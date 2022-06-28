Эфир Владимира Волошина и Максима Гончарова 20 июня 2022 г.
Мы продолжаем серию прямых эфиров в партнерстве с Газпромбанк.Премиум, генеральным партнером соревнований по триатлону IRONSTAR (участники 18+), единомышленником тех, кто хочет быть по- настоящему уверен в своих результатах как в бизнесе, так и в спорте. Это проект для тех, кто стремится расширять свои возможности, хочет идти к своим целям уверенно, несмотря на внешние обстоятельства, ищет пути и возможности к самореализации.
И сегодня наш эфир с Максимом Гончаровым, врачом психотерапевтом, кандидатом медицинских наук, директором adidas Academy. Мы будем говорить о том, как спорт помогает поддерживать баланс и энергию, как сохранить внутреннее равновесие и уверенность в кризисных ситуациях. И надеемся, что Максим поделится с нами советами, как быстро возвращаться в ресурсное состояние в случае такой необходимости.
Владимир Волошин: Максим, привет!
Максим Гончаров: Привет!
Владимир Волошин: Как получилось, что ты, врач психотерапевт, связал свою профессиональную карьеру со спортом?
Максим Гончаров: Дело в том, что у нас в adidas Academy психология и даже психотерапия соединились со спортом. Мы создали программу, которая построена на простом принципе: прежде чем заносить спорт в свою жизнь, в твоей жизни элементарно для спорта должно быть место. В твоем сердце, в душе, в твоем расписании должно быть место, куда с удовольствием и энтузиазмом ты готов внедрять новые привычки, новые интересы, новые цели, задачи, новые сложности, и быть способным их обрабатывать. Вот так началась новая эра в моей жизни.
Владимир Волошин: У тебя есть девиз, который даже фигурирует в общественном пространстве. «Не важно, какие у вас проблемы, важно то, как вы их решаете». Как ты предлагаешь решать проблемы, и есть ли у тебя какой-то особый рецепт?
Максим Гончаров: Конечно, это мой девиз, но не я его придумал. Его придумал мой учитель, профессор Песешкян, основатель метода позитивной транскультуральной психотерапии, и он звучал изначально так: «Здоров не тот, у кого нет проблем, а тот, кто умеет их решать». Я его немножко модифицировал. Еще лет 20 – 25 назад психология была увлечена идеей: «смотри позитивно, не говори о проблемах». В общем, не произноси каких-то страшных слов. Но, кроме того, что люди научились как-то камуфлировать свои проблемы, это ни к чему не привело. И эта идея, которую сформулировал профессор Песешкян еще в 70-х годах, была очень инновационной. Все мы люди, мы сталкиваемся со сложностями, и, кстати, слово «позитивное» происходит от латинского слова positivus, что означает «данное, фактическое, настоящее». И проблема – это не единственное, что мы будем считать данным, фактическим, настоящим, потому что у нас есть еще способности, качества, с помощью которых мы эти проблемы решаем. Есть вещи, которые в нашу жизнь врываются, мы с этим ничего поделать не можем, они просто постучались в дверь и зашли, мы их не выбирали, и наличие проблем, в общем-то, нас плохо не характеризует. Посмотрите вокруг — мы никогда толком даже не знаем, через что человеку приходится пройти, чтобы иметь то качество жизни, которое он имеет сейчас. Поэтому фокус должен быть не на том факте, что со мной случилась вот такая проблема, и на поисках каких-то судьбоносных знаков, а на том, что я могу сделать в этой конкретной ситуации, что мне может помочь, какие ресурсы я могу подключить. Поэтому мне кажется, сама идея, что не так важны проблемы, как то, как я их решаю, как бы настраивает тебя на поиск твоих возможностей и ресурсов.
Владимир Волошин: К спорту мы, наверное, каким-то образом плавно подойдем. В свое время, когда я познакомился с тобой, и это был период трансформации крупной компании, ее коллектива, когда было принято решение, а почему бы не обратить всех этих людей в веру спорта. И, видимо, эксперимент не сильно удался, потому что были определенные потери среди коллег. В итоге ваша команда пришла со словами: «Спорт является какой-то частью вашей жизни, которая наступит рано или поздно только в том случае, если вы расчистите под это пространство». Можешь немного рассказать, с какой стороны вы подошли к тому, чтобы у людей в жизни появилось явление под названием «просто физическая активность» или «спорт»?
