Бизнес в кризис. Новый тренд инвестиций

Бизнес в кризис. Новый тренд инвестицийПочему покупают водно-моторную технику в условиях санкций?
«Причины такого спроса объективны и поддаются анализу. Достаточно вспомнить о закономерностях потребительского спроса и психологии поведения покупателей, здраво оценить социально-экономическую и политическую ситуации. Серьёзные перемены на рынке водно-моторной технике нельзя отрицать!» - считает эксперт.
Со второй половины апреля по первую половину мая 2022 года крупными дистрибьюторами техники для активного отдыха было замечено серьёзное увеличение потребительского спроса на водно-моторную технику, а именно на лодки ПВХ и подвесные лодочные моторы.
Такая статистика вызвала настоящий резонанс у производителей и продавцов в связи с полным противоречием существующим прогнозам. Предполагалось, что из-за явного снижения покупательской способности в связи с общей социально-экономической ситуацией (в частности в связи с санкциями некоторых западных стран и демаршем некоторых крупных иностранных компаний) спрос на товары досугового характера будет стремительно падать, так как люди будут перераспределять собственные средства в угоду товаров первой необходимости.
Но статистика обрисовала кардинально другую картину происходящего! Чем вызван такой диссонанс? Ответ на этот и многие другие вопросы постарался найти Эрнест Ишмаков, эксперт водно-моторного направления компании Globaldrive.
- Как именно был зафиксирован рост спроса на водно-моторную технику, в частности на моторы?
Путём проведения аналитической работы наших специалистов по всей стране. Было выявлено, что с 25 апреля по 15 мая 2022 года продано на 30% больше единиц водно-моторной техники в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Рост был замечен по всем ценовым сегментам лодочных моторов с превалированием в низком. Для получения более объективных данных мы обратились к нашим коллегам по водно-моторному рынку, с которыми мы существуем в отношениях здоровой конкуренции. Они также подтвердили прирост в своих магазинах, правда назвав меньшие цифры.
- Вы смогли найти причину такого спроса?
Да, разумеется, причём не одну. У любого «скачка» всегда есть рациональное объяснение, и данная ситуация – не исключение. Я начну с причин, которые связаны в первую очередь с особенностями потребительского поведения и характеристиками самого товара.
Во-первых, свою роль сыграл фактор отложенного спроса. В марте и апреле многие потенциальные покупатели «затаились» в связи с нестабильностью курса доллара и социально-экономической ситуации. Более того, практически сразу после начала спецоперации цены на большую часть товаров, в особенности на технику, стремительно возросли. Разумно, что люди решили повременить с покупками досуговых товаров, откладывая деньги на товары первой необходимости или на формирование «подушки безопасности». Но сейчас ситуация несколько стабилизировалась – курс доллара стал более предсказуемым, ценообразование стало менее зависимым от него. Цены в принципе нормализовались, что самое главное. В итоге те, кто отложил покупку мотора в марте или апреле, совершили её сейчас.
Причём замечу, что тенденция к росту спроса продолжает прогрессивно увеличиваться. На это влияет и второй объективный фактор – приближение водно-моторного сезона, пик которого приходится на летние месяцы. Всё-таки лодки и моторы – достаточно сезонный товар, и сейчас в совокупности с первым фактором рост спроса будет расти по экспоненте как минимум до середины июля.
- Говоря о потребительском поведении, вы упомянули о спецоперации и важности социально-экономической повестки. Как эти факторы повлияли на спрос на водно-моторную технику?
Как бы это парадоксально ни звучало, происходящее стало мощным толчком к увеличению интереса к моторам. На первый взгляд это кажется алогичным, но на самом деле это вполне поддаётся разумным объяснениям.
Общемировая повестка, введённые против России санкции и попытки других держав закрыться от нас «железным занавесом», нестабильность – всё это стало катализатором ряда причин повышения спроса на лодочные моторы.
