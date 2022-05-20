Как поддерживать внутренний баланс в кризисное время

Алексей Молчанов: Это изучение своих легких, во-первых, такой самый очевидный полезный эффект, мы ими пользуемся каждую секунду, и развитию легких уделяется достаточно много внимания во многих видах спорта, развиваются они хорошо достаточно, и очень хорошо легкие развиваются в плавании. Во фридайвиге фридайверы их прямо фокусно развивают через упражнения на повышение объема легких, повышения гибкости дыхательных мышц, лучшего понимания легких и их расслабления. И это польза, наверное, первого уровня, первого порядка, которая лежит на поверхности. Это развитие тела и частей тела, которые находятся под нагрузкой, под давлением в прямом смысле слова. И это легкие, это сосуды в том числе, после легких, это включенность иного типа сосудов. Обычно все таки не такой фокус на централизацию кровообращения происходит в других видах спорта, а во фридайвинге потребность организма экономить кислород направляет все адаптационные ресурсы организма на то, чтобы кровоток фокусировался на центральных органах – это легкие, мозг, и за счет этого происходит усиление кровотока, расширение сосудов. И если подходить к процессу освоения фридайвига постепенно, поэтапно, то это процесс, в котором эластичность сосудов очень хорошо нарастает, и это хорошая, большая польза. Много случаев есть, когда ученики делятся своими историями, как появляется понимание, как уменьшить стресс, то есть как дышать, как расслабляться. Тем, кто учится фридайвингу, это кажется очень сложным в начале. Дыхание вообще очень жизненно важный для нас процесс, от него отказаться сложно. И когда начинаешь от него отказываться на какое-то время, на 30 секунд, минута, полторы минуты, приходит ощущение уверенности и самоконтроля, что можешь сделать то, что действительно жизненно важно и важно для нас, и вот этот самоконтроль дает возможность справляться со стрессовыми ситуациями в жизни с пользой другого порядка, то есть физической пользой, это очевидные такие вещи. А умение и перенос опыта расслабления в стрессовых ситуация в жизни – это следующий уровень, и много таких инсайтов от учеников, кто остается спокойным, реагирует на ситуации по-другому, понимание важности ситуации тоже меняется, перспектива меняется. То есть учимся получать удовольствие от дыхания. Просто что бы оно появилось, нужно дыхание сначала задержать. Так мы не ценим это в повседневной жизни, потом мы ныряем, не дышим, всплываем, делаем первый вдох, потом второй, третий вдох, и вот это дыхание после задержки дыхания, оно особенно острое, особенно приятное. И понимаешь важность этого процесса. И другие вещи сразу исчезают. Если брать эффект долгосрочный, когда мы понимаем, что мы чему-то научились, ныряя, а есть просто даже момент перезагрузки, который есть в любом виде спорта, но здесь смесь воды и задержки дыхания дает очень интересный медитативный эффект, когда всплываешь, дышишь, и какие бы ни были проблемы, вопросы в текущую секунду по работе, в жизни, это все уходит на задний план, и более ясно понимаешь, что является приоритетом.