Максим Гончаров: Да, именно так. Дело в том, что с момента, когда появилась наша программа и некий концептуальный подход, уже немало копий было сломано. То есть этот энтузиазм, что мы сейчас вовлечем людей в спорт путем призыва, организации соревнований, некоторым давлением, экспериментами с питанием и поиском различных спортивных гуру, он в общем-то ни к чему не привел. Потому что внутренней готовности к этим изменениям у людей не было. Представь себе, что большая часть людей жалуется на то, что они спортом не занимаются, у них нет на это времени, они постоянно в работе, не успевают восстанавливаться. То есть спорт ими воспринимается как некая дополнительная нагрузка, которая прилетела откуда-то извне, и кому-то надо, чтобы я занимался спортом, но не мне самому. Во всей этой конструкции, с психологической точки зрения, вообще все неправильно! Так нельзя делать! Первый модуль, который был еще до меня придуман, сразу начинался со спорта. Какая-то тренировка, челлендж. Поэтому мы предложили следующее — люди имеют свою жизнь, они к этому моменту пришли со своими сложностями и проблемами, и нельзя это проигнорировать. Надо просто погрузиться, создать среду, в которой люди сделают некоторую ревизию, чем они сейчас живут. То есть чтобы заниматься спортом, ты должен элементарно уйти с работы вовремя, у тебя должна быть идея, чем ты хочешь заниматься, какая-то группа поддержки, должна быть понятная тебе мотивация. Потому что у спорта есть самые разные прелести, и это не всегда только медали, достижения, цифры, километры, сантиметры и килограммы. Иногда человеку нужно, чтобы там был какой-то надличностный смысл, например, спасать планету, помогать людям, чтобы это было весело, чтобы этим можно было заниматься с членами семьи. Чтобы это было скорее про здоровье и красоту. Нужно было открыть все эти другие измерения спорта и поселить идею, что спорт и физическая нагрузка – это часть жизненного благополучия человека. И что твое жизненное благополучие никому не будет нужно более, чем тебе самому. Мы передали идею авторства собственной жизни самому человеку. Тогда он начинает вносить перемены в том темпе, в котором хочет, с той глубиной, которую желает, в том качестве, которое ему нужно.
Владимир Волошин: Я помню в одном из наших предыдущих эфиров, ты проронил фразу, что автономность и ответственность в наших руках. И вот сейчас ты рассуждаешь в терминах благополучия. Мне кажется, что сейчас особенно в корпорациях термин well being (от англ. хорошее самочувствие) стал очень популярным. Но почему то все его прокручивают через призму спорта, а на самом деле физическая активность является лишь маленькой частью программы well being, в которой большее внимание уделено расчистке внутреннего пространства для того, чтобы там жили другого рода активности. Есть четыре сферы жизни, о них ты часто говоришь. Можешь немного рассказать нам, обычным людям, что это значит, и почему важен баланс?
Максим Гончаров: Конечно, с удовольствием. Мне кажется, важно упомянуть, что чтобы что-то анализировать в своей жизни, нужна некая концептуальная рамка, теоретические очки, через которые мы смотрим. Это дает нам возможность интерпретировать то, что с нами происходит. В моем случае это позитивная транскультуральная психотерапия. Пожалуйста, друзья, не путайте с позитивной психологий — ничего общего друг с другом они не имеют. Так вот, одна из концепций этого метода зиждется на том, что наша жизнь состоит из четырех основных сфер. Это сфера тела и здоровья, сфера деятельности, работы и карьеры, сфера отношений, взаимоотношений с другими людьми и сфера смысла. Все наши человеческие потребности упаковываются в них. Мы хотим хорошо выглядеть, быть здоровыми, чего-то достигать, что-то уметь делать, быть окруженными людьми, которые нас любят, ценят – это то, что мы есть. И иметь какой-то смысл, предназначение, цель в жизни. Поэтому к вопросу о благополучии эта концепция прекрасно подходит, так как описывает все основные измерения благополучия. И мы, я и моя команда, понимаем под благополучием идею устойчивости человека в жизни в целом, а именно насколько проблемы, проникая в твою жизнь, влияют на эту самую устойчивость. Скажем, если все четыре сферы относительно благополучны, то появление проблем в одной из них или даже в двух в целом эту устойчивость не нарушают. Вот такая простая идея. И ты абсолютно прав, что строить идею благополучия только на спорте неправильно. Ты можешь быть, к примеру, быстрым, выносливым, успешным в спорте, но одновременно глубоко несчастным в отношениях или не иметь четких жизненных целей и приоритетов за пределами спорта. Поэтому спорт – это целая область, которая должна быть интегрирована во все остальные элементы твоей жизни. Например, у меня есть дети, семья, работа, и иногда приходится калибровать тренировочный план, жонглировать всеми сферами жизни для того, чтобы эту устойчивость сохранить.
