Газета
На правах рекламы 16+

В Москве прошел благотворительный показ мультфильма для подопечных фонд Хабенского

Медиахолдинг MAER провел в Москве благотворительный показ нового российского мультфильма «Мальчик-дельфин» (6+). Он стал подарком к 14-летию Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

Мультфильм «Мальчик-дельфин» вышел в российский прокат в апреле 2022 года. Партнером федеральной премьеры выступил медиахолдинг MAER, который подарил один из премьерных показов Фонду Константина Хабенского.

«Мальчик-дельфин» — это история дельфинёнка с необычным именем Снежок. Он спасает маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе и вместе с ним преодолевает все неприятности. Посмотреть необычную историю вместе с родителями в московский кинотеатр «Октябрь» пришли подопечные Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Сходить в кино, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивом, по словам основателя благотворительного фонда Константина Хабенского, тоже очень нужное дело.

Смотреть / 
5 фото

Константин Хабенский, основатель благотворительного фонда,:

«Детям нужно общаться, отвлекаться, создавать хорошее настроение. Нельзя концентрироваться только на медицинской помощи, нужно  мыслить шире. Ведь подобные кинопоказы — это одна из форм терапии и способ вхождения ребенка обратно в социум. Когда один человек помогает другому, даже если они незнакомы друг с другом, внутри каждого из них возникает ощущение единства. Это то, чего нам всем сейчас очень не хватает».

Благотворительный Фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с аудиторией, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, а также помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений. 

За 14 лет адресная помощь была оказана более 4 тысяч детей и молодых взрослых, свыше 10 тысяч подопечных и членов их семей приняли участие в реабилитационных программах и проектах Фонда. Более 8 тысяч врачей при поддержке Фонда приняли участие в различных образовательных проектах. 140 поставок современного высокотехнологичного оборудования и расходных материалов были реализованы для 10 медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.

Смотреть / 
5 фото

Константин Майор, владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER:

«Мне очень хотелось бы, чтобы дети, посмотрев эту чудесную историю на большом экране вместе со своим родителями, смогли получить удовольствие, и почувствовать себя счастливыми. Ведь позитивные эмоции очень важны.  Мы от всей души поздравляем Фонд Хабенского с 14-летием! Желаем всем подопечным Фонда здоровья! Улыбки детей и их родители после просмотра мультфильма самый лучший подарок для всех нас».

Виктория Варакина, мама Тимофея, подопечного Фонда Хабенского:

«Мы всегда с радостью ходим на такие мероприятия. Любим встречаться с друзьями, видеться со ставшими родными нам людьми. История в мультике рассказана трогательная, а я всегда плачу на таких фильмах».

Гейрат Сохраб, сопродюсер мультфильма:

«Во многих культурах мира дельфин — друг человека. Наш мультфильм о том, что настоящая дружба существует, а любовь к матери помогает человеку свернуть горы».

Медиахолдинг MAER — новатор российского рекламного рынка, один из крупнейших операторов крупноформатной цифровой наружной рекламы. Владеет сетью цифровых экранов в Москве и ключевых регионах России. Благодаря пожертвованиям медиахолдинга Фонду удалось помочь в лечении и реабилитации 13 больных раком детей. Экраны медиахолдинга служат хорошей коммуникационной опорой для привлечения внимания к благотворительным проектам Фонда Хабенского. Среди них кампании по борьбе с канцерофобией #этонелечится #раклечится, акции к 1 сентября «Уроки добра», а также кампания для сбора пожертвований через QR-коды и смс-номера.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных