Бешеные доходы микрокредиторов также миф. Например, процентные доходы нашей компании за пять лет составили почти 19 млрд руб., однако в качестве дивидендов нашим акционерам мы смогли выплатить лишь 1,4 % от этой суммы. У МФО очень существенные расходы. Так, зарплаты сотрудников, которых у нас 1000 чел. по всей стране, – 11 % доходов, прочие расходы ‒ 11 %, налоги и страховые взносы – 7 %, процентные расходы ‒ 5 %. Основное ‒ это потери по кредитному риску (невозврат) – более 55 %. Это деньги, которые мы, по сути, никогда не вернем. Да, прибыль все же есть – порядка 11 % от процентных доходов, но ее мы направляем на новые выдачи.