Владимир Волошин: Если мы представим, что есть 100% жизненной энергии на день, и мне нужно каким-то образом это все распланировать. Можно ли сделать так, чтобы у меня было по 25% во всех этих четырех сферах, или это утопия?
Максим Гончаров: Сделать можно, но всегда возникает вопрос: а ради чего? Упражнение, когда мы пытаемся оценить свою текущую модель жизненного баланса, распределив условные 100% жизненных сил (не времени, друзья, а именно сил) по четырем сферам жизни, позволяет посмотреть, как в этот период времени выглядит моя модель баланса. Сколько энергии уходит на тело, здоровье, сколько на работу, сколько на отношения, сколько на смыслы. И эта модель баланса должна быть актуальна тем сложностям, через которые ты сейчас проходишь. Например, если твое здоровье требует больше внимания и заботы, то имеет смысл инвестировать больше в сферу тела. Ты получил травму, например, проходишь специальное лечение, поэтому очевидно, что тело требует больше вложений. Если на работе серьёзный проект – то ты туда инвестируешь. И так в каждой из сфер. Ситуативно модель баланса может быть очень разбалансирована, она может быть кривенькая. Но если она соответствует твоим жизненным обстоятельствам, то это лучшее, что ты можешь сделать. А вот этот разрыв, когда моя жизненная ситуация требует внимания к здоровью, а я его трачу на сферу смыслов или еще что-то, может породить как раз дополнительные сложности.
Владимир Волошин: Какие конфликты бывают? И как люди избегают конфликта?
Максим Гончаров: Тема конфликтов одна из моих любимых. И я считаю, что феномен конфликта из числа самых главных психологических феноменов, позволяющих довольно эффективно решать кучу проблем. Конфликт – это не ссора или скандал. Это столкновение каких-то ценностей или интересов. То есть для того, чтобы возник конфликт, ты должен чего-то хотеть. У тебя должно быть в голове что-то типа: «вот это правильно, вот это хорошо, вот что я жду». Наши ценности задают ожидание. Но как только мы выходим во внешний мир, мы сталкиваемся с ожиданиями окружающих, и не все наши ожидания удовлетворяются. Вот это конфликт. Второй феномен, который надо понимать, — это реакция на конфликт. Если я, например, очень пунктуальный человек, и на встречу со мной кто-то опоздал, или я очень обязательный, а кто-то меня подвел, – это мой конфликт. Я жду обязательность, а получаю не обязательность. Я жду пунктуальность, а получаю не пунктуальность. То, как я это обрабатываю, злюсь, обижаюсь, изолируюсь, кричу или играю в компьютерные игры, заедаю и так далее, – это называется реакция. Далеко не все люди вообще-то хорошо осознают, что они делают. И разделяют конфликт и реакцию на конфликт. Зачастую люди говорят: «Я не конфликтный человек!» Под этим, как правило, они подразумевают, что их реакция на конфликт чаще тихая, вежливая, но это не значит, что они ничего не переживают. Скорее всего, у них подскакивает давление, желудочный сок вырабатывается, в общем, они как-то страдают. Поэтому один из самых простых, понятных конфликтов, когда в моей текущей жизни появляются разногласия между тем, чего я хочу и что получаю. Он называется актуальным. Есть еще другие конфликты. И именно взаимодействие этих конфликтов зарождает то, что называется психодинамикой, и порой взаимодействие этих конфликтов может быть очень опасным для здоровья. Соответственно, друзья, чем лучше вы разбираетесь в своих конфликтах, тем легче вам будет поддерживать качество собственного здоровья.
Владимир Волошин: Какие еще бывают наиболее яркие ситуации? Например, если пройтись по четырем сферам – там же наверняка точно также происходят конфликты?
Максим Гончаров: Да, если описывать актуальный конфликт в своей текущей жизненной ситуации, то он будет обязательно локализоваться в одной из четырех сфер. Например, вам может не нравиться собственная внешность, у вас может появиться какой-то симптом или заболевание, которое мешает вашим планам, – это конфликт в сфере тела. У вас могут быть проблемы на работе, в отношениях. Что-то не клеится, не получается договориться. И конфликты могут быть в сфере смысла. Это так называемая локализация актуального конфликта. Есть другая категория конфликтов — базовая. Это наши жизненные устои, ценности, убеждения о том, как нам надо жить, как интерпретировать отношение к себе, к окружающему миру. К примеру, ты молодец тогда, когда у тебя все получается. Или в здоровом теле – здоровый дух. В общем, какие-то идеи о том, что вот так будет правильно. И третий конфликт называется внутренним. Он формируется на стыке двух стихий – представления о том, что я молодец, когда у меня все получается, и факта что в текущей специфической ситуации у меня не получается. Вроде как я стараюсь, работаю изо всех сил, у меня не получается, и в этот момент я чувствую себя очень ущербным, потому что согласно установке, что-то не так со мной, не в ситуации, а со мной. Это конфликт самооценки, и люди от него очень страдают. Соответственно, чтобы его проанализировать, нужно понять, что делает восприятие этого конфликта столь болезненным. Этим, собственно, психотерапевты и занимаются.
