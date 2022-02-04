Как российские ученые борются с коронавирусом и почему выигрывают

Самый первый прототип аппарата «ТОР» появился весной 2020 года. В его создании были задействованы свыше сотни ученых-физиков из нескольких исследовательских институтов и научных школ. А уже в сентябре 2021 года «ТОР» получил паспорт медицинского изделия и был признан Росздравнадзором и экспертным сообществом как эффективный инструмент для борьбы с коронавирусом. Первые репрезентативные испытания аппарата были проведены в «красной зоне» клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ), одного из старейших и самых авторитетных медицинских вузов. Сейчас «ТОР» закупается не только ведущими медицинскими учреждениями России, но также крупными компаниями, например предприятиями «Газпрома». Первые результаты действия аппарата видны уже через несколько дней.