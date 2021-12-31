Вице-премьеру Юрию Борисову исполнилось 65 лет

Уважаемый Юрий Иванович! Примите искренние поздравления с 65-летием! Работая с Вами на разных участках деятельности плечо к плечу в течение последних 15 лет, хорошо знаю Вас как патриота, настоящего профессионала, ставящего перед собой задачу всегда добиваться поставленной цели, получения практического результата. Ваша профессиональная биография – яркий пример служения Родине, будь то служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, развитие и укрепление её оборонно-промышленного потенциала, создание новых отраслей и реализация инновационных проектов. Основой Ваших профессиональных достижений всегда были опыт, мужество, целеустремленность, способность решать масштабные задачи! Желаю Вам дальнейших успехов, здоровья, гармонии!

С глубоким уважением, главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть И.И. Сечин