Владимир Волошин: Мощно, очень глубоко! А как все-таки жить в согласии с собой? Вообще такое возможно?
Максим Гончаров: Да, это возможно, хотя... Мне нравится одно из определений здоровья, что это способность время от времени быть больным. Важно дать себе право не всегда быть в благополучии, время от времени из него вываливаться, – это нормальная часть жизни. Например, ты собрался идти на праздник, а у тебя сломался зуб. Или ты подвернул ногу. Или прилетела какая-нибудь неприятная новость. Или что-то на работе случилось, трубу прорвало. Есть какой-то бесконечный набор обстоятельств, которые могут погрузить тебя в конфликт и сломать твои планы. И люди, которые психологически неплохо организованы, имеют общий знаменатель самооценки «я в порядке, что бы ни происходило, я в принципе неплохой человек, и все у меня будет хорошо, я к себе хорошо отношусь». Этот знаменатель позволяет им себя прощать за шероховатости, не зависеть от мнения окружающих, давать себе право на обработку конфликта согласно своему собственному сценарию. Но если, наоборот, этот общий знаменатель – это какая-то уязвимая, ранимая, неустойчивая самооценка, то любые противоречия в повседневной жизни делают человека очень неустойчивым. Ему все время кажется, что люди о нем плохо подумают, осудят, и он сам начинает себя постоянно корить. Поэтому незначительные проблемы переживаются очень болезненно. Иногда ко мне приходит клиент, рассказывает про какое-то обстоятельство своей жизни и рассказывает об этом так, будто случилась колоссальная драма. Я чувствую, что ему очень плохо, но понять, почему ему плохо, я не могу. Поэтому я ему так и скажу: «Слушайте, я понял, что вы потеряли работу. А что делает эту ситуацию столь болезненой для вас? Откуда это? Все теряют работу время от времени, так бывает в жизни». Вот эти обстоятельства и позволяют нам узнать, откуда ноги растут, что делает мою уязвимость столь высокой.
Владимир Волошин: Вопросы, вопросы и еще раз вопросы. То есть, через задавание вопросов в принципе можно докопаться до первопричины, верно?
Максим Гончаров: Да, я вообще в последнее время все чаще повторяю такой тезис: тебе не нужны ответы на все вопросы, тебе нужно определить круг вопросов, ответы на которые имеет смысл найти. Поэтому даже сам факт, что мы задаем себе вопросы: «А почему это со мной случилось? А что я могу с этим делать? А кто мне может в этом помочь? Почему я так по этому поводу переживаю?» — даже просто сама возможность сформулировать их, позволяет это выложить из головы и пытаться самостоятельно найти ответ на этот вопрос. Так что вопросы важнее ответов.
Владимир Волошин: Я думаю, что для многих тема потери работы актуальна особенно сейчас, в нынешних условиях. Но можно ли в такие моменты справляться самому или надевать кроссовки, побежать и каким-то образом пытаться найти вид активности, где тебе станет лучше? Или это будет просто череда ошибок, которые не приведут к какому-либо серьезному результату?
Максим Гончаров: Отличный вопрос! Конечно же конфликт надо решать в той сфере, в которой он возник. Например, ты потерял работу, тебе надо работу искать. У тебя конфликт в отношениях – ты должен разбираться там. В общем, где проблема, там и должен быть фокус. Но бывают такие обстоятельства, когда прямо сейчас ты не можешь ничего сделать. Тебе придется подождать собеседования, пока вернется человек, с которым надо поговорить, собрать какие-то ресурсы. Так вот, чтобы не тратить силы и энергию на то, чтобы себя испепелять этим ожиданием, твоя жизнь уже должна быть организована. Вот это и есть тот самый жизненный баланс, когда ты осознанно в процессе ожидания можешь пойти на тренировку, полежать в ванной, съесть что-нибудь вкусное, позвонить другу, в общем как-то восполнить те необходимые ресурсы, которые у тебя есть. Например, человек легче переживает потерю работы, если у него есть друзья, которые его всегда послушают, денег займут, поддержат, по плечу похлопают, чем тот человек, который изолируется и пытается показать, что все у него хорошо. Конечно, он будет более уязвим.
Владимир Волошин: Тревога, тревожность... Причины?
