В Медиахолдинге MAER заявили о «чертовой дюжине» столичных медиафасадов
В адресной программе медиахолдинга Maer появилась новая локация — медиафасад на Ленинградском шоссе Москвы. С ее ведением количество визуальных контактов аудитории с рекламным контентом всей сети медиахолдинга выросло до 77 млн в сутки.
Для оператора наружной рекламы крупноформатный экран стал «локацией №13» в столичной сети медиафасадов. Он хорошо известен на рекламном рынке столицы и включен в медиапланы многих рекламодателей. Несколько лет он принадлежал оператору «РАСВЭРО». В июне 2022 года право собственности перешло к Maer.
Площадь цифрового экрана, расположенного по адресу Ленинградское шоссе, дом 134, составляет почти 300 кв.м. Особенностью рекламной конструкции является ее расположение на маршруте «Аэропорт «Шереметьево» — Москва».
Рекламная конструкция уже оснащена wi-fi-комплексами, позволяющими проводить омниканальные рекламные кампании в наружной рекламе и интернете. Рекламные технологии Maer отмечены отраслевыми и федеральными премиями за инновации в наружной рекламе. В 2022 году цифровые разработки медиахолдинга получили сразу две награды премии Silver Mercury. Проект «Дом ближе, чем кажется», реализованный для маркетплейса «Домклик», получил «золото» в номинации «Лучшее использование данных в digital-кампании» и «серебро» в номинации «Лучшее использование печатной, наружной, внутренней и нестандартной рекламы».
«В следующем году Maer отметит 20-летие. Мы на практике знаем, что помимо коммерческих задач такие заметные и большие рекламные экраны, как у нас, должны быть нацелены на работу с гражданским обществом, на объединение страны через общие ценности. Цифровые технологии дают возможность не только помогать в продвижении коммерческих брендов, но и развивать отрасль наружной рекламы, делать ее эффективной для клиента. Мы продолжаем выстраивание AdTech-экосистемы, включающей в себя цифровой инвентарь, онлайн-площадки, решения для синхронизации наружной рекламы с эфирным радио, а также оборудование для Wi-Fi-аналитики».
Медиахолдинг Maer владеет сетью цифровых экранов — медиафасадов и суперсайтов — в Москве и ключевых регионах России. По оценке премии «AdIndex OOH Awards-2022», Maer показал трехзначную динамику роста рекламных бюджетов в 2021 году, опередив крупнейших российских операторов наружной рекламы. Кроме того, в 2022 году проекты компании были отмечены наградами премий «Спорт и Россия» и «Лучшие социальные проекты». Медиахолдинг является №1 оператором в наружной рекламе по версии AdIndex.