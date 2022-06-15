Инвестиции, которым инфляция не страшна
Инвестировать регулярно – полезная привычка. Сегодня как никогда это актуально, к тому же на российском фондовом рынке есть ИИС, который может помочь вам получить дополнительную доходность, а также интересные инвестиционные инструменты, с которыми вы сможете заработать буквально при любой инфляции.
Роль частных инвесторов на бирже становится доминирующий: в апреле 73 % торгов на Мосбирже [1] составили именно деньги физлиц.
Текущая ситуация на рынке может стать хорошей точкой входа в рынок, несмотря на волатильность рынка и инфляцию.
По данным ЦБ РФ, в 2022 году ожидается сокращение ВВП до 10 %, рост инфляции до 23 %. Есть более позитивные прогнозы, например замедление показателя до 17,8 % в апреле, но ситуация от это не выглядит сильно позитивнее, все равно инфляция пока зашкаливает. Тем не менее есть интересные и выгодные инвестиционные продукты, которые позволят заработать даже при таких темпах роста потребительских цен. Это, к примеру, БПИФы (биржевые ПИФы), в которые можно инвестировать через ИИС – индивидуальные счета.
«Мы видим стремление инвесторов обезопасить себя и свои сбережения от возможных будущих потерь, ‒ говорит Николай Рясков, начальник отдела по работе с облигациями управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции». [2] – Это подтверждается интересом к наличной валюте, покупкам золота и ОФЗ. По спрэдам на наличные доллары в обменных пунктах мы видим, что наличной валюты осталось мало; курс рубля существенно укрепился и продолжает укрепление, что показывает отсутствие спроса населения на безналичную валюту. Золото – это дорогой актив для покупки и хранения, спрос на него, судя по всему, меньше, чем на валюту».
Индексные инструменты и ИИС
Инвестиции в ПИФы, индексные биржевые инструменты, дают возможность диверсифицировать вложения благодаря широким портфельным индексам. Такие варианты подходят в том числе и непрофессиональным инвесторам. А использование ИИС при соблюдении определенных условий позволяет получать дополнительную доходность благодаря налоговому вычету с общей суммы инвестируемого капитала. В итоге возрастает совокупная доходность.
Еще в 2013 году американский экономист Юджин Фама получил Нобелевскую премию по экономике, которая легла в основу развития индексных инвестиционных фондов – БПИФ и ETF. В своих работах он продемонстрировал, что новая информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости ценных бумаг. Это значит, изменение цен акций сложно предсказать в краткосрочной перспективе, человек просто не может переиграть рынок. Эту гипотезу назвали «гипотезой эффективных рынков».
БПИФ – это российский аналог ETF [3]. Принципы формирования и регулирования БПИФ сходны с ETF, хотя обладают и существенными различиями. В России предусмотрена дополнительная льгота за долгосрочное владение, более 3 лет, инвесторам при соблюдении определенных условий предоставляется право на ежегодный возврат налога, уплаченного по ставке 13 % (или 15 %), 一 до 52 тысяч (или 60 тысяч) рублей (максимальная сумма, с которой можно получить вычет 一 400 тысяч рублей). При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы за 3 года, не может превышать три миллиона рублей.
Индексные инструменты пока не самые популярные в России. На Московской бирже торгуется всего более 100 биржевых фондов, которые следуют за различными индексами, а структурные продукты и вовсе доступны только квалифицированным инвесторам. Глобальный рынок индексных инструментов гораздо масштабнее: по данным Bloomberg [4] , по всему миру в индексные ETF вложено $6,5 трлн .
К слову, индексные инвестиционные инструменты – это широкий спектр финансовых инструментов: какие-то торгуются на бирже, какие-то можно купить только напрямую у управляющей компании или на внебиржевом рынке через брокера. Это могут быть и фонды, и стратегии доверительного управления, к примеру.
Создаются индексные инструменты непросто, а вот ведут они себя вполне понятно, в том числе для начинающих инвесторов. Индекс может отслеживать движения цен различных активов, это могут быть как широкие индексы S&P 500 или индекс Московской биржи, так и индексы цен различных отраслей (нефть, газ, ИТ и т. д.), индексы регионов и стран, индексы производных финансовых инструментов.
Основное преимущество подобных инвестиций – возможность диверсифицировать портфель путем покупки нескольких активов одновременно. Покупая одну акцию ETF на S&P 500, вы будто бы покупаете часть всех ценных бумаг, которые в него входят. При этом вы сочетаете пассивное инвестирование с активным, что становится интересным уже и тем инвесторам, кто имеет опыт работы на рынке.
И возвращаясь к способу инвестирования, стоит отметить, что целесообразно открыть индивидуальный счет и вкладывать деньги через него. «ИИС позволяет сэкономить время неквалифицированному инвестору, все действия берёт на себя управляющая компания, ‒ комментирует Николай Рясков. ‒ Кроме того, ИИС предполагает налоговый вычет».
Инфляционный БПИФ
Интересный продукт недавно запустила управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции» – биржевой фонд «Ингосстрах Инфляционный». В составе фонда с тикером INFL [5] – преимущественно облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). [6] Это уникальный продукт на рынке с минимальной комиссией, который поможет защитить сбережения от инфляции [7]. Доходность продукта обгоняет уровень инфляции, так как он состоит преимущественно из ОФЗ, которые дорожают вместе с уровнем инфляции.