Максим Гончаров: Здесь важно правильно проинтерпретировать, что это за феномен. Такие вещи, как тревога, изменение настроения, вообще любой наш с вами симптом, любая реакция, будь то повышение давления, изменение моторики кишечника, активности сна, питания и так далее – все это наше произведение. Оно не живет отдельно. Это и есть наши реакции на происходящее. Тревога — это способность фантазировать по поводу какого-то потенциального неблагополучия. В отличие от страха, у тревоги нет объекта, поэтому это фантазия. Что же такое там может случиться? Что-то плохое, что я толком мне понимаю, мне не комфортно, у меня нет определенности, и так далее. Но, тем не менее, тревога предполагает, что у вас есть потребность в большей безопасности. И то, что с вами происходит, эту безопасность не организует. Следовательно, нужно понять то, вокруг чего строится ваша тревога. Можно использовать те же четыре сферы. Связано ли это с моим здоровьем, что я не могу сделать операцию или не смогу долечиться, связано ли это с работой или с финансовой устойчивостью, связано ли это с моими отношениями, я рискую потерять отношения, потому что вынужден переехать, или еще что-нибудь? И связано ли это с реализацией моих мечт? Даже, если вы еще не знаете, что делать, но уже увидели: «Вот это, пожалуй, больше всего меня тревожит» — поздравляю, это половина решения. Это позволяет локализовать конфликт. Но совершенно не обязательно самостоятельно решать эту проблему. Социальный контекст – это ресурс, который позволяет нам обращаться за помощью. Зрелый, здоровый человек должен иметь такого качества отношения, чтобы было не зазорно сказать: «Ребята, мне реально нужна помощь!» Чтобы были люди, которым ты не безразличен, и качество отношений такое, что они готовы для тебя что-то сделать.
Владимир Волошин: Есть ощущение, что когда ко мне обращаются, я готов помочь всем, но когда помощь нужна мне, я обычно закрываюсь. Я реже обращаюсь за помощью, когда она мне нужна, и чаще выполняю просьбы о помощи, когда ко мне приходят люди. Это нормально?
Максим Гончаров: В целом это нормально. Надо понять, какого рода проблемы тебе мешают обратиться за помощью. Может быть ты достаточно ресурсен в этом вопросе и даже не отдаешь себе отчет в том, что вокруг тебя есть люди, которые готовы тебе протянуть руку помощи. Потому что по сути есть две стратегии. Можно решать проблему интенсификации собственного труда, то есть бегать быстрее, делать больше, жертвовать своим временем, а есть вторая стратегия, когда это решается за счет отношений. То есть, ты не так быстро бегаешь, но ты контачишь с огромным количеством людей, где каждый по крупице тебе поможет. Хорошо, когда есть и та, и другая возможность.
Владимир Волошин: Ты упомянул тему, связанную с ситуацией неопределенности. А что делать, если горизонт короткий, планировать сложно. Есть ли какие-то рекомендации по этому поводу с твоей стороны?
Максим Гончаров: Это правда, одна из основных жалоб последнего времени в том, что планировать слишком далеко очень сложно. Особенно последние два года показали, что прилетают «черные лебеди», они к нам зачастили, поэтому приходится делать коридор планирования поуже. Это скорее правильно, потому что позволяет жить в соответствии с духом времени. Бывали разные времена. За историю нашей страны была масса серьезных вех, когда люди должны были вовремя адаптироваться. И люди, которые были не очень гибки по жизни, конечно, больше страдали. Поэтому должна быть какая-то стратегическая мысль, идея, что тебе вообще нужно в этой жизни. Это скорее даже категория смыслов, а вот как они будут реализованы, когда, в каком темпе – это должно соответствовать твоей текущей жизненной ситуации, потому что иногда, в критические периоды времени, нужно пересмотреть приоритизацию. Например, сейчас мне нужно выжить для того, чтобы сделать это и это. Но стоп, я запланировал это год назад... И сейчас нужно инвестировать в сферу смысла, чтобы понять, это правда необходимо делать сейчас? Это важно? Но срочно ли это? А надо ли желать это прямо сейчас? Вот такого рода вопросы позволяют тебе понять, стоит ли продолжать идти по выбранному пути или не надо тратить на это время.
Владимир Волошин: Друзья, напоминаю, что с нами сегодня в эфире Максим Гончаров, директор adidas Academy, врач психотерапевт, кандидат медицинских наук, очень необычный человек для спортивной отрасли, который подходит к снаряду «спорт» через психологию и через расчистку пространства. А какое количество тысяч людей прошли через твои спортивные программы?
