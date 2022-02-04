Как российские ученые борются с коронавирусом и почему выигрывают
Несмотря на то, что коронавирус в мире бьет очередные рекорды, количество выздоровевших также растет. И пока ряд европейских стран отменяют введенные ранее эпидемиологические ограничения в качестве эксперимента, российские ученые разрабатывают и внедряют собственные решения для борьбы с COVID-19, показывающие высокую эффективность. Так, созданный Концерном ГРАНИТ аппарат «ТОР» помогает иммунитету человека самостоятельно противостоять вирусу. Его уже признали в России открытием года.
Вирус можно подавить
Согласно последним данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, в начале последнего месяца зимы COVID-19 установил очередной рекорд – из-за более заразной версии вируса («омикрон») 1 февраля 2022 года в России было зафиксировано свыше 125 тыс. новых случаев заражения. Среди лидеров по заболеваемости – Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Пермский край и Челябинская область. Но наряду с негативным наблюдается и позитивный тренд. Доля выздоровевших также растет: 1 февраля их количество превысило 40 тыс. человек.
Тем не менее до конца новой волны коронавируса рост заболеваемости может продолжиться. При этом количество летальных случаев будет сокращаться не только благодаря популяризации вакцинации, но также благодаря использованию инновационных антиковидных решений, среди которых ‒ аппарат «ТОР» для защиты от коронавируса. Изобретение было сертифицировано Концерном ГРАНИТ еще в конце 2020 года и успешно внедряется в медицинских учреждениях от Владивостока до Калининграда. Экспертный совет экономического форума «Лучшее для России» даже признал «ТОР» открытием 2021 года в категории «Медицина и здравоохранение».
Принцип действия разработки подавление процесса репликации коронавируса в организме человека. Таким образом, аппарат не позволяет вирусу воспроизводить самого себя и поражать все большие участки организма, тем самым давая возможность иммунной системе выстроить полноценную защиту и самостоятельно победить заразу.
Пять дней до выздоровления
По данным Научного центра Концерна ГРАНИТ, использование аппарата «ТОР» в ковидных стационарах уже значительно повлияло на улучшение динамики выздоровления пациентов. Так называемый показатель вирусной нагрузки, определяющий, насколько масштабно вирус поразил организм, снижается в пять раз к концу четвертых суток заболевания. Для этого достаточно включать прибор в палате на два часа в сутки. Чем раньше будет применяться «ТОР» в составе комплексного лечения пациента, тем более быстрых положительных результатов удастся достичь.
Как указывают в Концерне ГРАНИТ, у 87 % пациентов, поступивших в стационар с подтвержденным COVID-19, ПЦР-тест был отрицательным на пятый день воздействия аппарата (по результатам клинических исследований). Изобретение может быть использовано не только для лечения, но также для профилактики коронавирусной инфекции.
По словам руководителя Научного центра Концерна ГРАНИТ Игоря Турканова, «ТОР» применяется во все большем количестве компаний, где показывает стабильно высокие результаты.
«Мы получаем благодарственные письма от руководителей самых разных организаций. Это Волейбольная федерация, которой использование аппаратов «ТОР» дало возможность продолжить тренировки спортсменов в разных городах России, чтобы участвовать в европейских и международных чемпионатах; предприятия строительной и нефтегазовой отрасли; различные государственные структуры, и бизнес-организации, коллективы которых теперь получили дополнительную уверенность в защите от вируса», ‒ рассказывает Игорь Турканов.
Новые штаммы не страшны
Как поясняют ученые, «ТОР» блокирует размножение вируса, в разы замедляя его, что является особенно важным при заражении человека с ослабленным иммунитетом. Если без использования аппарата шансов у такого пациента практически нет, потому что его иммунитет не успевает дать достаточную ответную реакцию на атаку вируса, то с аппаратом даже у сложных коронавирусных пациентов появляется наиболее ценный ресурс – время. Получив дополнительную «отсрочку», иммунитет успевает окрепнуть и начинает самостоятельно справляться с болезнью. В основе помощи прибора ‒ электромагнитное воздействие на COVID-19.
Отличительная особенность аппарата «ТОР» ‒ «подстраивание» под различные штаммы COVID-19 даже в условиях постоянной мутации вируса. Это позволяет не тратить значительные ресурсы на разработку принципиально новых версий аппарата, а достаточно быстро перенастраивать имеющиеся устройства. При этом перенастройка аппарата занимает не более двух недель. Всё взаимодействие с аппаратом, включая установку и перенастройку, осуществляют высококвалифицированные представители Научного центра Концерна ГРАНИТ.
Самый первый прототип аппарата «ТОР» появился весной 2020 года. В его создании были задействованы свыше сотни ученых-физиков из нескольких исследовательских институтов и научных школ. А уже в сентябре 2021 года «ТОР» получил паспорт медицинского изделия и был признан Росздравнадзором и экспертным сообществом как эффективный инструмент для борьбы с коронавирусом. Первые репрезентативные испытания аппарата были проведены в «красной зоне» клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ), одного из старейших и самых авторитетных медицинских вузов. Сейчас «ТОР» закупается не только ведущими медицинскими учреждениями России, но также крупными компаниями, например предприятиями «Газпрома». Первые результаты действия аппарата видны уже через несколько дней.