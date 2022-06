Эфир Владимира Волошина и Максима Гончарова 20 июня 2022 г.

Владимир Волошин: Я помню в одном из наших предыдущих эфиров, ты проронил фразу, что автономность и ответственность в наших руках. И вот сейчас ты рассуждаешь в терминах благополучия. Мне кажется, что сейчас особенно в корпорациях термин well being (от англ. хорошее самочувствие) стал очень популярным. Но почему то все его прокручивают через призму спорта, а на самом деле физическая активность является лишь маленькой частью программы well being, в которой большее внимание уделено расчистке внутреннего пространства для того, чтобы там жили другого рода активности. Есть четыре сферы жизни, о них ты часто говоришь. Можешь немного рассказать нам, обычным людям, что это значит, и почему важен баланс?