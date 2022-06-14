Бизнес в кризис. Новый тренд инвестиций

Начнём с того, что достаточно большой процент покупателей увидел в сложно технических товарах, в частности в подвесных лодочных моторах, способ для выгодного инвестирования своих средств. Что было раньше? В поисках пассивного дохода и путей преумножения своего капитала люди вкладывались в ценные бумаги, валюту, золото или криптовалюту. С наступлением февральских событий грамотно прогнозировать эти рынки стало невозможно. Более того, часть криптовалютных бирж просто закрылась, а потери трейдеров в апреле оценивались в миллионах долларов. В связи с этим люди поняли: перспективно вкладывать деньги в то, что потом можно выгодно перепродать при необходимости – в недвижимость, автомобили и, конечно же, сложно технические товары. Тут действует простая математика: при падении доллара почти со 150 до почти 50, то есть на 300%, цена на сложно технические товары снизилась всего на 20-25%, причём от своей пиковой стоимости в середине марта. Таким образом, покупатели увидели в сложно технических товарах, к коим относятся и лодочные моторы, — рентабельную долгосрочную ИНВЕСТИЦИЮ.