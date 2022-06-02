Реклама со смыслом
Премия за лучший социальный проект в наружной рекламе досталась медиахолдингу MAER. Проекты компании показали запрос общества на сопереживание и интерес к культурным ценностям.
Лучшие социальные проекты
По итогам премии «Лучшие социальные проекты России» (16+), прошедшей в Москве в Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel, в номинации «Социальная и социально ориентированная реклама» победа досталась компании MAER. В течение нескольких лет оператор крупноформатной наружной рекламы реализовал серию проектов, направленных на помощь благотворительному Фонду Константина Хабенского.
Экраны медиахолдинга служат хорошей коммуникационной опорой для привлечения внимания к благотворительным проектам Фонда. Среди них кампании по борьбе с канцерофобией #этонелечится #раклечится, акции к 1 сентября «Уроки добра», а также кампания для сбора пожертвований через QR-коды и смс-номера.
В мае 2022 года медиахолдинг MAER провел в Москве благотворительный показ нового российского мультфильма «Мальчик-дельфин» (6+). Он стал подарком к 14-летию Благотворительного Фонда Константина Хабенского.
Благотворительный Фонд Константина Хабенского с 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с аудиторией, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, а также помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.
За 14 лет адресная помощь была оказана более 4 тысяч детей и молодых взрослых, свыше 10 тысяч подопечных и членов их семей приняли участие в реабилитационных программах и проектах Фонда. Более 8 тысяч врачей при поддержке Фонда приняли участие в различных образовательных проектах. 140 поставок современного высокотехнологичного оборудования и расходных материалов были реализованы для 10 медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.
#БежимСоСмыслом
28 мая MAER призвал поклонников здорового образа жизни принять участие в благотворительном забеге «Бегущие сердца» (6+) и собрал команду единомышленников. На медиафасадах компании бескорыстно была размещена афиша события со смыслом, которая объединила более 7 тысяч бегунов. Благодаря «Бегущим сердцам» удалось собрать 25 млн рублей пожертвований, которые будут преданы Фонду Хабенского. На старт забега вместе с организаторами встали олимпийские и паралимпийские чемпионы, звезды театра и кино, журналисты, бизнесмены и другие медийные личности, а также корпоративные беговые команды крупных компаний, прессы и телевидения. И тысячи людей, которые умеют объединяться для доброго дела.
«Мы видим, что в обществе растет запрос на сопереживание тем ценностям, которые формируют наш культурный код. Цифровая наружная реклама быстро реагирует на такой спрос: мы показываем событийный контент, который способен вдохновить, объединить и сплотить людей. Наши цифровые экраны с их многомиллионной аудиторией — уникальная площадка для подобных проектов».
Кстати, термин «социальная реклама» чаще всего применяют только в России. Во всем мире употребляют понятия «некоммерческая» и «общественная» реклама. Отсюда и разница в толковании терминов. «Некоммерческая реклама» — это реклама, спонсируемая некоммерческими институтами или в их интересах и имеющая целью стимулирование пожертвований, призыв голосовать в чью-либо пользу или привлечение внимания к делам общества» (Кортлэнд Л. Бове, Уилльям Ф. Аренс Современная реклама 1995 (12+)), а «Общественная реклама» передает сообщение, пропагандирующее какое-либо позитивное явление. Профессионалы создают ее бесплатно». (Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика 2001 (12+)). Недавно в Общественной палате России предложили закрепить новое понятие социальной рекламы и определить ее основные форматы и критерии эффективности, чтобы оградить настоящую социальную рекламу от коммерческих проектов.
Медиахолдинг MAER — первый федеральный оператор крупноформатной цифровой наружной рекламы. Владеет сетью цифровых экранов — медиафасадов и суперсайтов — в Москве и ключевых регионах России. Является разработчиком технологии O2O (offline-to-online), позволяющей проводить омниканальные кампании в наружной рекламе и интернете. Суточный эксклюзивный OTS медиахолдинга (количество визуальных контактов аудитории с рекламой) превышает 76 млн.