«На салфетке нарисовали бизнес-план, побежали и совершили прорыв»

- Для наших партнеров – интернет-магазинов – важна платежная конверсия, то есть доля успешных оплат. Если клиент не смог оплатить, он уходит, скорее всего, к конкурентам. Клиент думает: «Здесь ничего не работает, по всей видимости, им покупатели не нужны, я не буду тратить свои нервы и время и пойду в другое место». Мы прикладываем максимум усилий, чтобы этого негативного опыта не было. Понятно, что нельзя добиться 100 % конверсии, такого не бывает. Ведь есть масса факторов, которые зависят не от нас: банально на карточке может не быть денег. Но мы стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы процесс оплаты был максимально удобным для клиента. Для этого мы информируем покупателя о том, что происходит в момент оплаты. Если платеж не прошел, то сообщаем, по какой причине, чтобы у клиента была возможность поменять карту или выбрать другой способ оплаты. Это механика улучшения клиентского опыта. Кроме того, мы следим за теми ошибками, которые нам «возвращают» другие банки, с картой которых у клиента возникли проблемы при оплате. И если мы видим аномалии, то стараемся связываться с этими банками, проговаривать с ними, что пошло не так. И после либо они у себя исправляют какую-то технологическую проблему, либо мы у себя. Тем самым мы и достигаем максимальной конверсии.