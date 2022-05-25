Какие квартиры интересны покупателям в Москве в 2022 году
Первое полугодие выдалось для рынка недвижимости непростым. С одной стороны, он отреагировал на повышение ключевой ставки по ипотекам. С другой – на желание людей перевести накопления в защитные активы, к которым и относится недвижимость.
Несмотря на то, что многие продавцы и покупатели заняли выжидательную позицию, трендовые сегменты рынка продолжают жить своей жизнью – купить квартиру в новостройках в Москве для проживания, сдачи в аренду или в виде инвестиции, как и ранее, хотят многие. И выбрать есть, из чего.
С отделкой и сантехникой
В среднем и более высоких ценовых сегментах популярностью пользуются квартиры, которые сдаются застройщиками уже в «готовом виде». Как правило, это полноценный ремонт с отделкой и сантехникой, который позволяет использовать квадратные метры по назначению буквально на следующий день после покупки. У некоторых застройщиков в наличии нескольких опциальных вариантов – например, ремонт в светлых или темных тонах на выбор.
Зеленые комплексы
Желание жить не в бетонных джунглях, а поближе к природе – одно из приоритетных, особенно в контексте перенаселенных мегаполисов. Ради того, чтобы жить в относительной доступности к лесу или водоемам, некоторые покупатели готовы пожертвовать транспортной доступностью или выбирать ЖК, удаленной от исторического центра.
Справедливости ради отметим, что сегодня столичные застройщики создают, так называемые зеленые проекты, в которых особое внимание уделяется наличию скверов, аллей с деревьями и зон для отдыха. И не все они в пригороде.
Развитая инфраструктура
Своеобразный антипод трендовым зеленым комплексам, который также интересен покупателям – комплексы с крайне развитой инфраструктурой, создающей мини-город в городе. В таких ЖК, как правило, есть все необходимо для безвылазной жизни в пределах объекта – удобный паркинг, торговые центры, фитнес-клубы, детские сады и школы, даже бассейны и клиники.
Новаторские решения
Как отмечают сами застройщики, некоторые ЖК создаются специально под запросы молодой аудитории потенциальных покупателей, которая ищет что-то большее, нежели стандартные решения и устаревшие планировки.
Для таких любителей «необычного и современного» подойдут квартиры в домах с угловым остеклением, этажами-лабиринтами и студиями в подвальных помещениях.
Что касается планировок, то здесь и строители, и жильцы смотрят в сторону западного опыта – в новых квартирах все чаще можно увидеть гардеробные и кладовые, просторные гостиные и совмещенные с кухней пространства, которые приходят на смену стандартным схемам «кухня-коридор-спальня».
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