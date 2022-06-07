«Мы вам еще покажем!»

«Ситуация на рынке сегодня может меняться очень быстро. Наша задача — чтобы все колебания в экономике были максимально незаметны для клиентов. В этом вопросе многое зависит от совместной работы банков и застройщиков. Весной этого года мы оказались в очень сложной ситуации, столкнувшись с беспрецедентным количеством внешних ограничений. Но каждый из банков и застройщиков всегда должен понимать, что мы решаем один из главных запросов в жизни любого человека — покупка новой квартиры и улучшение качества своего жилья. Льготные условия ипотеки и дисконты при покупке недвижимости, быстрая сделка через цифровые сервисы и комплексная поддержка всех заемщиков — это те меры, в которых сегодня особенно нуждаются наши клиенты. Стратегическая задача ВТБ — поддержать финансовую стабильность россиян, уделив особенное внимание социально незащищенным категориям. Активное сотрудничество строительного и финансового сектора способно решить эти задачи, а также поддержать смежные сегменты экономики и сохранить занятость населения».

Евгений ДЯЧКИН Вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