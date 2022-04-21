«Все, что Вы хотели знать о частных школах, но боялись спросить»: инсайд создателя школы WIDE

Свое сожаление я могу пояснить: как мама, я столкнулась практически со всем, что когда-либо плохого говорилось о частных школах, когда мой старший сын имел непродолжительный опыт посещения одной из «международных школ» Москвы. К счастью, он тогда был учеником пятого, а не первого класса, и за плечами у него был опыт обучения в рейтинговых государственных школах. Пока мы, взрослые, пытались друг друга убедить, что в этом заведении (за такие-то деньги) все должно быть в порядке, нам наш 10- летний ребенок на конкретных примерах показал, почему он здесь не хочет учиться – и мы тут же перевели сына обратно в государственную школу, причем нам потребовалось его подтягивать по всем предметам за пропущенные им три месяца, которые он учился в «международной школе».