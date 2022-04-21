«Все, что Вы хотели знать о частных школах, но боялись спросить»: инсайд создателя школы WIDE
Когда мне предложили написать статью на тему развития института частных школ в России, я крепко задумалась.
Я сама являюсь представителем сектора частного образования, и не понаслышке знаю, что в нашем обществе за частными школами закреплен определенный стереотип. И этому, к сожалению, есть весьма объективные причины.
Давайте вспомним, что право на школьное образование закреплено статьей 43 Конституции Российской Федерации, в которой устанавливается обязанность получения детьми основного общего образования (дошкольное и школьное), что должны обеспечивать родители детей и лица, их замещающие. Также обязанность родителей, связанная с получением своими детьми общего образования закреплено положениями пункта 2 статьи 63 Семейного Кодекса РФ, где указано, что родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми образования и формы их обучения с учётом мнения детей до получения ими основного общего образования.
Чтобы понять, какая организация на территории РФ является образовательной, нам необходимо обратиться к положениям Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В статье 2 указывается, что образовательная организация — некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.
Таким образом, если мы говорим о школе (государственная или частная школа), то мы говорим о некоммерческой организации, имеющей лицензии на начальное общее (1-4 классы), основное общее (5-9 классы) и среднее общее (10-11 классы) образование. Только в этом случае организация, работающая на территории РФ, может называться образовательной школой.
Государственные школы России, я уверена, полностью соответствуют указанным выше критериям, однако моя статья касается частных школ, где, к сожалению, не все так однозначно.
Свое сожаление я могу пояснить: как мама, я столкнулась практически со всем, что когда-либо плохого говорилось о частных школах, когда мой старший сын имел непродолжительный опыт посещения одной из «международных школ» Москвы. К счастью, он тогда был учеником пятого, а не первого класса, и за плечами у него был опыт обучения в рейтинговых государственных школах. Пока мы, взрослые, пытались друг друга убедить, что в этом заведении (за такие-то деньги) все должно быть в порядке, нам наш 10- летний ребенок на конкретных примерах показал, почему он здесь не хочет учиться – и мы тут же перевели сына обратно в государственную школу, причем нам потребовалось его подтягивать по всем предметам за пропущенные им три месяца, которые он учился в «международной школе».
На тот момент наша образовательная сеть состояла только из детских садов, но именно этот эпизод окончательно сформировал мое желание открыть свою школу. Эту боль, связанную с отсутствием достойного продолжения наших детских садов, я слышала постоянно от родителей наших выпускников, и вот мне пришлось столкнуться с ней лично.
Это довольно частая история возникновения сада и школы: родители, отчаявшись найти то, что подходит их ребенку, открывают что-то свое.
Мне радостно видеть, что сейчас в Москве появляется много качественных частных школ. Особенно приятно, когда школы и садики открываются в новых, современных зданиях, специально предназначенных для образовательных учреждений. Часто случается, что вы ведете ребенка в частную школу, а заводите в перестроенное здание, в лучшем случае старого садика. А через дорогу высится большое, безопасное, светлое и специально предназначенное для школы здание государственного образовательного комплекса…
Еще хуже обстоят дела, когда школы, которые во всех источниках гордо называют себя именно школами, не имеют лицензии на школьное образование, выкручиваясь из этой ситуации путем зачисления ребенка в онлайн школы. Мы с Вами понимаем, что ни о какой образовательной ответственности в этом случае не может быть и речи, хотя именно от школы Вы и ждете этой ответственности, так как во многом будущее ребенка определяется именно в ней.
Я думаю, что именно из-за такого неудачного опыта многих родителей и появился стереотип, в котором государственная школа представляется как более качественное и, однозначно, более безопасное место для получения образования, чем частная.