Максим Гончаров: Мы уже сбились со счета. Программу прошли примерно 3,5 – 4 тысячи человек, но если коснуться каких-то отдельных продуктов, то есть не только самой программы, но и семинаров, вебинаров, help day (от англ. день помощи), в общем других активностей, то это уже где-то тысяч десять.
Владимир Волошин: Впечатляет. Я думаю, что это только начало пути. У меня вопрос по поводу уверенности. Вот представь, что есть успешный, сверх занятой человек, который вдруг почувствовал, что потерял былые навыки эффективной работы. Такое иногда случается с людьми, которые загнаны, как лошадки, и, возможно, какое-то количество стресса еще сопровождает их через внешние и внутренние изменения. И вот внутренний баланс катится потихонечку в сторону «работа, работа и больше ничего». Что бы ты посоветовал сделать, чтобы вернуться в состояние согласия с самим собой и снова получить уверенность?
Максим Гончаров: Отличный вопрос. Более того, это такая тенденция, которая длится уже, наверное, не один год, если не один десяток лет. Иногда это называется «гималайский феномен», когда человек все время взбирается с вершины на вершину, не может нигде заземлиться. С высоты одних достижений он видит новые и карабкается туда... И есть огромная вероятность, что, добравшись до этой вершины, он не восстанавливается, с поломанными ногтями, в полном одиночестве, ни здоровья, ни друзей, ни семьи и так далее. В общем это очень частая история. Кстати, раз уж ты заговорил, используя термин «лидер», я как раз хотел обратить именно на это внимание, потому что мы часто работаем с людьми, которые занимают серьезные менеджерские позиции или у которых огромные команды. Эта история с благополучием самого человека, самого лидера, предполагает, что нам нужна сейчас какая-то новая концепция лидерства. У себя мы ее называем «концепция сбалансированного лидерства», когда ты понимаешь, что такое жизненный баланс, ты неплохо и сам этим управляешь. То есть, на мой взгляд, хороший лидер – это человек, который и выглядит неплохо, и своим здоровьем занимается, и он хороший профессионал, он умеет строить отношения с другими людьми. Это очень важно. В психотерапии есть такое исследование, которое показывает, что результат психотерапии, ее эффективность, на 30% зависит от качества отношений, которые ты создаешь, а остальные 70% от тебя вообще не зависят. Если ты хочешь повлиять на что-то, тебе нужно уметь построить эти отношения, и это 30%. И если вспомнить про четвертую сферу, то у хорошего лидера должна быть какая-то собственная повестка, к чему он стремится, к чему он идет. Эти четыре измерения жизни у него довольно неплохо поддерживаются. К сожалению, многие лидеры у нас такой старой формации, где его благополучие оценивается только через способность оказывать давление, добиваться результатов, продуктивность и так далее. Поэтому он сам ведет односторонний образ жизни, он через эту призму довольно ревностно относится к сотрудникам, которые вдруг, например, тренируются, ходят в театр, и вообще у них какая-то благополучная жизнь...
Владимир Волошин: У них есть жизнь!
Максим Гончаров: ... а он такой, уставший, «замумуканный», на выходных пахал с утра до вечера, а тут сотрудники рассказывают, как они живут... Так вот сейчас современная концепция лидерства предполагает, что ты довольно неплохо своей жизнью управляешься и ты начинаешь ценить это качество жизни у других. Взгляд на продуктивность тогда другой. Это тоже очень важно. Потому что если сравним это со спортом, человек, который на износ тренируется, может сломать в последний момент всю подготовку к соревнованиям, если не будет восстанавливаться.
Весь этот год подготовки к соревнованиям можно просто «слить» только тем, что ты не уделил внимание восстановлению.
Владимир Волошин: Если кто-то хочет задать вопрос Максиму, включите микрофон или поднимите «ручку». Сегодня нас слушает огромное количество людей, которые живут спортом, и Суперспорт, наши надежные партнеры, тоже здесь – привет вам! Максим, поговорили с вами про «гималайский эффект», и у меня сложилось такое впечатление, что жизнь для некоторых людей – постоянная тренировка. Так ли это?
Максим Гончаров: Я придерживаюсь идеи, что жизнь – это постоянная тренировка. Здесь смысл в том, что когда у человека что-то не получается, но он развивает в себе какие-либо качества, эти сложности становятся неизбежной частью тренировочного процесса. Не получилось – пробуешь снова, если получаешь от этого удовольствие. Люди, которые постоянно соревнуются, которые не умеют ценить процесс изменений, они, как правило, очень расстраиваются неудачам, ревностно относятся к победам других. Это рождает колоссальное количество внутренних противоречий. Это те люди, у которых нет состояния внутреннего покоя, их хочется как-то успокоить и «притормозить». Сказать: «Приведи себя в порядок!». И на этом, собственно, зачастую и построена моя практика. Когда человек приходит и рассказывает мне о каких-либо сложностях, я стараюсь узнать, что происходит во всех остальных сферах его жизни. Потому что иногда человек на работу бежит, потому что там он молодец, его все хвалят и KPI он выполняет. А вот дома у него проблемы — ссоры с женой и все такое.
