Начну с понедельника!

Каждый год мы увеличиваем свою сеть крупноформатных цифровых экранов в Москве. Мы оснащаем экраны рекламными технологиями, которые превращают их в новое медиа. Все наши экраны — это точки роста и для наших клиентов. Мы протягиваем руку всем и приглашаем с собой в цифровое будущее. Туда, где царят 3D-технологии, где онлайн переплетается с офлайн, где корректировка глобальной рекламной кампании происходит за секунды. Туда, где видео на экране синхронизируется с радиоэфиром и включается при виде долгожданного зрителя. Цифровая наружная реклама может творить чудеса! Используйте ее в своих интересах!

Константин Майор Владелец и СЕО медиахолдинга MAER