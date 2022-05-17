В Москве прошел благотворительный показ мультфильма для подопечных фонд Хабенского
Медиахолдинг MAER провел в Москве благотворительный показ нового российского мультфильма «Мальчик-дельфин» (6+). Он стал подарком к 14-летию Благотворительного Фонда Константина Хабенского.
Мультфильм «Мальчик-дельфин» вышел в российский прокат в апреле 2022 года. Партнером федеральной премьеры выступил медиахолдинг MAER, который подарил один из премьерных показов Фонду Константина Хабенского.
«Мальчик-дельфин» — это история дельфинёнка с необычным именем Снежок. Он спасает маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе и вместе с ним преодолевает все неприятности. Посмотреть необычную историю вместе с родителями в московский кинотеатр «Октябрь» пришли подопечные Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Сходить в кино, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивом, по словам основателя благотворительного фонда Константина Хабенского, тоже очень нужное дело.
Константин Хабенский, основатель благотворительного фонда,:
«Детям нужно общаться, отвлекаться, создавать хорошее настроение. Нельзя концентрироваться только на медицинской помощи, нужно мыслить шире. Ведь подобные кинопоказы — это одна из форм терапии и способ вхождения ребенка обратно в социум. Когда один человек помогает другому, даже если они незнакомы друг с другом, внутри каждого из них возникает ощущение единства. Это то, чего нам всем сейчас очень не хватает».
Благотворительный Фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с аудиторией, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, а также помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.
За 14 лет адресная помощь была оказана более 4 тысяч детей и молодых взрослых, свыше 10 тысяч подопечных и членов их семей приняли участие в реабилитационных программах и проектах Фонда. Более 8 тысяч врачей при поддержке Фонда приняли участие в различных образовательных проектах. 140 поставок современного высокотехнологичного оборудования и расходных материалов были реализованы для 10 медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.
Константин Майор, владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER:
«Мне очень хотелось бы, чтобы дети, посмотрев эту чудесную историю на большом экране вместе со своим родителями, смогли получить удовольствие, и почувствовать себя счастливыми. Ведь позитивные эмоции очень важны. Мы от всей души поздравляем Фонд Хабенского с 14-летием! Желаем всем подопечным Фонда здоровья! Улыбки детей и их родители после просмотра мультфильма самый лучший подарок для всех нас».
Виктория Варакина, мама Тимофея, подопечного Фонда Хабенского:
«Мы всегда с радостью ходим на такие мероприятия. Любим встречаться с друзьями, видеться со ставшими родными нам людьми. История в мультике рассказана трогательная, а я всегда плачу на таких фильмах».
Гейрат Сохраб, сопродюсер мультфильма:
«Во многих культурах мира дельфин — друг человека. Наш мультфильм о том, что настоящая дружба существует, а любовь к матери помогает человеку свернуть горы».
Медиахолдинг MAER — новатор российского рекламного рынка, один из крупнейших операторов крупноформатной цифровой наружной рекламы. Владеет сетью цифровых экранов в Москве и ключевых регионах России. Благодаря пожертвованиям медиахолдинга Фонду удалось помочь в лечении и реабилитации 13 больных раком детей. Экраны медиахолдинга служат хорошей коммуникационной опорой для привлечения внимания к благотворительным проектам Фонда Хабенского. Среди них кампании по борьбе с канцерофобией #этонелечится #раклечится, акции к 1 сентября «Уроки добра», а также кампания для сбора пожертвований через QR-коды и смс-номера.