Стандартная стратегия управления «Инфляционная» [8] позволяет инвестору не только обогнать уровень инфляции за счет инвестирования в паи биржевого фонда «Ингосстрах Инфляционный», но и при соблюдении определенных условий получить налоговый вычет. Номинал фонда индексируется каждый месяц на величину роста цен, согласно данным Росстата.
В условиях растущей инфляции ОФЗ-ИН может стать для инвестора тем средством, которое поможет компенсировать инфляцию и даже даст инвестору шанс получить дополнительный доход, рассказывает Николай Рясков. Добавление этого инструмента в портфель позволяет инвесторам получить готовую консервативную часть, защищенную от инфляции.
По словам Николая Ряскова, с помощью этого БПИФ инвестор может попробовать защитить свои сбережения от большей части рыночных рисков: инфляций, ошибок денежно-кредитной политики, мировой и/или российской рецессии. Его основное отличие от подавляющего большинства других ПИФов – ограниченный валютный и страновой риски для российского инвестора.
Преимущества БПИФа, привязанного к инфляции
1. Низкий порог входа.
Помимо защиты от инфляции (фонд), на сегодняшний день INFL ‒ один из самых доступных на бирже. Минимальная сумма инвестирования ≈ 100 р.
2. Идеально работает в портфеле с другими фондами.
Вместе с INFL можно использовать другие фонды, которые могут стать доходной частью портфеля, к примеру, ОПИФ «Ингосстрах – фонд акций» [9].
3. Низкая комиссия управляющей компании за управление фондом – всего около 0,15 %. Помимо комиссии управляющей компании, также взимаются вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, биржи и иные расходы в пределах до 0,25 %.
Инвестиционные стратегии
Инвестиционная стратегия зависит от типа инвестора, хочет ли он рисковать или лучше инвестировать пассивно. Можно рассмотреть несколько вариантов в зависимости от риск-аппетита (и риск-аппетитов ) потенциального инвестора.
Первый вариант – срок инвестирования до 3 лет. Это довольно небольшой период для инвестирования. В данном случае 100 % выделенной суммы стоит вложить в консервативный фонд INFL. Второй вариант – срок инвестирования от 3 лет у консервативного инвестора. Учитывая низкую склонность к риску, 80 % выделенной на инвестиции суммы стоит вложить в консервативный фонд INFL. Оставшиеся 20 % инвестировать в доходную часть, к примеру, фонд акций. И наконец, третий вариант – срок инвестирования от 3 лет у инвестора с высокой склонностью к риску. Высокая склонность к риску позволяет инвестору рискнуть и получить шанс на приобретение большей прибыли от инвестирования своих вложений на длительном промежутке времени. Порядка 80 % выделенной на инвестиции суммы стоит вложить в фонды акций IT-компаний и пр. Оставшиеся 20 % ‒ в консервативный инструмент INFL. Отметим, что это общие рекомендации и каждый должен принимать решение о способах инвестирования исходя из своих целей и уровня риска»
По мнению Николая Ряскова, сейчас портфель инвестора должен оставаться в целом консервативным. «На наш взгляд, оптимальная позиция: 30 % короткие корпоративные облигации (1-3 года, например БПИФ INGO), 40 % длинные облигации (преимущественно ОФЗ, ПИФ облигации) и 40 % ОФЗ-ИН (БПИФ INFL), ‒ рассказывает эксперт. ‒ Инвестировать в акции пока что преждевременно».
А общие советы для инвесторов сегодня – четкая оценка рисков и диверсификация. «По возможности нужно всегда контролировать свои рыночные риски и первоначально сосредоточиться на «выживаемости» своего портфеля, ‒ поясняет Николай Рясков. ‒ Контролировать активы – понимать риски того, что вы имеете на балансе. Покупка золота или доллара в марте при таком укреплении рубля, несмотря на то, что они являются защитными активами, привела бы к катастрофическим последствиям. А вот покупка БПИФа INFL – к хорошей и растущей доходности ваших вложений».
[1] ПАО «Московская Биржа»
[2] АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
[3] Фонд, торгующий на бирже
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[5] БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах Инфляционный» (Правила фонда зарегистрированы Банком России 02.12.2021, номер: 4742). Возможны рост и падение стоимости паев, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доход от инвестиций в фонды. До приобретения паев ознакомьтесь с правилами доверительного управления фондом. Лицо, осуществляющее управление паевыми инвестиционными фондами: АО УК «Ингосстрах-Инвестиции», 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98, http://www.ingosinvest.ru. Правила фонда №4742 от 02.12.2021. Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00020 от 25.08.1997. Лицензия ФСФР России №077-08203-001000 от 23.12.2004.
[6] Эмитент: Министерство финансов Российской Федерации, источник информации, подлежащей раскрытию на сайте https://www.moex.com/s1742
[7] На момент 01.06.2022 это единственный биржевой паевой инвестиционный фонд, который стремится обеспечить соответствие расчетных показателей индикатору, рассчитываемому на основе цен сделок с государственными ценными бумагами Российской Федерации с индексируемым номиналом.
[8] Все условия стратегии, включая возможные риски, динамику доходности, размеры вознаграждения управляющего и иных расходов, размещены на: https://www.ingosinvest.ru/services/fiz/management/dy16/
[9] ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах-фонд акций» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 за № 1149-94139555).