Начнём с того, что достаточно большой процент покупателей увидел в сложно технических товарах, в частности в подвесных лодочных моторах, способ для выгодного инвестирования своих средств. Что было раньше? В поисках пассивного дохода и путей преумножения своего капитала люди вкладывались в ценные бумаги, валюту, золото или криптовалюту. С наступлением февральских событий грамотно прогнозировать эти рынки стало невозможно. Более того, часть криптовалютных бирж просто закрылась, а потери трейдеров в апреле оценивались в миллионах долларов. В связи с этим люди поняли: перспективно вкладывать деньги в то, что потом можно выгодно перепродать при необходимости – в недвижимость, автомобили и, конечно же, сложно технические товары. Тут действует простая математика: при падении доллара почти со 150 до почти 50, то есть на 300%, цена на сложно технические товары снизилась всего на 20-25%, причём от своей пиковой стоимости в середине марта. Таким образом, покупатели увидели в сложно технических товарах, к коим относятся и лодочные моторы, — рентабельную долгосрочную ИНВЕСТИЦИЮ.
Нельзя забывать и об инстинкте самосохранения. В условиях нестабильности человек всегда старается обезопасить себя и свою семью, обеспечив самым необходимым – кровом, пропитанием. В связи с происходящими событиями многие действительно поддались тревоге, особенно семьи, где кормильцы были сотрудниками иностранных компаний. Многие в итоге вообще потеряли работу, в чём можно легко убедиться, зайдя на любой сервис по найму сотрудников. Нельзя забывать и о достаточно большом проценте людей, которые испугались возникновения продовольственного кризиса. Люди элементарно стали искать варианты для самообеспечения, но каждый пошёл по своему пути. Кто-то искал «рыбу», запасаясь продуктами и снимания сбережения с банковских счетов, а кто-то – «удочку», вкладывая деньги в земельные и дачные участки, в охотничье оружие и, конечно же, в водно-моторную технику и инвентарь для рыбалки. Покупка мотора в такой ситуации – шанс заниматься традиционным промыслом, а значит всегда иметь еду на столе независимо от политической или экономической ситуации.
- Поговорим о санкциях. Как введённые ограничения в сторону Российской Федерации повлияли на увеличение спроса на моторы? Повлияли ли вообще?
Да, безусловно. Во-первых, на рост продаж моторов и лодок существенно повлияла невозможность выезда к местам отдыха в связи с наложенными на жителей России санкциями и политикой в отношении россиян за рубежом. Люди стали планировать свой отпуск в России, стараясь сделать его не менее насыщенным. Именно поэтому сторонники активного отдыха вынуждены вкладываться в технику, чтобы самостоятельно путешествовать по просторам Родины и удовлетворять свой дух первооткрывателя.
Отмечу, что здесь тоже есть позитивный момент – наложенные санкции привели к интенсивному развитию внутреннего туризма. Правда сама тенденция к отдыху внутри страны началась ещё 4-5 лет тому назад и чётко проявила себя в период локдауна. Тогда же было замечено увеличение интереса жителей нашей страны к рыбалке, охоте и водно-моторному досугу. Приятно осознавать, что тенденция возврата к природе и активному времяпровождению не только не канула в Лету, но и продолжила набирать темп!
Во-вторых, на рост продаж именно лодочных моторов существенно повлияла их образовавшаяся дефицитность. С рынка водно-моторной техники ушли японские бренды, такие как Yamaha, Suzuki, Tohatsu и Nissan Marine, американский бренд Mercury, а количество техники высокого и даже среднего ценового сегментов из Китая временно сократилось из-за внезапно грянувшего локдауна в Шанхае. Этот фактор здорово подогрел интерес потребителей к лодочным моторам из Китая и, конечно же, Южной Кореи, простимулировав к покупке. В особенности это коснулось тех, кто рассматривал приобретение мотора и/или лодки в отдалённой перспективе. Столкнувшись с реальным риском дефицита, они решили более не медлить. И нельзя забывать о другом важном психологическом моменте – «запретный плод сладок». Когда что-то вдруг становится недоступным, трудно получаемым или эксклюзивным, то этим сразу хочется обладать.
