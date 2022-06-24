На Петербургском форуме обсудили проблемы НКО
Вопросы и тенденции развития гражданского общества и благотворительности в РФ активно обсуждались на завершившемся Петербургском международном экономическом форуме (18+). Ряд программных дискуссий был посвящен гражданскому обществу: в том числе его роли в социально-экономическом развитии страны, проблемам профессионализации сектора и облегчению административной нагрузки. Обсуждались и различные варианты сотрудничества НКО с государством и бизнесом. Член Президиума БФ «Социальная ответственность» Клара Алимова — о том, как государство поддерживает благотворительные организации.
Наша возможность помогать во многом зависит от поддержки бизнеса и государства. И любая кризисная ситуация становится для благотворительных организаций сильным ударом. Не так давно мы все старались преодолеть кризис, связанный с пандемией COVID-19, учились общаться с жертвователями в интернет-пространстве, выстраивали систему взаимодействия с ними через социальные сети и другие онлайн-ресурсы. И нам это удалось.
Во многом положение благотворительных организаций зависит и от того, каким образом собирались пожертвования. Те, кто собирал пожертвования через ящики, оказались в лучшей ситуации, потому что никаких барьеров и новых сложностей в связи с санкциями не возникло.
Главный прозвучавший на ПМЭФ вопрос: как финансировать некоммерческие организации? Ведь не всегда получается собрать необходимую сумму пожертвований, а основатели НКО не всегда имеют такие средства сами.
За пять лет объем грантов некоммерческим организациям составил 49 млрд рублей. Правительством утверждена концепция по содействию развития благотворительной деятельности на период до 2025 года. Средства распределят между победителями конкурсов, НКО предложившие лучшие проекты, получат финансирование в виде грантов. Часть средств Фонда президентских грантов будет направлена в порядке софинансирования региональных грантовых конкурсов. По своему опыту знаю, что обычно чиновники заинтересованы в том, чтобы НКО участвовали в грантовых конкурсах. Количество заявок— один из критериев оценки работы администрации с гражданами. В 2022 году многие некоммерческие организации предложили проекты, связанные со спецоперацией. После 24 февраля в Фонд президентских грантов стали поступать заявки от организаций, желающих помочь людям, подвергавшимся геноциду на территории, на которой проводилась (проводится) специальная военная операция. Среди соискателей государственных грантов возросло число проектов, нацеленных на улучшение отношения к спецоперации среди российских общественных организаций и журналистского корпуса, а также западных и восточных дипломатов, экспертов, представителей научных кругов, исполнительной и законодательной власти зарубежных стран. Все проекты проходят независимую экспертизу.
Не так просто было создать работающую систему. Я считаю, благотворительные фонды — передовой отряд нашего некоммерческого сектора, гордость нашей страны. Они очень продвинутые в плане использования новых технологий, SIEM-систем*, SMM**, маркетинга, управления человеческими ресурсами. Я надеюсь, власти помогут этим организациям выжить и продолжить работу.
*SIEM — Security information and event management — Менеджмент информации и событий безопасности
**SMM — Social Media Marketing – Маркетинг в социальных сетях