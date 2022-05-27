Решения от Softline Digital: математическим прогнозам кризис не страшен
Как искусственный интеллект позволяет повышать рентабельность бизнеса и покорять инвесторов
В ситуации неопределенности и новых вызовов особенное значение для бизнеса приобретают управление рисками, стресс-тестирование и качественные расчетные прогнозы. ИТ-решения, построенные на базе искусственного интеллекта и позволяющие это делать, сегодня становятся все более популярными.
К примеру, с их помощью ритейлеры могут спрогнозировать заполняемость полок по сети, эффективное использование складов и взаиморасчеты с поставщиками, остатки в магазинах. Для банков и финтех-компаний математики разрабатывают продукты, предугадывающие дефолты по клиентам-заемщикам, скоринговые решения, в считанные секунды оценивающие потенциальных заемщиков, автоматические эдвайзеры по инвестициям. А ведь все это – деньги, на каждом этапе бизнес-процесса можно либо сэкономить, то есть снизить издержки, либо заработать больше. Применяются подобные технологии и в промышленном производстве, подчас они решают жизненно важны вопросы, когда рассчитывают риски по безопасности труда конкретных специалистов.
Инвестиции в ИТ-сектор – отличные перспективы
Неудивительно, что инвесторы, и частные, и институциональные, активно инвестируют в акции подобных ИТ-организаций. К примеру, компания Softline, глобальный поставщик решений для ИТ и цифровой трансформации со штаб-квартирой в Лондоне, работающая почти в 60 странах мира.
В компании есть подразделение Softline Digital, которое занимается оказанием услуг бизнес-консалтинга в сфере применения технологий искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей и дополненной виртуальной реальности. «Мы нацелены на несколько отраслей: в первую очередь это промышленные предприятия, предприятия сектора торговли, финтех-компании, логистические компании, нефтегазовые корпорации, сельхозпредприятия, а также организации из госсектора, ‒ рассказывает Андрей Ботнев, директор Softline Digital. ‒ Соответственно, основная задача – это оптимизация бизнес-процессов с помощью применения технологий искусственного интеллекта».
В компании четыре уровня ИТ-решений. Во-первых, это BI (Business Intelligence), VR/AR-технологии, с помощью которых формируют и визуализируют аналитические отчеты для принятия бизнес-решений. Во-вторых, AI, ML (Machine Learning), CV (Computer Vision), которые обрабатывают и интерпретируют собранные данные, формируется карта возможных решений. Третье – это большие данные. Создается единый источник хранения данных с сохранением истории и повсеместной доступностью. Четвертое направление – промышленный интернет вещей: компания оснащает объекты измерения датчиками и сенсорами для получения необходимых данных.
По словам эксперта, подобные «умные» ИТ-продукты очень востребованы на рынке, с этим связан и растущий интерес со стороны инвесторов на фондовом рынке. «Основное преимущество ИТ – этот сектор развивается при любых условиях, и он перспективен, продолжает эксперт. – Как пример: рентабельность нашего подразделения сегодня выше, чем в среднем по группе. И я могу сказать, что аналогичные тренды прослеживаются и в деятельности наших партнеров и ИТ-стартапов, с которыми мы работаем».
Искусственный интеллект на страже эффективности
Стандартная задача ритейлеров – прогноз спроса товаров. Крупный ритейл оперирует сотнями тысяч номенклатурных единиц: продукты питания, бытовая химия, и т. д. Ассортимент накладывается на количество магазинов, которыми ритейл обладает. С помощью современных AI-решений можно четко спрогнозировать, какой будет спрос на конкретный товар в конкретном магазине.
Согласно статистическим данным, уровень доступности товара падает по мере его движения по цепочке поставок: сбой заказа на этапах производства, доставки, хранения. Можно потерять до 20% доступности. Обработка больших данных и машинное обучение и позволяют практически полностью решить эту проблему.
«Во-первых, чем более чётко мы спрогнозируем, тем больше мы сможем продавать, повышается количество продаж, ‒ рассказывает Андрей Ботнев. – Во-вторых, тем лучше мы сможем спланировать цепочку поставок, то есть поставку товаров от производителя к покупателю в конкретный магазин. В-третьих, мы лучше спланируем логистику. Исходя только из одного прогноза может быть оптимизирована очень длинная цепочка». По словам эксперта, искусственный интеллект также может посчитать и спрогнозировать, что в определённый момент времени в конкретном магазине будет полностью продан конкретный товар. Этот показатель отслеживается в динамике, что позволяет не допускать отсутствия востребованной продукции на прилавках в любое время суток, даже ночью.
В декабре 2021-го Softline запустила цифровую платформу для food-ритейла Retailix.Ai. На платформе доступны решения, которые показали высокую эффективность в крупных федеральных сетях, при этом адаптированные для использования малыми и средними торговыми сетями с точки зрения стоимости и простоты внедрения. Как показала практика, применение некоторых из цифровых решений обеспечивает рост товарооборота в крупных сетях от 4 % до 6 %.
В промышленности искусственный интеллект применяется для различных вещей, в том числе с помощью компьютерного зрения можно распознавать дефект и повышать качество продукции.
Кроме того, был запущен отдельный продукт AILine.io – это единая платформа для быстрой разработки, развертывания и эксплуатации цифровых двойников промышленного предприятия. «Сегодня руководители предприятий, которые хотят оставаться конкурентными и предсказуемыми, сталкиваются с рядом вызовов, в том числе снижение влияния человеческого фактора на процессы, оптимизация расхода дорогостоящих материалов, регулярное выявление и оптимизация узких мест, снижение затрат на ТОиР одновременно с исключением внеплановых простоев и поломок», ‒ рассказывает Андрей Ботнев. Эти проблемы помогает решить создание цифровых двойников. Цифровой двойник (Digital Twin) — это программный аналог процесса, моделирующий его течение в условиях воздействий помех и окружающей среды. Цифровой двойник строится на основании анализа данных с датчиков (сенсоров) с использованием машинного обучения. Решение позволяет предприятию быстрее обнаруживать физические проблемы, предсказывать результаты технологических процессов, повышать качество продукции и, конечно, снизить влияние человеческого фактора.