- Что сейчас происходит с рынком водно-моторной техники, в частности с рынком лодочных моторов? Какие перспективы ждут его в ближайшее время?
Если говорить именно о таком повышенном спросе на лодочные моторы, то прогнозировать продолжительность тенденции довольно сложно. Конкретно в этом сезоне спрос и дальше будет идти по нарастающей по мере вхождения в него. Пик продаж будет в июле, после чего немного спадёт, но всё равно останется на достаточно высоком уровне вплоть до поздней осени или первой ледяной «кашицы».
- Как на рынке моторов сказался уход ряда иностранных брендов? Какие альтернативы есть у потребителей?
Объективно говоря, уход ряда иностранных брендов из России сказался негативно только на них самих. Ушедшие компании по сути «выстрелили себе в ногу», отгородившись от огромного рынка сбыта, приносящего достаточно большое количество чистой прибыли. Более того, такие компании нанесли реальный ущерб своей репутации, что они чётко осознают в перспективе.
Конкретно для потребителей реального ущерба нет – альтернатива есть всегда. На рынке водно-моторной техники остались производители из Южной Кореи и Китая, чья продукция за долгие годы присутствия завоевала положительную репутацию и признание потребителей.
- Какие производители теперь займут лидирующие позиции на рынке водно-моторной техники?
Сейчас лидерами рынка подвесных лодочных моторов станут производители системной продукции с полным циклом обслуживания, то есть производители из Южной Кореи и Китая.
Дело в том, что моторы относятся к технике контактного типа, подверженной поломкам даже при самом высоком уровне качества. Падение двигателя при транспортировке, сомнительное топливо, чрезвычайные ситуации на воде – от этого не застрахован даже самый опытный пользователь, и это неизбежно ведёт к поломкам. Кроме того, моторы – тот товар, качество которого зависит не столько от состояния в момент покупки, сколько от качества и уровня постпродажного сопровождения. Гарантийный и негарантийный ремонт, сервисное обслуживание, регулярное техническое обслуживание – без этого ни один двигатель не прослужит своему владельцу долго.
Именно за удовлетворение постпродажного спроса на высоком уровне многие так ценили японских производителей, например, бренд Yamaha или тот же Tohatsu. Покупатель чётко знал: если мотор сломается, все проблемы моментально решат в сервисном центре, окружив при этом вниманием и некоторой заботой. Иными словами, все гарантийные обещания строго исполнялись, на этом аспекте строилась репутация. Сейчас, без всей сервисной инфраструктуры, японские бренды сразу теряют свои конкурентные преимущества и превращаются просто в «красивую картинку с громким именем».
Вот поэтому лидерами водно-моторного рынка в ближайшее время станут подвесные лодочные моторы из Южной Кореи и Китая. Обе страны не пошли по пути санкций, сохранив деловые рациональные отношения с Россией. Соответственно, здесь останутся официальные дилеры ПЛМ и авторизованные на их обслуживание сервисные центры.
Возьмём в пример производителя лодочных моторов Mikatsu. Двигатели бренда разработаны и официально зарегистрированы в Южной Кореи, производятся из корейских, японских, китайских и европейских комплектующих, собираются на крупных сертифицированных заводах Китая и Таиланда по международным стандартам качества.
Не пойдя по пути «железного занавеса», Mikatsu сохранили официальные представительства в более чем 45 городах России, поставки идут бесперебойно. В каждом городе есть авторизованные сервисные центры, готовые решить любую проблему своего покупателя, — на данный момент таких сервисов более 110 по России. С такими ресурсами производитель действительно сможет исправно исполнять все обязательства перед своими покупателями.
- Прогнозируете ли вы возвращение ушедших брендов на российский рынок?
