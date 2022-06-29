Газета
На правах рекламы 16+

В Медиахолдинге MAER заявили о «чертовой дюжине» столичных медиафасадов

В адресной программе медиахолдинга Maer появилась новая локация — медиафасад на Ленинградском шоссе Москвы. С ее ведением количество визуальных контактов аудитории с рекламным контентом всей сети медиахолдинга выросло до 77 млн в сутки.

Для оператора наружной рекламы крупноформатный экран стал «локацией №13» в столичной сети медиафасадов. Он хорошо известен на рекламном рынке столицы и включен в медиапланы многих рекламодателей. Несколько лет он принадлежал оператору «РАСВЭРО». В июне 2022 года право собственности перешло к Maer.

Площадь цифрового экрана, расположенного по адресу Ленинградское шоссе, дом 134, составляет почти 300 кв.м. Особенностью рекламной конструкции является ее расположение на маршруте «Аэропорт «Шереметьево» — Москва».

Рекламная конструкция уже оснащена wi-fi-комплексами, позволяющими проводить омниканальные рекламные кампании в наружной рекламе и интернете. Рекламные технологии Maer отмечены отраслевыми и федеральными премиями за инновации в наружной рекламе. В 2022 году цифровые разработки медиахолдинга получили сразу две награды премии Silver Mercury. Проект «Дом ближе, чем кажется», реализованный для маркетплейса «Домклик», получил «золото» в номинации «Лучшее использование данных в digital-кампании» и «серебро» в номинации «Лучшее использование печатной, наружной, внутренней и нестандартной рекламы».

«В следующем году Maer отметит 20-летие. Мы на практике знаем, что помимо коммерческих задач такие заметные и большие рекламные экраны, как у нас, должны быть нацелены на работу с гражданским обществом, на объединение страны через общие ценности. Цифровые технологии дают возможность не только помогать в продвижении коммерческих брендов, но и развивать отрасль наружной рекламы, делать ее эффективной для клиента. Мы продолжаем выстраивание AdTech-экосистемы, включающей в себя цифровой инвентарь, онлайн-площадки, решения для синхронизации наружной рекламы с эфирным радио, а также оборудование для Wi-Fi-аналитики».

Константин Майор
Владелец и СЕО медиахолдинга MAER

Медиахолдинг Maer владеет сетью цифровых экранов — медиафасадов и суперсайтов — в Москве и ключевых регионах России. По оценке премии «AdIndex OOH Awards-2022», Maer показал трехзначную динамику роста рекламных бюджетов в 2021 году, опередив крупнейших российских операторов наружной рекламы. Кроме того, в 2022 году проекты компании были отмечены наградами премий «Спорт и Россия» и «Лучшие социальные проекты».  Медиахолдинг является №1 оператором в наружной рекламе по версии AdIndex.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных