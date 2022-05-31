6 советов, как бизнесу увеличить долю успешных платежей в онлайне в 2022 году

6 советов, как бизнесу увеличить долю успешных платежей в онлайне в 2022 годуРассказывает Сергей Хромов, руководитель «Тинькофф Кассы»
Безналичные платежи – это основа экономики и жизни современного человека, который привык в пару кликов оплачивать такси, доставку еды и продуктов.
По данным ЦБ, доля безналичных платежей в розничном обороте в России в 2021 году выросла до 73 %. Сейчас под влиянием кризиса и санкций ландшафт платежного рынка изменился, часть сервисов стала недоступна. Это напрямую влияет на бизнес, принимающий платежи онлайн.
Главный показатель в интернет-эквайринге – платежная конверсия (доля успешных операций оплаты). В среднем по рынку она составляет 80 %. В зависимости от типа бизнеса, банка-эмитента платежной карты и эквайера конверсия может быть выше или ниже. Конверсия напрямую влияет на обороты бизнеса: каждый непрошедший платеж ‒ это недополученная прибыль.
Представим, что оборот компании при конверсии 80 % составляет 10 млн руб. в месяц. При ее росте на 10 % компания заработает на 1 млн в месяц больше, в итоге оборот прирастет на 12 млн руб. в год ‒ и это всего лишь за счет хорошей платежной конверсии.
В онлайн-продажах особенно важна стабильность работы интернет-эквайринга. Здесь продавец не общается с покупателем напрямую в отличие от офлайна. В обычном магазине в случае сбоя эквайринга продавец может удержать на несколько минут, перезагрузить терминал и т. д., а в онлайне, если платежная форма «заглючит», покупатель может уйти и купить товар в другом месте. Поэтому в «Тинькофф Кассе»* мы вкладываем много ресурсов в то, чтобы обеспечить высокую платежную конверсию и быть выше рынка для бизнеса.
9,2%
доля e-commerce в обороте розничной торговли в 2021 году, по данным АКИТ.
В условиях кризиса бизнес стал гораздо чувствительней к платежной конверсии: инструментов для онлайн-рекламы стало меньше, привлекать клиентов дороже, мало кто хочет терять их на финальном шаге – моменте оплаты. К тому же с российского рынка ушли платежные сервисы Apple Pay и Google Pay, которые помогали обеспечивать высокую платежную конверсию и удобство которых клиенты очень ценили.
Но бизнес может повышать платежную конверсию даже в текущих условиях, платежи картами в онлайне будут только расти. Еще недавно их доля составляла 49,6 %, на Apple Pay (13+) и Google Pay (13+) приходилось около 30 %, а остальное – на рекуррентные платежи (автоплатежи и подписки), Систему быстрых платежей (СБП), рассрочки и BNPL-сервисы.
Вот несколько советов, которые помогут бизнесу увеличить количество успешных заказов и прибыль.
1. Настройте автосохранение данных карты на сайте или в приложении
Это особенно актуально для магазинов, в которых клиенты совершают покупки регулярно (например, еженедельная доставка корма для собак). При автосохранении карты клиент вводит ее данные один раз, а дальше уже просто выбирает сохраненную карту среди вариантов оплаты. Для покупателя это сверхудобно: оплата происходит в один клик и платежная конверсия растет. Наличие этой опции зависит от банка-эквайера, но в «Тинькофф Кассе» она доступна всем партнерам.
2. Используйте алгоритм Luna для исправления ошибок при вводе реквизитов карты
Покупатель может ошибиться, заполняя реквизиты карты. В итоге он нажимает «Оплатить», ждет ответа от банка и получает сообщение об ошибке, а с ним и предложение пройти весь путь заново. Далеко не все готовы его пройти вновь. Специальный алгоритм Luna (используется во всех сервисах «Тинькофф Кассы») выявляет ошибки в номере карты сразу в момент ввода, что позволяет быстро исправить неточность и сохранить клиенту время и нервы, а магазину прибыль.
3. Подключите Систему быстрых платежей (СБП)
Она позволяет клиентам платить онлайн в несколько кликов без банковской карты как с компьютера (через QR-код), так и со смартфона (через мобильное приложение). В СБП для компаний установлены низкие тарифы за прием платежей, а малый и средний бизнес может полностью компенсировать эти комиссии благодаря госпрограмме. «Тинькофф Касса» каждый месяц возвращает комиссии субъектам МСБ за все операции, совершенные до 1 июля 2022 года.
4. Настройте автоплатежи
Этот совет актуален для бизнесов, в которых можно автоматизировать покупки (например, как в случае с автоматической оплатой поездок в такси по привязанной карте) или где есть подписочные модели. Это поможет не беспокоиться о регулярной оплате, и менеджерам не нужно будет напоминать клиентам о грядущем платеже. Освободится их время, бизнес получит стабильный денежный поток, а его клиенты ‒ бесперебойный доступ к любимому сервису.
5. Подключите рассрочку или сервис BNPL
По данным Tinkoff Data, рассрочка повышает средний чек до 40 % и снижает риски «брошенной корзины» (когда покупатель прервал покупку на этапе оплаты). В «Тинькофф Кассе» можно добавить рассрочку для покупателя прямо на платежную форму. Схожую функцию – покупать по частям – выполняют сервисы BNPL (от англ. buy now, pay later – «купи сейчас, плати потом»). Их главное отличие от рассрочек и товарных кредитов (POS-кредитов) в том, что клиенту не нужно заключать кредитный договор и ждать одобрения банка: платеж разбивается на несколько равных частей, которые списываются с карты в течение 1-2 месяцев, а покупатель не платит ни процентов, ни комиссий. Сейчас несколько компаний на рынке предлагают BNPL-сервисы, в том числе «Тинькофф» под брендом «Долями».
6. Отправляйте клиентам в мессенджер платежные ссылки
Если вы общаетесь с клиентами через службу поддержки или мессенджеры, добавьте в свой платежный арсенал оплату по ссылке, которую можно отправлять в директ: там уже зашита стоимость товара или услуги, выбранных покупателем, и остается только оплатить. Это намного удобнее для клиента, чем необходимость самому искать товар или услугу на сайте или в приложении, добавлять их в корзину, переходить на форму оплаты. А значит, клиент с большей вероятностью совершит покупку.
Эти сервисы напрямую будут влиять на рост платежной конверсии и доходов компании. Возможность оплаты с помощью надежной платежной формы повышает доверие человека к сайту или приложению, а с этим и вероятность покупки. Кроме того, благодаря интернет-эквайрингу предприниматели получают деньги за товар, как правило, на следующий день, и им не нужно ждать, пока заказ доставят клиенту и тот расплатиться наличными, а значит, можно быстрее использовать выручку в обороте. И помните: мир состоит из покупателей и продавцов, а связывает их друг с другом эквайринг.
* АО «Тинькофф Банк» 0+
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