Владимир Волошин: Такое случается. У меня такой вопрос, что для тебя понятие «внутренняя уверенность»?
Максим Гончаров: Сложный вопрос. Дело в том, что уверенность – это одно из качеств, которое есть у любого человека. Соответственно, есть полюс большой уверенности и полюс полного ее отсутствия. Она коррелируется с другими качествами, например, со склонностью к сомнениям. Чем больше уверенности, тем меньше сомнений. И наоборот. Уверенность, на мой взгляд, это способность принимать решения. И это, однако, плотно коррелируется с системой тревожности. Например, если на тревогу я никак не влияю, то определенность можно создать собственным выбором. Грубо говоря, я не знаю, что будет, но знаю, как поступать можно, а как нельзя. Своим выбором ты помогаешь в принятии решения, с которым ты в согласии. Даже если это не гарантирует никаких конкретных результатов, ты можешь чувствовать уверенность, потому что ты не предаешь себя. Это предполагает, конечно, возможность ошибки. Но даже если это случится, я откачусь на шаг назад, обращусь за помощью и так далее. Всё это в совокупности дает ту самую уверенность. Ту самую оголтелую уверенность, даже одержимость результатом. Когда я знаю, что могу опереться на все имеющиеся у меня ресурсы.
Владимир Волошин: Интересная мысль. Наверняка ты уже создал подобные ресурсы в своей жизни, на которые ты можешь опереться. В какие моменты ты можешь сказать, что ты по-настоящему уверен?
Максим Гончаров: Этот вопрос требует некоторого самораскрытия с моей стороны. Начнем с того, что я довольно неплохо принимаю решения. Но если вдуматься в то, как я это делаю… Я люблю инициировать, мне довольно быстро хочется это кому-то передать. У меня с продолжением могут быть сложности, но я легко это всё генерирую. Если мне нужно принять решение, то один из моих главных ресурсов – те люди, о которых я подумаю. У меня есть доверенные лица, с кем я об этом поговорю. И им даже не обязательно что-то говорить, достаточно слушать то, как я вербализую, размышляю. Так я обретаю уверенность.
Либо наоборот, я зароюсь в сомнениях, а сомнения это возможность отсрочить принятие решения. И это даст мне уверенность в том, что я пока делать это не готов, мне нужно подсобрать ресурса.
Владимир Волошин: На английском это звучит: «If you doubt – forget it». Двигайся только в том направлении, в котором ты действительно уверен. Как привести свой организм в то состояние, при котором появляется чувство равновесия?
Максим Гончаров: Я скорее верю в психологию больше чем в биологию. Когда вы говорите о каком-то состоянии, надо понимать, что ваше состояние – это ваше собственное произведение. Нет такого, что есть вы, и есть ваше состояние. Если человек говорит: я не знаю, почему у меня такое состояние, это и есть первая ошибка, с которой нельзя ничего сделать. Люди ждут фокусника, который разрешит все проблемы, мечтают, что он повлияет на их состояние. Это деструктивное поведение. Если ваше состояние говорит о том, что вашему организму не комфортно, нужно попробовать найти гармонию между вдохом и выдохом. Если человек ее утратил, это лишь вопрос времени – когда его «завернет». Такая гармония позволяет человеку быть в контакте с самим собой и регулировать свое функционирование.
Владимир Волошин: Мы сейчас говорим про себя, про человека, про внутренний мир. А насколько само окружение влияет, помогает, оказывает эту поддержку? Можно ли менять окружение в течение жизни, чтобы чувствовать себя хорошо?
Максим Гончаров: Конечно, можно и даже необходимо. Вообще, сфера контактов зиждется на двух основных способностях: первая – наладить новые отношения, вторая – поддерживать уже имеющиеся. У людей эти качества развиты не одинаково. Например, есть люди, у которых друзья, контакты еще с детского сада, но если они их не обновляют (а люди склонны переезжать, жениться и т.д.), то они начнут теряться. Есть другая крайность – когда человек заводит огромное количество контактов, но ни с кем их не поддерживает. По-хорошему, социальная среда – это живая энергия, люди, которые заходят на самый разный радиус близости. Есть люди, с которыми ты общался формально, потом они стали вхожи в твою семью; есть наоборот – общались близко, потом отдалились. Если ценить контакты, то можно стать тем самым магнитом, к которому будут притягиваться другие люди.
