Российской Федерации.

С 18 мая 2018 г. –  заместитель председателя правительства России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных