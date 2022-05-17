В Москве прошел благотворительный показ мультфильма для подопечных фонд Хабенского

«Детям нужно общаться, отвлекаться, создавать хорошее настроение. Нельзя концентрироваться только на медицинской помощи, нужно мыслить шире. Ведь подобные кинопоказы — это одна из форм терапии и способ вхождения ребенка обратно в социум. Когда один человек помогает другому, даже если они незнакомы друг с другом, внутри каждого из них возникает ощущение единства. Это то, чего нам всем сейчас очень не хватает».