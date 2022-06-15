Инвестиции, которым инфляция не страшна

Первый вариант – срок инвестирования до 3 лет. Это довольно небольшой период для инвестирования. В данном случае 100 % выделенной суммы стоит вложить в консервативный фонд INFL. Второй вариант – срок инвестирования от 3 лет у консервативного инвестора. Учитывая низкую склонность к риску, 80 % выделенной на инвестиции суммы стоит вложить в консервативный фонд INFL. Оставшиеся 20 % инвестировать в доходную часть, к примеру, фонд акций. И наконец, третий вариант – срок инвестирования от 3 лет у инвестора с высокой склонностью к риску. Высокая склонность к риску позволяет инвестору рискнуть и получить шанс на приобретение большей прибыли от инвестирования своих вложений на длительном промежутке времени. Порядка 80 % выделенной на инвестиции суммы стоит вложить в фонды акций IT-компаний и пр. Оставшиеся 20 % ‒ в консервативный инструмент INFL. Отметим, что это общие рекомендации и каждый должен принимать решение о способах инвестирования исходя из своих целей и уровня риска»