Владимир Волошин: У меня есть два мощных источника – спорт и учеба. Это то, где я встречаю людей со схожими мыслями, целями, интересами абсолютно в любом возрасте, так как все нацелены на поиск новых эмоций, развитие. Концепция «Life in learning» («жизнь в обучении», англ.) очень мне близка.
Вопрос от Федора: Спасибо за эфир, с удовольствием вас послушал. Мой вопрос практический. Вы рассказывали про организацию людей вокруг спорта и сказали, что призывы не работают. Я столкнулся с такой задачей: организовываю местное комьюнити и призываю людей вступить. Предполагается бег утром, потом кофе, где можно обсудить различные бизнес-идеи. Я заметил, когда говорю людям, что пробежка в 7 часов утра, интерес в глазах сразу угасает. Как с этим поступать?
Максим Гончаров: Я согласен, что просто призывать-мотивировать не нужно. Нужно создавать условия. Судя по всему, аудитории весь прогноз вашего проекта до конца не понятен, грубо говоря, они не против самой идеи побегать, но тайминг им не подходит. Значит, либо тайминг должен быть гибким, либо количество людей, которые должны об этом знать заранее, должно быть больше, и какая-то часть из них трансформируется в участников вашего сообщества. Однако мне кажется, проще такие вещи делать, когда вы придете к независимости ни от чего. Например, как у Володи – он побежит, даже если его никто не будет сопровождать. Также и здесь — если вы не будете ни от чего зависеть, люди, понаблюдав за этим, увидев, что это действительно живой проект, могут к вам прийти. Но если вы начинаете проект с установкой, что обязательно должны быстро найти людей, то, по сути, вы зависите от того, насколько быстро наберется нужное количество.
Владимир Волошин: Да, должна быть своя «идея дятла», которую вы самоотверженно реализуете, и потом люди могут присоединиться.
Вопрос от Татьяны: В связи с последними событиями, сотрудники нашей компании употребляют слово «стресс» значительно чаще, чем собственное имя. Как менеджеры компании могут поддержать позитивный дух и настрой?
Максим Гончаров: Вижу, как менеджеры совершают серьезные ошибки. Они сами находятся в стрессе, и держат там целые коллективы, не понимая, что происходит. Вместо того, чтобы создать условия, где можно сплотить коллектив и поделиться наболевшим, выдохнуть, начинаются оптимистичные речи, где никто никого не слушает. Что мы сделали у себя: создали условия, где были организованы небольшие группы team coaching (командный коучинг), где собирались группы и каждый мог высказаться, поделившись волнующими его моментами. Когда вам нечего сказать, скажите честно: «Я сам не знаю». Вы не обязаны пророчествовать и говорить, что будет – это как раз-таки подрывает доверие к вам, потому что все понимают, что никто не может дать гарантий. Но вот этот вот оголтелый оптимизм создает дистанцию между сотрудниками и менеджерами.
Вопрос от Романа: Баланс в четырех сферах не приводит ли к тому, что дальше сложно начать себя мотивировать, потому что вроде как пришел в зону комфорта?
Максим Гончаров: Согласен, что баланс ради баланса – это нонсенс. Баланс искусственно поддерживать не нужно. Когда вы достигли относительной стабильности, и чувствуете, что готовы на что-то новое, это должно повлиять на сферу смыслов. Вы ставите перед собой новые задачи, чтобы не «заболачивать» вашу текущую жизнь. Это требует новых качеств, знаний, контактов – таким образом происходит развитие. В моей жизни это развито хорошо, я чувствую потребность в переменах.
Владимир Волошин: Могу порекомендовать книгу Виктора Франкла «Человек в поисках смысла» (16+). Описывается как раз путь, который автор прошел, какие смыслы обрел. Если кто-то почувствовал, что находится в настолько комфортном балансе, что не хочется двигаться дальше, очень рекомендую.
Максим Гончаров: Энергия живет, когда мы ею пользуемся. Позволяйте себе чуть больше, относитесь к себе чуть дружественнее. Проводите «ревизию» периодически самим с собой — это очень помогает.
Владимир Волошин: Достижения в спорте, мировые рекорды и преодоление барьеров страха возникают тогда, когда есть уверенность в партнерах. Мы еще раз благодарим нашего генерального партнера Газпромбанк.Премиум, генерального партнера соревнований по триатлону IRONSTAR, а также информационного партнера, Ведомости Спорт (16+).
Максим, спасибо, что был сегодня с нами.
Эфир шел в телеграм-канале Владимира Волошина https://t.me/voloshinsport
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