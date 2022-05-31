6 советов, как бизнесу увеличить долю успешных платежей в онлайне в 2022 году

По данным Tinkoff Data, рассрочка повышает средний чек до 40 % и снижает риски «брошенной корзины» (когда покупатель прервал покупку на этапе оплаты). В «Тинькофф Кассе» можно добавить рассрочку для покупателя прямо на платежную форму. Схожую функцию – покупать по частям – выполняют сервисы BNPL (от англ. buy now, pay later – «купи сейчас, плати потом»). Их главное отличие от рассрочек и товарных кредитов (POS-кредитов) в том, что клиенту не нужно заключать кредитный договор и ждать одобрения банка: платеж разбивается на несколько равных частей, которые списываются с карты в течение 1-2 месяцев, а покупатель не платит ни процентов, ни комиссий. Сейчас несколько компаний на рынке предлагают BNPL-сервисы, в том числе «Тинькофф» под брендом «Долями».