Однозначный ответ дать нельзя, поскольку вопрос выходит за рамки экономических рассуждений и относится, скорее, к геополитике. Конкретно в этом сезоне – нет.
Если рассуждать в длительной перспективе, в течение 3-5 лет, я бы сказал, что процесс возвращения японских, американских и европейских моторов будет достаточно проблематичным.
Во-первых, свою роль сыграет серьёзное падение репутации. Достаточно большой процент россиян может принципиально отказаться от покупки техники производителей, открыто занявших враждебную позицию по отношению к нашей стране.
Во-вторых, нарастить привычный темп тоже будет очень сложно. В 2021 году уже упомянутая мной Yamaha поставила на российский рынок 9300 единиц техники. Чтобы получить такое внушительное количество, заводы должны были работать «как часы». Сейчас, уходя из России, Yamaha была вынуждена закрыть линии, работающие на рынок нашей страны. Заново наладить производство, наняв специалистов и восстановив производственные и логистические процессы, — задача не одного года и даже не двух лет.
В-третьих, свято место пусто не бывает! На место ушедших брендов-лидеров придут другие – корейские и китайские, предложив своим покупателям более актуальные варианты по ценовой политике, обслуживанию и т.п. На рынке появятся новые герои, которые будут на слуху у покупателей. Они очень быстро заполнят собой информационное поле – своими предложениями, историями успеха и т.п. Старые лидеры, в свою очередь, выпадут из актуальной повестки, из-за чего вскоре забудутся. Во всяком случае, вернуться на прежних условиях и на ту же нишу им точно вряд ли удастся.
По совокупности всех этих факторов, я бы не ожидал возвращения ушедших с водно-моторного рынка компаний в течение как минимум 2-3 лет.
Не стану отрицать: есть вероятность, что моторы ушедших брендов будут заходить на наш рынок в единичном формате за счёт параллельного импорта. Вот только это никак не изменит того факта, что сервисная инфраструктура этих производителей будет по-прежнему отсутствовать. Здесь мы возвращаемся к тому, о чём я говорил выше – на соблюдение гарантийных обязательств и сервисное обслуживание можно не рассчитывать.
- Какие рекомендации можно дать потребителям в сложившейся на водно-моторном рынке ситуации?
Выбирайте с умом! В таком масштабном уходе иностранных брендов с российского рынка водно-моторной техники есть серьёзный минус – их нишу стараются как можно скорее заполнить новые производители. Ставя в приоритет количество изделий и жажду мгновенной прибыли за счёт «освободившейся» аудитории, они пренебрегают качеством своих продуктов. И вот таких приверженцев аврального метода заполнения рынка нужно сразу отсекать!
Чтобы производитель мог предложить клиентам качественную технику, его становление и развитие должно быть поэтапным, системным и достаточно долговременным. Это касается не только самого производителя моторов, но и его официального представителя.
- Что именно нужно учитывать при выборе техники?
Выбирая мотор, с особой тщательностью проверяйте историю бренда, срок его присутствия на рынке, географию, рекламационную статистику, отзывы и т.п. Аналогичную процедуру стоит провести и с магазинами, реализующими товар.
Доверяйте тем, кто подтвердил свою репутацию и качество продукции временем и, конечно же, не предал российского потребителя в такое непростое время!
Справка о компании:
Globaldrive — международная компания в сфере продаж техники для активного отдыха и туризма, осуществляющая свою деятельность более 12 лет и входящая в ТОП-3 крупнейших игроков рынка на территории России. Предоставляет покупателям полный ассортимент водно-моторной техники – лодки ПВХ, лодки РИБ и подвесные лодочные моторы, а также снегоуборщики, кардиотренажёры и товары для активного отдыха: мотоциклы, SUP доски, велосипеды, электросамокаты, детские батуты с сеткой. Оказывает полный спектр услуг по диагностике, ремонту и тюнингу техники.
ООО «Юг Моторс»
350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 192, офис 4/1
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