Какие квартиры интересны покупателям в Москве в 2022 году

В среднем и более высоких ценовых сегментах популярностью пользуются квартиры, которые сдаются застройщиками уже в «готовом виде». Как правило, это полноценный ремонт с отделкой и сантехникой, который позволяет использовать квадратные метры по назначению буквально на следующий день после покупки. У некоторых застройщиков в наличии нескольких опциальных вариантов – например, ремонт в светлых или темных тонах на выбор.