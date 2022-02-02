Начну с понедельника!В одни и те же дни недели большинство горожан испытывает одинаковые потребности. Знание этой специфики помогает планировать и проводить эффективные рекламные кампании
Опрос, который медиахолдинг MAER провел среди своих клиентов и партнеров, показал интересные мотивации «мысленного настроя», который преобладает у жителей мегаполисов в зависимости от дня недели. Например, «начать новую жизнь» горожане планируют чаще всего с понедельника или даже с нового года. Как правило, люди обещают заняться собой — начать бегать по утрам, записаться на фитнес, перестать есть после шести....
Участники опроса признались: чтобы разгрузить свой уикэнд, побыть с семьей и развлечься, многие ходят на фитнес только по будням, а генеральную уборку в квартире проводят по четвергам. В то же время, по воскресеньям работающие люди заранее заготавливают бизнес-ланчи на несколько дней вперед, а бабушки — завтраки внукам в школу.
Середина недели — самое время побаловать себя доставкой готовой еды или модной одежды. Причем, доставку с примеркой заказывают прямо на рабочее место, чтобы экономить свое свободное время вечером.
По пятницам молодежь развлекается с друзьями, а люди семейные заранее заказывают доставку продуктов питания, в том числе для того, чтобы не заезжать в супермаркет по дороге на дачу. Субботу многие считают лучшим днем для оплаты бытовых счетов.
Мобильные банковские приложения используются всю неделю, но чаще всего по пятницам. И по понедельникам, конечно: начало новой жизни часто требует переоценки состояния финансов.
Существование паттернов поведения давно не является секретом для социологов. Зная «мысленный настрой» своей целевой аудитории, бренды могут взаимодействовать с ней более эффективно, считают в медиахолдинге MAER, операторе крупноформатной наружной рекламы.
«Сигналы, которые бренды посылают своим клиентам с digital-экранов*, хорошо считываются людьми по пути на работу и обратно, при посещении торговых центров и на прогулке, — рассказывает владелец и CEO медиахолдинга MAER Константин Майор. — За счет технологических преимуществ цифровой наружной рекламы у брендов сегодня есть прекрасная возможность использовать не только классические пики потребления накануне праздников, но и особенности «мысленного настроя» в разные дни недели. В помощь нашим клиентам мы ежегодно увеличиваем свою сеть крупноформатных цифровых экранов в Москве».
По итогам 2021 года, рынок цифровой наружной рекламы вырос на несколько десятков процентов — с большим отрывом от всех остальных медиа. Думаю, такой прогресс обусловлен, прежде всего, развитием технологий. В DOOH прямо сейчас происходит революция в области динамических кампаний. Теперь есть возможность обращаться к людям в нужный день недели, в нужное время суток, в нужном месте… И самое главное: динамические возможности служат ключом к эффективному планированию.
Практические кейсы и исследования свидетельствуют о сильном влиянии цифровой наружной рекламы на эффективность кампании в целом. Этот канал, как часть кроссмедийной коммуникации, выступает в роли прайма и подготавливает мозг потребителя к более выраженной реакции на сообщение бренда в онлайн-среде. Об этом говорят данные исследования Neuro-Insight [5]. Они коррелируются с данными агентства Rapport [6] о том, что рост рыночной доли рекламодателей, потративших на наружную рекламу не менее 15% медиабюджета, на 36% превышает значение аналогичного показателя у компаний, не пользовавшихся наружкой.
Цены на размещение выросли везде — на телевидении, на радио, в интернете. Это заставляет подходить к медиапланированию более тщательно. Одно из самых замечательных свойств цифровой наружной рекламы — усиливать эффект остальных сегментов медиасплита. Например, продвижение в интернете на сформированные DOOH аудиторные сегменты, в среднем на 15-20% эффективнее, чем без такой поддержки. При прочих равных, цифровая «наружка» на этом фоне выглядит более чем привлекательно.
Благодаря внедрению новых технологий, возможности, которые дает размещение в DOOH, выросли многократно. Прямые трансляции, динамический креатив, управление кампанией из личного кабинета — все это сложно переоценить. Поэтому растет и интерес к рекламе на цифровых экранах. По данным нашего агентства, из всех медиаканалов доля наружной рекламы на российском рынке растет быстрее всего, и локомотивом этого роста выступает как раз «цифра».
Каждый год мы увеличиваем свою сеть крупноформатных цифровых экранов в Москве. Мы оснащаем экраны рекламными технологиями, которые превращают их в новое медиа. Все наши экраны — это точки роста и для наших клиентов. Мы протягиваем руку всем и приглашаем с собой в цифровое будущее. Туда, где царят 3D-технологии, где онлайн переплетается с офлайн, где корректировка глобальной рекламной кампании происходит за секунды. Туда, где видео на экране синхронизируется с радиоэфиром и включается при виде долгожданного зрителя. Цифровая наружная реклама может творить чудеса! Используйте ее в своих интересах!
[1] Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети, благодаря которой устройства получают доступ в Интернет.
[2] MAC-адреса — уникальный идентификатор, который присваивается устройству, способному подключаться к сети интернет.
[3] Digital-экраны — цифровые экраны.
[4] DOOH — digital out of home — цифровая наружная реклама.
[5] Neuro-Insight — австралийская исследовательская компания в области нейромаркетинга и нейроаналитики.
[6] Rapport — британское рекламное агентство, специализируется на наружной рекламе.