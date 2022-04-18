Мифы МФО
Среди всех участников рынка кредитования самая плохая репутация у МФО. Мы в глазах широкой общественности и СМИ однозначно отрицательные герои, которые пользуются финансовой неграмотностью простых людей. Неудивительно, что периодически возникают законодательные инициативы с намереньем запретить микрокредиторов совсем как явление, чтобы народ наконец-то вздохнул спокойно. На самом деле МФО закрывают потребность в деньгах очень большого количества людей, это регулируемый и прозрачный рынок. И потому они важны и нужны.
Например, микрокредиторов часто обвиняют во введении людей в заблуждение, что люди не понимают размер переплаты. Однако в МФО минимум половина клиентов повторные, кто берет не первый займ, у отдельных игроков доля повторных клиентов достигает 80 %. Всего же, по данным СРО «МиР», в стране порядка 12 млн заемщиков МФО. Можем ли мы считать, что эти люди не осознают свой выбор и не могут понять, сколько они переплачивают кредиторам? Можем ли мы уверенно назвать ошибкой взятые в 2021 году более 40 млн займов на почти 600 млрд руб.?
Нет, просто микрокредиторы закрывают потребности в деньгах здесь и сейчас. Например, если человеку необходимо завтра совершить покупку или нужно срочно отправить денег родным ‒ и по миллиону других причин. Деньги МФО – это быстрые деньги на закрытие острой потребности, и вопрос переплаты часто отходит на второй план.
Безусловно, люди с хорошей белой зарплатой могут занять в банке под более низкий процент. В то же время, по данным Минфина РФ, порядка 30‒40 % жителей страны получают «серую» зарплату и не могут подтвердить свои доходы 2-НДФЛ. Есть и те, кто имеет плохую кредитную историю и потому также не самый желанный клиент в банках. И таким людям, если у них нет щедрых родственников или знакомых, тоже нужно где-то занимать до зарплаты.
Бешеные доходы микрокредиторов также миф. Например, процентные доходы нашей компании за пять лет составили почти 19 млрд руб., однако в качестве дивидендов нашим акционерам мы смогли выплатить лишь 1,4 % от этой суммы. У МФО очень существенные расходы. Так, зарплаты сотрудников, которых у нас 1000 чел. по всей стране, – 11 % доходов, прочие расходы ‒ 11 %, налоги и страховые взносы – 7 %, процентные расходы ‒ 5 %. Основное ‒ это потери по кредитному риску (невозврат) – более 55 %. Это деньги, которые мы, по сути, никогда не вернем. Да, прибыль все же есть – порядка 11 % от процентных доходов, но ее мы направляем на новые выдачи.
Схожая экономика и у других микрокредиторов, мы не кладем себе в карман миллиарды, это видно из нашей финансовой отчетности.
Откуда же все эти дикие истории про микрокредиторов? В подавляющем большинстве это эхо из прошлого. Раньше и проценты были выше: ограничивать ставку ЦБ начал лишь с 2019 года, еще 5 лет назад и методы взыскания бывали излишне жёсткие, были случаи отъема недвижимости из-за невозврата займов. Но сейчас регулятор сделал рынок прозрачным и послушным, вычистив всех недобросовестных игроков. Уже точно никто не рискнет излишне жестко взаимодействовать с должником – огромные штрафы и изгнание с рынка останавливают самые горячие головы.
Есть ли проблемы у рынка? Безусловно, есть. Например, те же онлайн-мошенники, которые получают по утекшим персональным данным займы за других людей. Те же займы до зарплаты выдаются под максимальный процент, и это действительно порой загоняет людей в долговую яму. Однако и тут все меняется: регулятор совместно с рынком ищет эффективные инструменты, которые помогут искоренить онлайн-мошенничество. Что касается дорогих займов, то и тут позитивные подвижки: рынок МФО начинает переориентироваться на займы, больше похожие на банковские кредиты, снижается процентная ставка и тем самым нагрузка на клиента.
Имеет ли смысл при таких вводных запрещать или иным способом существенно ограничивать микрокредиторов, чтобы они ушли сами? Где будут в этом случае занимать деньги 12 млн действующих клиентов? Да, могут появиться аналоги МФО, но работать эти игроки будут уже вне правового поля. Прозрачные условия по займам превратятся в мутные долговые расписки, а судебное урегулирование споров ‒ в разговор по понятиям.
И потому, на мой взгляд, те люди, кто рисует микрокредиторов этакими злодеями и предлагает закрыть рынок, на самом деле просто плохо себе представляют, что такое наш рынок на самом деле. Что выигрывают от микрозаймов не акционеры, а получающие доступ пусть к недешевым, но прозрачным и доступным заемным деньгам граждане. А в конечном счете – и государство, так как взятое взаймы граждане будут тратить внутри страны, вливая таким образом деньги в экономику.
Также не стоит забывать, что ежегодно МФО платят миллиарды рублей налогов в бюджет страны, в них трудится порядка 50 тыс. человек, получается небольшой такой город. Это тоже нельзя списывать со счетов.
Впрочем, если не понимают – мы расскажем и покажем, так как всегда готовы к диалогу.