Решения от Softline Digital: математическим прогнозам кризис не страшен

«Во-первых, чем более чётко мы спрогнозируем, тем больше мы сможем продавать, повышается количество продаж, ‒ рассказывает Андрей Ботнев. – Во-вторых, тем лучше мы сможем спланировать цепочку поставок, то есть поставку товаров от производителя к покупателю в конкретный магазин. В-третьих, мы лучше спланируем логистику. Исходя только из одного прогноза может быть оптимизирована очень длинная цепочка». По словам эксперта, искусственный интеллект также может посчитать и спрогнозировать, что в определённый момент времени в конкретном магазине будет полностью продан конкретный товар. Этот показатель отслеживается в динамике, что позволяет не допускать отсутствия востребованной продукции на прилавках в любое время суток, даже ночью.