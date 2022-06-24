На Петербургском форуме обсудили проблемы НКО

За пять лет объем грантов некоммерческим организациям составил 49 млрд рублей. Правительством утверждена концепция по содействию развития благотворительной деятельности на период до 2025 года. Средства распределят между победителями конкурсов, НКО предложившие лучшие проекты, получат финансирование в виде грантов. Часть средств Фонда президентских грантов будет направлена в порядке софинансирования региональных грантовых конкурсов. По своему опыту знаю, что обычно чиновники заинтересованы в том, чтобы НКО участвовали в грантовых конкурсах. Количество заявок— один из критериев оценки работы администрации с гражданами. В 2022 году многие некоммерческие организации предложили проекты, связанные со спецоперацией. После 24 февраля в Фонд президентских грантов стали поступать заявки от организаций, желающих помочь людям, подвергавшимся геноциду на территории, на которой проводилась (проводится) специальная военная операция. Среди соискателей государственных грантов возросло число проектов, нацеленных на улучшение отношения к спецоперации среди российских общественных организаций и журналистского корпуса, а также западных и восточных дипломатов, экспертов, представителей научных кругов, исполнительной и законодательной власти зарубежных стран. Все проекты проходят независимую экспертизу.