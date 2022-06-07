«Мы вам еще покажем!»
Форум рынка недвижимости «Движение» и медиахолдинг MAER договорились о поддержке жилищного строительства в России с помощью визуальных коммуникаций. Подписание меморандума состоялось в первый день форума на главной сцене мероприятия.
Искусство цитировать
В Сочи завершил работу уникальный форум «Движение» (18+), организованный для консолидации участников рынка недвижимости. Форум собрал порядка 1,5 тысяч участников и 115 спикеров. Девелоперы приехали буквально со всей страны — от Владивостока до Калининграда. Наряду с банками ПАО Сбербанк и ПАО Банк ВТБ соорганизатором форума впервые выступил медиахолдинг MAER, специализирующийся на крупноформатной наружной рекламе.
Основатель форума «Движения» Илья Пискулин и владелец MAER Константин Майор открыли форум подписанием меморандума. В течение 2022-23 гг на медиафасадах MAER будет транслироваться информация, стимулирующая покупать недвижимость: меры господдержки на первичном рынке, лучшие ипотечные программы, разъяснения к федеральному закону №214 и позитивные лайфхаки для жизни в России.
В день открытия форума для демонстрации рекламных технологий MAER вывел на экраны своей рекламной сети главные мысли из прозвучавших докладов. Цитаты спикеров появлялись уже через несколько минут после того, как произносились на главной сцене форума. Их увидели жители Москвы, Тюмени, Челябинска, Волгограда, Перми, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и др.
«Меняем квартирографию»
Подписание меморандума между MAER и форумом «Движение» состоялось на фоне падения продаж на рынке жилой недвижимости. Эксперты банковского сектора спрогнозировали восстановление спроса до конца текущего года и призвали девелоперов не бояться строить.
Вторили им и чиновники: сразу два представителя федеральных органов власти уделил внимание собравшимся. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин направил участникам «Движения» приветственную телеграмму с напутствием на плодотворную работу, а замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в онлайн-режиме ответил на вопросы девелоперов. Он сообщил, что в правительстве готовы к разным вариантам развития событий, в т.ч. к снижению спроса.
В то же время заместитель министра рассказал, что в правительстве увидели серьезную проблему в уменьшении застройщиками площади квартир: «То, что нужно менять квартирографию — это факт». По словам Стасишина, он обсуждал этот вопрос с главой Минстроя Иреком Файзуллиным. Чиновники пришли к выводу, что эта тема важнее, чем тема эскроу-счетов.
О возможном сокращении спроса на новое жилье из-за санкций предупредила профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. По ее мнению, сильнее всего падение продаж отразится на регионах, где развито автомобилестроение, транспортное, энергетическое и нефтегазовое машиностроение, черная металлургия, угольная промышленность и нефтедобыча на старых месторождениях.
По мнению архитектурно-брендинговой компании DeVision, в столь турбулентное время региональным девелоперам для увеличения маржинальности проектов стоит попробовать свои силы на столичных рынках. По данным за первый квартал 2022 года, в Москве свои проекты намерены реализовать компании их Архангельской, Тюменской, Свердловской, Пензенской областей, а также из Удмуртии.
«Рутина» и «фильмы ужасов»
В помощь девелоперам медиахолдинг MAER пригласил на форум Радислава Гандапаса, одного из самых известных в России специалистов по ораторскому искусству. В зале MAER состоялся увлекательный тренинг, на котором представители строительной отрасли оттачивали навыки презентации жилых объектов.
По признанию участников тренинга, вживую выступать перед публикой — всегда стресс. Запись своего же выступления неопытные ораторы часто называют фильмом ужасов. Радислав Гандапас отметил, что визуализация идеи покупки жилого объекта перед выходом на рекламные экраны должна скрупулезно отрабатываться в презентациях. Прогоны и тренировки выступления маэстро назвал словом «рутина», без которой не бывает хороших выступлений.
Советы Радислава Гандапаса вдохновили слушателей на участие в конкурсе, который здесь же на форуме провел MAER. Лучшая презентация жилого объекта получила награду — размещение рекламы жилого объекта на медиафасадах MAER на 10 млн рублей.
«На форуме мы продемонстрировали уникальную рекламную технологию, с помощью которой в различных городах России на медиафасадах транслировались главные цитаты из выступлений спикеров форума. Этим коммуникационным проектом мы хотели объединить регионы страны в одну команду для решения важнейших задач. Мы видим, что вместе со своей страной в ближайшие годы нам предстоит перевернуть страницу истории и вывести страну на новый уровень развития, где скорость принятия решений будет играть очень важную роль».
«Сбербанк, как ключевой игрок рынка, поддержал проведение первого форума для застройщиков еще 3 года назад. В России на тот момент не было площадки, где застройщики могли бы обмениваться опытом. За короткое время эта история переросла в форум «Движение». Здесь происходят удивительные вещи: застройщики делятся инсайтом прямо со сцены, несмотря на то что конкурируют друг с другом. Мы видим синергию этого форма в объединении разрозненных строительных компаний в единую команду, которая помогает нам упростить и стандартизировать работу с клиентами».
«Задача строительного рынка — придумывать новые технологии, решать, как работать в условиях неопределенности. И мы являемся той объединяющей площадкой, где эти технологии создают. В следующем году мероприятие будет переформатировано в связи со значительным ростом числа участников и изменившимися запросами аудитории. Мы заметили кратно увеличившуюся востребованность секции «Архитектура и продукт». Участники форума хотят узнать, как строить дешево и хорошо. Мы также задумались над новыми форматами, поскольку хотели бы предоставить участником максимальный доступ к образовательной программе».
«Ситуация на рынке сегодня может меняться очень быстро. Наша задача — чтобы все колебания в экономике были максимально незаметны для клиентов. В этом вопросе многое зависит от совместной работы банков и застройщиков. Весной этого года мы оказались в очень сложной ситуации, столкнувшись с беспрецедентным количеством внешних ограничений. Но каждый из банков и застройщиков всегда должен понимать, что мы решаем один из главных запросов в жизни любого человека — покупка новой квартиры и улучшение качества своего жилья. Льготные условия ипотеки и дисконты при покупке недвижимости, быстрая сделка через цифровые сервисы и комплексная поддержка всех заемщиков — это те меры, в которых сегодня особенно нуждаются наши клиенты. Стратегическая задача ВТБ — поддержать финансовую стабильность россиян, уделив особенное внимание социально незащищенным категориям. Активное сотрудничество строительного и финансового сектора способно решить эти задачи, а также поддержать смежные сегменты экономики и сохранить занятость населения».
MAER признан оператором №1 на премии AdIndex OOH Awards 2022, прошедшей 28 мая в рамках конференции GoUp 2022. Награда была вручена медиахолдингу в номинации «DIGITAL-ПРОРЫВ» за наибольший рост рекламных бюджетов по итогам 2021 года. MAER показал трехзначную динамику, опередив крупнейших российских операторов наружной рекламы. Рейтинг агентств по объемам закупок наружной рекламы составлен компанией AdIndex на основе мониторинга, осуществляемого исследовательской компанией Admetrix в 50 городах России.