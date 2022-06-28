Эфир Владимира Волошина и Максима Гончарова 20 июня 2022 г.

Максим Гончаров: Да, именно так. Дело в том, что с момента, когда появилась наша программа и некий концептуальный подход, уже немало копий было сломано. То есть этот энтузиазм, что мы сейчас вовлечем людей в спорт путем призыва, организации соревнований, некоторым давлением, экспериментами с питанием и поиском различных спортивных гуру, он в общем-то ни к чему не привел. Потому что внутренней готовности к этим изменениям у людей не было. Представь себе, что большая часть людей жалуется на то, что они спортом не занимаются, у них нет на это времени, они постоянно в работе, не успевают восстанавливаться. То есть спорт ими воспринимается как некая дополнительная нагрузка, которая прилетела откуда-то извне, и кому-то надо, чтобы я занимался спортом, но не мне самому. Во всей этой конструкции, с психологической точки зрения, вообще все неправильно! Так нельзя делать! Первый модуль, который был еще до меня придуман, сразу начинался со спорта. Какая-то тренировка, челлендж. Поэтому мы предложили следующее — люди имеют свою жизнь, они к этому моменту пришли со своими сложностями и проблемами, и нельзя это проигнорировать. Надо просто погрузиться, создать среду, в которой люди сделают некоторую ревизию, чем они сейчас живут. То есть чтобы заниматься спортом, ты должен элементарно уйти с работы вовремя, у тебя должна быть идея, чем ты хочешь заниматься, какая-то группа поддержки, должна быть понятная тебе мотивация. Потому что у спорта есть самые разные прелести, и это не всегда только медали, достижения, цифры, километры, сантиметры и килограммы. Иногда человеку нужно, чтобы там был какой-то надличностный смысл, например, спасать планету, помогать людям, чтобы это было весело, чтобы этим можно было заниматься с членами семьи. Чтобы это было скорее про здоровье и красоту. Нужно было открыть все эти другие измерения спорта и поселить идею, что спорт и физическая нагрузка – это часть жизненного благополучия человека. И что твое жизненное благополучие никому не будет нужно более, чем тебе самому. Мы передали идею авторства собственной жизни самому человеку. Тогда он начинает вносить перемены в том темпе, в котором хочет, с той глубиной, которую желает, в том качестве, которое ему нужно.