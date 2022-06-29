В Медиахолдинге MAER заявили о «чертовой дюжине» столичных медиафасадов

«В следующем году Maer отметит 20-летие. Мы на практике знаем, что помимо коммерческих задач такие заметные и большие рекламные экраны, как у нас, должны быть нацелены на работу с гражданским обществом, на объединение страны через общие ценности. Цифровые технологии дают возможность не только помогать в продвижении коммерческих брендов, но и развивать отрасль наружной рекламы, делать ее эффективной для клиента. Мы продолжаем выстраивание AdTech-экосистемы, включающей в себя цифровой инвентарь, онлайн-площадки, решения для синхронизации наружной рекламы с эфирным радио, а также оборудование для Wi-Fi-аналитики».

Константин Майор Владелец и СЕО медиахолдинга MAER