Плотно применяется искусственный интеллект и в банках. «Это и скоринг, то есть оценка кредитоспособности клиента, и отток клиентов, и моделирование новых продуктов», ‒ поясняет эксперт.
Решение кадрового вопроса
Среди относительно новых направлений работы – искусственный интеллект, VR и AR-технологии для обучения, а также в управлении персоналом и повышении эффективности работы команд.
Сегодня очень сильно меняется процесс обучения. Виртуальная реальность даёт возможность спроектировать среду, очень близкую к реальной, и обучение в ней идёт очень эффективно. «Когда человек в виртуальной среде падает с большой высоты, потому что не соблюдает технику безопасности, мозг отмечает это, ‒ приводит пример эксперт. – И этот человек больше никогда не будет нарушать правила работы с высотными объектами, будет пристёгиваться и т. д.».
Что касается кадровых решений: квалифицированные кадры в дефиците, это актуально для многих сфер деятельности. Именно VR и AR-технологии позволяют организовать работу оптимально. «С помощью дополненной реальности мы создаем VR-ассистента – это удаленный высококвалифицированный человек, который далее управляет группами людей. Они могут, к примеру, выполнять ремонтные работы, обслуживать агрегаторы, заниматься производством. VR-ассистент им подсказывает, контролирует процесс, помогает на всех этапах», ‒ рассказывает Андрей Ботнев. По его словам, это очень востребовано на крупных предприятиях.
«Умная» кибербезопасность
Кибербезопасность – важная тема для ИТ-компаний, только в случае с искусственным интеллектом речь идет не о классической защите данных, а о кибербезопасности устройств IoT.
Атаки могут идти на сети, на оборудование внутри магазина, которое собирает те или иные данные. К примеру, один из трендов в современных магазинах – динамическое ценообразование, которое предполагает электронные ценники (они могут менять цену товара автоматически). В компании Softline сейчас работают над решениями защиты от злоумышленников, которые эти ценники могут заменить. «И это еще не все: в магазинах в целом применяется масса устройств IoT, и им нужно обеспечить безопасность и надлежащее функционирование с точки зрения кибербезопасности», ‒ уверен Андрей Ботнев.
Кадровые вызовы
Рост Digital-сегмента компании Softline мультиплицируется каждый год. Но есть и определенные вызовы. Ключевой – это жёсткая нехватка профессиональных кадров, речь идет и о разработчиках решений, построенных на базе искусственного интеллекта, и о функциональных специалистах, разбирающихся в конкретных отраслях и технологиях.
Создание столь сложных прогнозных решений только математиками невозможно – они знают только алгоритмы. В компании Softline матричная структура: есть горизонтальные линии технологии, технологические архитекторы по искусственному интеллекту, включая data scientists, архитекторы по компьютерному зрению, архитекторы больших данных. И есть отраслевые специалисты – это вертикали. В них работают специалисты из определенной индустрии, с более 15‒20 летним стажем. Они объясняют математикам и программистам, как тот или иной процесс протекает, на какие элементы стоит обратить внимание. Таким образом, для работы с искусственным интеллектом критически важно и образование, и хороший накопленный опыт. И таких людей не хватает.
«Поэтому у нас не конкуренты, у нас партнеры, мы зачастую договариваемся о привлечении конкретных людей на совместные проекты, ‒ говорит Андрей Ботнев. – И также предоставляем наших людей».
Отчасти эту проблему можно решать скаутингом, в Softline есть специальное подразделение, которое ищет на рынке технологические стартапы или интересные решения, которые усиливают основной бизнес. За 2,5 года компания отсмотрела больше 1000 стартапов. И порядка 40 решений пошли в рынок, дошли до заказчиков. В этих стартапах работает масса талантливых специалистов, знания и опыт которых можно применять и в компании. Однако проблема требует комплексного решения – подготовки большего числа людей, разбирающихся в искусственном интеллекте. Здесь нужны и программы в вузах, и повышение квалификации на практике, и обмен опытом между специалистами из разных сфер и разных стран.
Компания Softline — ведущий глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. В IV квартале 2021 финансового года, заканчивающегося 31 марта 2022 года, оборот компании вырос на 25,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $534 млн в валюте отчетности и на 39 % в постоянной валюте. За 12 месяцев по 31 марта 2022 года оборот вырос в валюте отчетности на 22 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2 175,5 млн. Рост в постоянной валюте составил 25 %. Дополнительный неконсолидированный вклад недавних приобретений составил 99 млн долларов США. С учетом данной цифры рост оборота составил 27 %. Валовая прибыль в IV квартале 2021 года увеличилась на 51 % в постоянной валюте до $75,5 млн. За 12 месяцев по 31 марта 2022 года валовая прибыль увеличилась на 39 % до $306,2 млн. Особенно сильный рост наблюдался в международном бизнесе: в 2021 году увеличение оборота составило 48 % по сравнению с предыдущим годом. Оборот за 2021 год в сегменте услуг вырос на 85,3 % до $144,0 млн в валюте отчетности по сравнению с предыдущим годом. Благодаря более высокой рентабельности сегмента услуг, валовая прибыль выросла на 95 % по сравнению с предыдущим годом.