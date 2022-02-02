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Начну с понедельника!

В одни и те же дни недели большинство горожан испытывает одинаковые потребности. Знание этой специфики помогает планировать и проводить эффективные рекламные кампании
1 февраля 2022 года, сеть digital-фасадов медиахолдинга MAER пополнилась в Москве еще одним крупноформатным экраном площадью 403 кв.м. Медиафасад ТРЦ «Шоколад», как и все экраны компании, оборудован высокотехнологичным Wi-Fi [1]-комплексом для проведения омниканальных кампаний на базе собранных MAC-адресов [2] мобильных устройств. Медиафасад, расположенный на ТРЦ «Шоколад», стал десятым крупноформатным экраном медиахолдинга MAER в Москве и открыл счет третьему десятку экранов в России.

Опрос, который медиахолдинг MAER провел среди своих клиентов и партнеров, показал интересные мотивации «мысленного настроя», который преобладает у жителей мегаполисов в зависимости от дня недели. Например, «начать новую жизнь» горожане планируют чаще всего с понедельника или даже с нового года. Как правило, люди обещают заняться собой — начать бегать по утрам, записаться на фитнес, перестать есть после шести....

Участники опроса признались: чтобы разгрузить свой уикэнд, побыть с семьей и развлечься, многие ходят на фитнес только по будням, а генеральную уборку в квартире проводят по четвергам. В то же время, по воскресеньям работающие люди заранее заготавливают бизнес-ланчи на несколько дней вперед, а бабушки — завтраки внукам в школу.

Середина недели — самое время побаловать себя доставкой готовой еды или модной одежды. Причем, доставку с примеркой заказывают прямо на рабочее место, чтобы экономить свое свободное время вечером.

По пятницам молодежь развлекается с друзьями, а люди семейные заранее заказывают доставку продуктов питания, в том числе для того, чтобы не заезжать в супермаркет по дороге на дачу. Субботу многие считают лучшим днем для оплаты бытовых счетов.

Мобильные банковские приложения используются всю неделю, но чаще всего по пятницам. И по понедельникам, конечно: начало новой жизни часто требует переоценки состояния финансов.

Существование паттернов поведения давно не является секретом для социологов. Зная «мысленный настрой» своей целевой аудитории, бренды могут взаимодействовать с ней более эффективно, считают в медиахолдинге MAER, операторе крупноформатной наружной рекламы.

«Сигналы, которые бренды посылают своим клиентам с digital-экранов*, хорошо считываются людьми по пути на работу и обратно, при посещении торговых центров и на прогулке, рассказывает владелец и CEO медиахолдинга MAER Константин Майор.За счет технологических преимуществ цифровой наружной рекламы у брендов сегодня есть прекрасная возможность использовать не только классические пики потребления накануне праздников, но и особенности «мысленного настроя» в разные дни недели. В помощь нашим клиентам мы ежегодно увеличиваем свою сеть крупноформатных цифровых экранов в Москве».

По итогам 2021 года, рынок цифровой наружной рекламы вырос на несколько десятков процентов — с большим отрывом от всех остальных медиа. Думаю, такой прогресс обусловлен, прежде всего, развитием технологий. В DOOH прямо сейчас происходит революция в области динамических кампаний. Теперь есть возможность обращаться к людям в нужный день недели, в нужное время суток, в нужном месте… И самое главное: динамические возможности служат ключом к эффективному планированию.

Ирина Шендрик
Руководитель отдела по планированию и размещению наружной рекламы MediaCom

Практические кейсы и исследования свидетельствуют о сильном влиянии цифровой наружной рекламы на эффективность кампании в целом. Этот канал, как часть кроссмедийной коммуникации, выступает в роли прайма и подготавливает мозг потребителя к более выраженной реакции на сообщение бренда в онлайн-среде. Об этом говорят данные исследования Neuro-Insight [5]. Они коррелируются с данными агентства Rapport [6] о том, что рост рыночной доли рекламодателей, потративших на наружную рекламу не менее 15% медиабюджета, на 36% превышает значение аналогичного показателя у компаний, не пользовавшихся наружкой.

Дмитрий Чешко
Директор по размещению наружной рекламы Media Instinct Group

Цены на размещение выросли везде — на телевидении, на радио, в интернете. Это заставляет подходить к медиапланированию более тщательно. Одно из самых замечательных свойств цифровой наружной рекламы —  усиливать эффект остальных сегментов медиасплита. Например, продвижение в интернете на сформированные DOOH аудиторные сегменты, в среднем на 15-20% эффективнее, чем без такой поддержки. При прочих равных, цифровая «наружка» на этом фоне выглядит более чем привлекательно.

Федор Лях
Директор по закупкам наружной рекламы «Оптимум Медиа Байинг»

Благодаря внедрению новых технологий, возможности, которые дает размещение в DOOH, выросли многократно. Прямые трансляции, динамический креатив, управление кампанией из личного кабинета — все это сложно переоценить. Поэтому растет и интерес к рекламе на цифровых экранах. По данным нашего агентства, из всех медиаканалов доля наружной рекламы на российском рынке растет быстрее всего, и локомотивом этого роста выступает как раз «цифра».

Сергей Гумель
Генеральный директор VOLT (Media Direction Group)

Каждый год мы увеличиваем свою сеть крупноформатных цифровых экранов в Москве. Мы оснащаем экраны рекламными технологиями, которые превращают их в новое медиа. Все наши экраны — это точки роста и для наших клиентов. Мы протягиваем руку всем и приглашаем с собой в цифровое будущее. Туда, где царят 3D-технологии, где онлайн переплетается с офлайн, где корректировка глобальной рекламной кампании происходит за секунды. Туда, где видео на экране синхронизируется с радиоэфиром и включается при виде долгожданного зрителя. Цифровая наружная реклама может творить чудеса! Используйте ее в своих интересах!

Константин Майор
Владелец и СЕО медиахолдинга MAER

[1] Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети, благодаря которой устройства получают доступ в Интернет.

[2] MAC-адреса — уникальный идентификатор, который присваивается устройству, способному подключаться к сети интернет.

[3] Digital-экраны — цифровые экраны.

[4] DOOH — digital out of home — цифровая наружная реклама.

[5] Neuro-Insight — австралийская исследовательская компания в области нейромаркетинга и нейроаналитики.

[6] Rapport — британское рекламное агентство, специализируется на наружной рекламе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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