Но время идет, и ситуация меняется к лучшему: если говорить о развитии института частного образования в России, я уверена, что качественные частные школы, которые уже сейчас громко о себе заявили, будут и дальше развиваться, и улучшаться. Их примеру будут следовать новые школы, появится конкуренция, в которой обязательно конечным бенефициаром окажется ребенок, как это и должно быть.
Какой я вижу частную школу? Естественно, мне придется сейчас описать свою, ведь мы строим ее такой, какой видим идеальную школу. Это современное просторное здание, образовательная лицензия, позволяющая учить детей от дошкольного возраста до 11 класса (здесь я хочу обратить особое внимание, что, только заявляя о полном образовании с 2 до 18 лет, образовательный комплекс несет полную ответственность за общее образование ребенка, а не за его часть). Это отличные педагоги: в нашей школе большинство учителей из рейтинговых государственных школ (школ, где точно умеют учить детей). При этом у нас много и молодых учителей с горящими глазами, дипломированных учителей-носителей английского языка.
Это, конечно, вступительные экзамены на входе и свободное владение учеников английском языком. Наша школа является официальным кандидатом DP IB, это означает, что мы будем выдавать диплом о среднем образовании международного образца, который примут также ведущие вузы по всему миру.
И в чем мы однозначно уверены – это в том, что всем выпускникам выдадим российский аттестат об общем среднем образовании. На это я хочу обратить особое внимание – крайне важно и даже необходимо важно, чтобы частная школа, работающая на территории Российской Федерации, выдавала всем ученикам по результатам окончания школы российский аттестат, не нарушая конституционных прав каждого ребенка и обязанностей родителей дать ребенку образование.
И, конечно, образование, которое дает частная школа, должно быть конкурентноспособным и обязательно чем-то превосходить образование, которое дают государственные школы. В нашей школе — это свободное владение английским языком, так как ежедневно половину дня дети учатся на английском языке, и физ.-мат. направленность подготовки, что подтверждает математическая вертикаль с 7 класса школы, сотрудничество с МГТУ им. Баумана и Технопарком РГСУ).
Также я считаю, что за счет более индивидуального подхода, который обязан быть в любой частной школе, дети должны получать не только лучшую обученность по предметам, но и более широкий кругозор, так как досуг ребят (экскурсии, походы, тематические уроки, праздники, семинары и лекции во внеурочное время) на базе частной школы легче обеспечить.
Есть независимые критерии оценивания школы – будь то государственной или частной – это результаты итоговых экзаменов, ОГЭ, ЕГЭ, а также результаты Всероссийской олимпиады школьников и перечневых олимпиад, к которым имеют доступ ученики всех лицензированных школ, работающих на территории РФ. Также, например, по московским школам проходит тестирование МЦКО (Московский центр качества образования), когда в результате жеребьевки выбирается класс и предмет. И в одно и то же время под камерами все школьники Москвы выполняют контрольную работу на компьютере, результат выполнения конкретным ребенком виден сразу после завершения тестирования, а в течение нескольких месяцев школа получает документацию, где в числе прочего есть информация относительно уровня учеников класса (ниже города, среднее по городу, выше города). Таким образом, для государственных школ формируется рейтинговая система, о которой все так много слышат, а для частной школы – это независимый критерий качества образования в школе.
В Школе WIDE первый выпуск будет только через 4 года, сейчас самый старший класс в нашей школе – седьмой, однако нам есть чем гордиться – это победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, большое количество победителей и призеров школьного этапа, все тестирования МЦКО проходят в нашей школе и мы показываем по ним результаты выше средних по Москве.
Я хочу пожелать всем читателям этой статьи внимательно подходить к выбору школы, ориентируясь непосредственно на свои внутренние ощущения и мнение Вашего ребенка, в первую очередь. При этом я очень надеюсь, что данная статья даст Вам дополнительные инструменты, которые помогут выбрать ту лучшую и безопасную школу, подходящую именно Вам.
Татьяна Айрапетова, основатель школы WIDE,
Президент Ассоциации частных школ и детских садов Столицы.